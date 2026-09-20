Motocross Donne: Grazie lo stesso Kiara Fontanesi, il Mondiale va in Spagna

Non bastava il dominio spagnolo nella velocità, ora anche il Motocross sta diventando feudo iberico. Al titolo MX2 firmato da Guillen Farres ha fatto eco nella stessa giornata del GP Australia il trionfo di Daniela Guillen nel Mondiale femminile WMX. Kiara Fontanesi non è riuscita a ribaltare l'esito del campionato, ma a 32 anni e sei titoli iridati già in bacheca non ha niente da rimproverarsi.

I successi nelle moto non vengono da soli, servono programmazione, investimenti, politiche che favoriscano i talenti. E la Spagna tutto questo ce l'ha. Il primo Mondiale di Daniela Guillen è il risultato della classe cristallina della pilota ma anche di un sistema virtuoso messo in piedi dalla Federazione Motociclistica Spagnola che a soli vent'anni le ha permesso di salire nell'Olimpo iridato. Non è un fulmine a ciel sereno perchè Daniela aveva già sfiorato la corona nelle due stagioni precedenti, terminate in seconda e terza posizione: ora è scoccata la sua ora. "In Australia sono arrivata per vincere, non per gestire il vantaggio in campionato" ha esclamato Daniela appena scesa dal podio. Infatti l'esito dell'atto finale sulla terra rossa di Darwin non poteva essere più cristallino: dominio in gara 1, con vantaggio su Kiara Fontanesi amplificato a 13 punti, e sigillo finale con un nuovo trionfo nella sfida finale. Il cammino è stato formidabile: cinque vittorie e dieci podi in dieci manche, con tre vittorie assolute.

Kiara Fontanesi solita leonessa

La nostra formidabile campionessa, a 32 anni, due figli e di ritorno da uno stop di anni, ha avuto il grandissimo merito di tenere botta fino all'ultimo ad un'avversaria scatenata. Il risultato di questo Mondiale sembra un passaggio di consegne, viste le diverse generazioni, ma con Kiara mai dire mai. Nella prima manche la pilota parmigiana aveva concluso soltanto quarta, accusando un notevole calo fisico nel finale quando aveva dovuto dare strada anche alle ex iridate e Courtney Duncan. Nella resa dei conti è caduta subito, si è rialzata ma non è andata oltre un inutile settimo posto. Che non abbia mollato, nonostante tutto, ci fa capire che razza di campionessa sia.

Il peggior week end di sempre

"È stato il peggior fine settimana di sempre" ha commentato Kiara Fontanesi dopo il GP Australia. "Non capisco davvero cosa sia successo. Sabato mi sentivo malissimo fisicamente durante la gara e non riuscivo più a guidare, respirare e muovermi. Oggi ero in forma per correre, ma mi sentivo malissimo in pista e scivolavo ovunque finché non sono caduta. Poi è stato davvero difficile rimontare e ho anche perso la motivazione per tornare quando ho capito che non era più possibile per il titolo. È un peccato non aver potuto lottare fino in fondo. Fino a questo fine settimana è stata una stagione fantastica. Ho disputato tantissime gare positive, praticamente tutto è andato benissimo, ma con i problemi nelle ultime due gare è stato quasi impossibile lottare per il campionato. Congratulazioni a Daniela, ha corso benissimo ed è stato fantastico avere una battaglia così avvincente con lei quest'anno."