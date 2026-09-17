Il pilota a Ducati commenta il fuorionda che lo ha visto protagonista di uno scambio di battute molto discusso con Diggia: è arrabbiato con chi lo ha diffuso.
Momento difficilissimo per Francesco Bagnaia, reduce da alcuni gran premi pesantemente negativi e che neppure a Misano Adriatico è riuscito a uscire dalla crisi che lo ha investito. Nonostante conosca la pista romagnola come le sue tasche e l'asfalto offra molto grip, il due volte campione del mondo MotoGP non è riuscito ad essere competitivo. La gara di domenica si è conclusa con una caduta che ha completato un weekend con 0 punti: il terzo consecutivo, segnale di una situazione davvero complicata. Ma a far discutere non sono solo le sue difficoltà alla guida della Ducati Desmosedici GP26.
MotoGP, Bagnaia commenta il fuorionda DAZN post-Misano
Dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha generato non poco rumore un fuorionda svelato da DAZN España nel quale si vedono Pecco e Fabio Di Giannantonio
che commentano la situazione del pilota Ducati Lenovo. Quest'ultimo pronuncia frasi come "Io metto quello che mi dicono di usare
", "ho provato tutto
", "per me soft o media davanti non fa differenza, è completamente uguale
", ma la frase che ha fatto più parlare è "Non me lo fanno fare
" quando Diggia gli ha consigliato di passare a una configurazione della moto più standard, simile a quella adottata sulla Desmosedici GP26 del team Pertamina Enduro VR46.
MotoGP: Ducati continua a supportare Pecco Bagnaia
Al Red Bull Ring, dove in questo weekend si corre il Gran Premio d'Austria, il pilota piemontese ha avuto modo di commentare il fuorionda e tutto ciò che ne è scaturito dopo: "Credo che molte volte mi abbiano chiesto 'La squadra ti supporta?' -
riporta Motosan - e io ho sempre risposto di sì, che la squadra sta facendo tutto il possibile per aiutarmi. Quello che è successo nell'ultima gara a Misano è stato, per me, una totale mancanza di rispetto da parte di DAZN. Il video che è stato pubblicato è stato estrapolato dal contesto, non è completo. Stavamo parlando di tutt'altro. E sono sicuro che l'ultima parola che ho detto non è quella che è stata citata
.".
Pecco riconosce di non essersi espresso nella maniera migliore a causa della frustrazione provata a Misano, però ci tiene anche a spiegare il significato della frase che gli è stata maggiormente contestata: "Tutti attraversano momenti difficili, tutti hanno delle frustrazioni interiori, e a volte le cose vengono dette nel modo sbagliato. Ma ho sempre detto è che Ducati mi supporta molto. E quello che volevo dire è che ho già provato ad aggiungere e togliere cose molte volte. Ducati non me lo permette più, ma solo perché l'ho già fatto troppe volte e non voglio continuare con questo genere di cose".
Ha spiegato cosa volesse intendere quando ha detto a Diggia "Non me lo fanno fare".
Pecco ha parlato con Ducati
Il pilota originario di Chivasso non si aspettava ciò che gli è capitato dopo il GP a Misano, anche in virtù dei rapporti che cerca di tenere con i giornalisti: "Quello che mi è sfuggito di bocca è stato un lapsus, ma ciò che è successo dopo è un disastro per me perché manca completamente di rispetto. E il rapporto tra giornalisti e piloti deve basarsi sul rispetto. E penso di essere sempre stato molto gentile con tutti voi, non sono mai stato scortese. Quello che mi è successo non è giusto. Il modo in cui mi è successo non è giusto".
MotoGP, confronto Bagnaia-Ducati dopo Misano
Bagnaia ha anche rivelato di essersi confrontato con Ducati dopo il caso che lo ha riguardato: "Ne abbiamo parlato ieri. È normale che, per come viene rappresentato in televisione, sembri terribile. Ma hanno anche le interviste di venerdì e domenica: quello che ho detto in entrambe è che la Ducati mi ha sempre supportato. Quindi sanno di cosa parlo, sanno che non mi lamento senza motivo. E mi scuso per le parole che ho usato. Ma so anche quanto sia importante il nostro rapporto, ed è ancora buono. Quindi non c'è niente di diverso rispetto al passato".
Certamente non è il periodo migliore del rapporto tra Pecco e Ducati, al tempo stesso il pilota non vuole che passi il messaggio che esista una frattura tra le parti. Nonostante i risultati deludenti e la frustrazione nel non riuscire a risolvere i problemi, il rispetto reciproco è ancora presente e lo è anche la voglia di cercare di uscire dalla difficile situazione attuale.
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