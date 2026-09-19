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Bulega, niente test MotoGP 850: i motivi della scelta del leader SBK

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 19 settembre 2026 alle 12:15
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Nicolò Bulega non disputerà il test MotoGP in Austria con la Ducati 850: la scelta del leader Superbike.
I test MotoGP di lunedì con le nuove 850 registrano già un forfait e non per scelte tecniche. Nicolò Bulega non sarà in azione con la sua futura Ducati di VR46, una scelta precauzionale dopo l'incidente avvenuto la scorsa settimana nel corso di un test privato svolto al Mugello. Anche perché la prossima settimana tocca all'appuntamento Superbike a Cremona, un evento di casa che chiaramente l'alfiere Aruba Ducati non vuole saltare: deve proprio combinare disastri per mancare il match point mondiale.

Bulega fuori dai test MotoGP 850

"Sto bene, soltanto una botta. Ma ci tengo a vincere a Cremona e non voglio prendere nessun rischio inutile considerando anche il meteo di questi giorni in Austria". Questa la breve dichiarazione che Nicolò Bulega ha mandato per iscritto a Sky Sport MotoGP durante le prove libere 2 della classe Moto2. Come accennato, la prima assenza non per questioni tecniche: ad esempio, Quartararo non ci sarà per il veto Yamaha, ma anche altri verso i cambi di casacca appaiono ancora in dubbio. Avremo maggiori certezze a weekend concluso, anche perché sarà un primo assaggio del futuro della classe regina con i piloti ufficiali, almeno quelli che potranno correre.
Chiaramente non ci sono dubbio ad esempio per Marc Marquez o Marco Bezzecchi, che non cambieranno moto e quindi saranno i perni dei rispettivi marchi nel processo verso la rivoluzione 2027. Immancabili sicuramente i vari collaudatori, tutti ormai maggiormente concentrati sui nuovi prototipi. Una sfida maggiore non solo per Pol Espargaro, che sta sostituendo Vinales da svariati GP, ma anche per Takaaki Nakagami, che da tempo sta girando solo con la 850 e, chiamato in corsa per Mir fermo per questioni di salute, ha ammesso di essersi sentito un po' spaesato al ritorno sulla 1000. La curiosità è alle stelle, in attesa dei primi commenti sulle nuove MotoGP.

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Nicolò Bulega

diDiana Tamantini

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