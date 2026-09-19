Duello acceso tra i due principali contendenti al titolo mondiale MotoGP 2026: ecco cosa è successo nella sprint race a Spielberg.

Sabato davvero positivo per Jorge Martin al Red Bull Ring, dove ha conquistato la vittoria della Sprint dopo aver conseguito la pole position. Nonostante la partenza dalla prima casella della griglia, il pilota Aprilia si era poi ritrovato ottavo a causa di due fuoripista avvenuti a seguito di due duelli infuocati con Marc Marquez . Ma il suo passo era così buono da permettergli di rimontare fino alla seconda posizione, poi la caduta di Pedro Acosta gli ha spalancato la porta della vittoria.

MotoGP Austria, duello Martin-Marquez: il commento di Jorge

Al via era riuscito a mantenere la leadership della corsa dopo curva 1, pur finendo largo, però poi Marquez ha reagito: "Ho affrontato bene la prima curva - ha dichiarato Martin a Crash.net - e poi alla seconda ho frenato forte per cercare di mantenere la posizione, anche se sentivo un proiettile rosso sfrecciare in quella direzione. Non sono andato troppo largo, sono riuscito a mantenere la traiettoria, diciamo. Ma poi, quando ho fatto il cambio di direzione, sono quasi caduto. È stato in quel momento che ho iniziato a perdere posizioni".

MotoGP Austria: Martin reagisce da campione dopo la prima battaglia con Marquez

Il pilota Aprilia si aspettava la mossa del rivale Ducati e in vista della gara MotoGP di domenica cercherà di farsi trovare più preparato: "Sapevo che ci avrebbe provato, come fa sempre. Ero pronto a tutto e sono riuscito a rimanere in sella. Queste sono le corse. Spero che domani sarò un po' più furbo e cercherò di capire dove sorpassare".

JM89 si è preso la rivincita quando è riuscito a sorpassare Marquez, un osso durissimo anche quando sembra in condizione di inferiorità tecnica: "Se lo superi come fosse un altro pilota - spiega Martin - lui ti supererà a sua volta. Bisogna frenare un po' di più la moto per cercare di mantenere una buona uscita, ed è quello che ho fatto, non solo con lui, ma anche con Alex e Bezzecchi".

La versione di Marc

Marquez è riuscito a rispondere a Martin all'inizio del primo giro, però poi ha comunque incassato il sorpasso di Acosta senza aver modo di replicare: "Avevo previsto che attaccare alla curva 1 non fosse una buona idea, perché avrebbero usato la via di fuga e sarebbe stato tutto inutile. Quindi ho cercato di preparare l'attacco su Martin per la curva 2. Ma il fatto di aver attaccato alla curva 2A mi ha costretto a rallentare molto alla curva 2B, poi ho frenato troppo tardi alla curva 3 e ho visto la moto di Acosta che era semplicemente più veloce della mia".

Il pilota del team Ducati Lenovo è stato abbastanza aggressivo nel sorpassare l'Aprilia numero 89, ma è comunque rimasto dentro i limiti e alla fine ha completato la missione che si era dato: "L'obiettivo era chiaro, cercare di arrivare dietro a Jorge. Pedro e Jorge erano più veloci di me, quello che ho cercato di evitare era di non avere moto nel mezzo".

Marquez voleva essere alle spalle di Martin, suo rivale diretto nella corsa al titolo MotoGP 2026. I due sono arrivati in Austria a pari punti, ma dopo la vittoria odierna del madrileno ci sono 3 punti a separarli nella classifica generale. Per la gara lunga di domenica il favorito dovrebbe essere ancora Acosta con la KTM, però Aprilia e Ducati non vanno mai sottovalutate con i loro top rider.