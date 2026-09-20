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Farres fa la storia: storico titolo MX2 a Triumph, Spagna di nuovo regina dopo Prado

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 20 settembre 2026 alle 7:00
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Basta la prima manche della domenica per consacrare Guillem Farres e Triumph, binomio stellare sul tetto del mondo della MX2.
Gara 1 del GP Australia vinta da Camden McLellan, ma Guillem Farres 2° chiude definitivamente i giochi visto l'ampio margine di partenza. Arriva l'iride MX2 per il pilota spagnolo di Triumph, un traguardo sognato per lui e per Triumph. Un percorso il suo che passa per l'Europa prima, poi per l'America, anche se questo periodo viene pesantemente segnato da infortuni non da poco. Il ritorno in Europa e la scelta di abbracciare l'ambizioso progetto Triumph porta alla storia in soli due anni, tre dall'approdo mondiale del marchio britannico. La Spagna torna al successo per la prima volta dal biennio 2018-2019 di Jorge Prado, da anni migrato nel Nuovo Continente, in un periodo in cui sta davvero comandando in un po' tutte le specialità!

Guillem Farres chiude i conti, suo l'iride MX2 

Gara 1 con l'agguerrito duo Triumph che prende il comando fin dal primo momento, mentre Sacha Coenen, che nella prima parte di campionato appariva il grande favorito, accusa anche qualche problema, rischiando un incidente contro le barriere. Ma era ormai da un po' fuori dai giochi... Come detto non arriva la vittoria di manche per Guillem Farres, quella va al compagno di squadra Camden McLellan, anche lui parte della grande festa Triumph. Ma per lo spagnolo arriva il bottino grosso, il titolo mondiale, il sogno di ogni pilota che fin da bambino inizia a competere in qualsiasi specialità. Un sogno raggiunto con una guida pulita, costanza e indubbia velocità, assieme al talento che non può mai mancare per arrivare ad alti livelli. Non poteva esserci modo migliore per salutare la categoria prima di salire nella classe MXGP: è già ufficiale da un pezzo un accordo pluriennale con Triumph per affrontare la nuova sfida in sella alla TF 450-X.

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MX2

diDiana Tamantini

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