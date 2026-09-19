MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Martin-Marquez, duello infuocato: botta e risposta in Austria

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 19 settembre 2026 alle 19:10
Marc Marquez duella con Jorge Martin nella gara sprint MotoGP in Austria
Martin-Marquez, duello infuocato: botta e risposta in Austria
Seguici su Google News
Duello acceso tra i due principali contendenti al titolo mondiale MotoGP 2026: ecco cosa è successo nella sprint race a Spielberg.
Sabato davvero positivo per Jorge Martin al Red Bull Ring, dove ha conquistato la vittoria della Sprint dopo aver conseguito la pole position. Nonostante la partenza dalla prima casella della griglia, il pilota Aprilia si era poi ritrovato ottavo a causa di due fuoripista avvenuti a seguito di due duelli infuocati con Marc Marquez. Ma il suo passo era così buono da permettergli di rimontare fino alla seconda posizione, poi la caduta di Pedro Acosta gli ha spalancato la porta della vittoria.

MotoGP Austria, duello Martin-Marquez: il commento di Jorge

Al via era riuscito a mantenere la leadership della corsa dopo curva 1, pur finendo largo, però poi Marquez ha reagito: "Ho affrontato bene la prima curva - ha dichiarato Martin a Crash.net - e poi alla seconda ho frenato forte per cercare di mantenere la posizione, anche se sentivo un proiettile rosso sfrecciare in quella direzione. Non sono andato troppo largo, sono riuscito a mantenere la traiettoria, diciamo. Ma poi, quando ho fatto il cambio di direzione, sono quasi caduto. È stato in quel momento che ho iniziato a perdere posizioni".
Marc Marquez sorpassa Jorge Martin nella Sprint Race MotoGP al Red Bull Ring
MotoGP Austria: Martin reagisce da campione dopo la prima battaglia con Marquez
Il pilota Aprilia si aspettava la mossa del rivale Ducati e in vista della gara MotoGP di domenica cercherà di farsi trovare più preparato: "Sapevo che ci avrebbe provato, come fa sempre. Ero pronto a tutto e sono riuscito a rimanere in sella. Queste sono le corse. Spero che domani sarò un po' più furbo e cercherò di capire dove sorpassare".
JM89 si è preso la rivincita quando è riuscito a sorpassare Marquez, un osso durissimo anche quando sembra in condizione di inferiorità tecnica: "Se lo superi come fosse un altro pilota - spiega Martin - lui ti supererà a sua volta. Bisogna frenare un po' di più la moto per cercare di mantenere una buona uscita, ed è quello che ho fatto, non solo con lui, ma anche con Alex e Bezzecchi".

La versione di Marc

Marquez è riuscito a rispondere a Martin all'inizio del primo giro, però poi ha comunque incassato il sorpasso di Acosta senza aver modo di replicare: "Avevo previsto che attaccare alla curva 1 non fosse una buona idea, perché avrebbero usato la via di fuga e sarebbe stato tutto inutile. Quindi ho cercato di preparare l'attacco su Martin per la curva 2. Ma il fatto di aver attaccato alla curva 2A mi ha costretto a rallentare molto alla curva 2B, poi ho frenato troppo tardi alla curva 3 e ho visto la moto di Acosta che era semplicemente più veloce della mia".
Il pilota del team Ducati Lenovo è stato abbastanza aggressivo nel sorpassare l'Aprilia numero 89, ma è comunque rimasto dentro i limiti e alla fine ha completato la missione che si era dato: "L'obiettivo era chiaro, cercare di arrivare dietro a Jorge. Pedro e Jorge erano più veloci di me, quello che ho cercato di evitare era di non avere moto nel mezzo".
Marquez voleva essere alle spalle di Martin, suo rivale diretto nella corsa al titolo MotoGP 2026. I due sono arrivati in Austria a pari punti, ma dopo la vittoria odierna del madrileno ci sono 3 punti a separarli nella classifica generale. Per la gara lunga di domenica il favorito dovrebbe essere ancora Acosta con la KTM, però Aprilia e Ducati non vanno mai sottovalutate con i loro top rider.

Leggi anche

Bulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBKBulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBK
Pedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTMPedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTM
Marc Marquez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pedro Acosta pilota KTM MotoGP con la faccia seria nel box in Austria
MotoGP

Pedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTM

19 settembre 2026
Pedro Acosta caduto nella Sprint Race MotoGP in Austria
MotoGP

Sprint MotoGP Austria: Acosta butta la vittoria, Martin ringrazia. La classifica piloti aggiornata

19 settembre 2026
bulega-no-test-850-motogp
MotoGP

Bulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBK

19 settembre 2026

Altre notizie

AN3I1530_result

CIV Cremona: Antonelli non si batte, Bianchi e Perez Selfa ipotecano il titolo

In Pista
Endurance: Lotta accesissima al Bol d'Or, Honda al comando

24 Ore Bol d'Or: BMW, Honda e Yamaha sul filo, il Mondiale Endurance è una lotta furibonda

In Pista
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP con la faccia seria nel box in Austria

Pedro Acosta svela il clamoroso errore nella Sprint: ecco cosa è successo al pilota KTM

MotoGP
British Superbike: Scott Redding risorge ad Assen

British Superbike: Scott Redding cala il primo jolly nella trasferta di Assen

In Pista
iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista

Articoli popolari

iannone-granado-crash-austria-bagger

Iannone ma che combini? Che pasticcio in Austria! Cos'è successo in Gara 1 Bagger

In Pista
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP

Di Giannantonio risponde sul caso Bagnaia: "Serve più rispetto"

MotoGP
KC2A0746_result

La favola di Luca Bernardi: vincitore nel CIV Superbike con una Aprilia di famiglia

In Pista
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nelle FP1 in Austria

MotoGP Austria, classifica FP1: KTM sogna in grande, problemi e reazione per Martin

MotoGP
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP al Red Bull Ring, Austria

Prove MotoGP Austria: Acosta detta legge, Bezzecchi si salva, Bagnaia affonda

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading