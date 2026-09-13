GP di casa disastroso finora per il tre volte iridato, sconsolato dal fatto di non riuscire a guidare come vorrebbe la sua Desmosedici: non sembrano esserci soluzioni, al momento.

Neanche a Misano Adriatico stiamo rivedendo un Francesco Bagnaia competitivo. Il venerdì di prove era stato nero e già si era intuito che il weekend sarebbe stato difficile, però nelle FP2 di sabato mattina sembrava esserci stato un passo in avanti. Ma quell'ottavo posto è stata un'illusione, dato che poi nelle Qualifiche il pilota del team Ducati Lenovo MotoGP non è riuscito a superare la Q1 e che nella Sprint non è andato oltre il tredicesimo posto (era partito quattordicesimo).

Nelle Qualifiche aveva manifestato tutto il suo nervosismo battendo i pugni sulla sua Desmosedici GP26, con la quale era riuscito a completare solo un primo giro buono. Nei successivi tentativi è finito largo o ha rischiato di cadere. Rabbia e frustrazione sono normali. Nella sprint race ha dato tutto per rimontare, però non ci è riuscito, confermando la grande crisi che sta attraversando.

MotoGP Misano: Bagnaia abbattuto dopo la Sprint

MotoGP Misano: la frustrazione di Pecco Bagnaia è tanta

Onestamente, mi sento molto frustrato - riporta e anche umiliato da quello che provo sulla moto e da quello che sta succedendo. Al mattino mi sentivo un po' meglio, ma in qualifica ho montato una nuova gomma posteriore morbida e aveva esattamente lo stesso grip di quella usata. È stato molto strano. È facilissimo notare l'enorme differenza di maneggevolezza tra la mia moto e le altre Ducati, ma né io né il team abbiamo risposte sul perché stia succedendo". Il morale di Pecco è molto basso e non può essere diversamente dopo due giornate pessime come quelle vissute a Misano Adriatico, la continuazione di quanto aveva già vissuto nei GP precedenti: "- riporta Motosan ".

Bagnaia era abituato ad avere la situazione sotto controllo nei suoi anni migliori nel team Ducati, mentre negli ultimi due anni con le Desmosedici GP25 e GP26 è cambiato tutto: "In questo momento stanno succedendo cose che non posso controllare. Negli ultimi tre Gran Premi la moto sta facendo cose molto strane. Se non noti la differenza tra una gomma nuova e una usata, significa che il problema è enorme. In entrata di curva la sensazione è quella di avere la frizione tirata, senza alcun freno motore, e la moto non può funzionare così".

Pecco-Ducati: un finale molto amaro

Non si può dire che il tre volte campione del mondo e la sua squadra non si stiano impegnando per trovare soluzioni, però non le stanno trovando. Provano di tutto, anche prendendo spunto da quello che fanno Marc Marquez e gli altri piloti Ducati, ma nulla sembra funzionare. Il morale di Pecco è a terra ed è veramente un peccato che la sua avventura in rosso stia attraversando un periodo così negativo. Il rischio di non vedere grossi miglioramenti fino a fine stagione esiste.

Il passaggio in Aprilia potrebbe fargli ritornare il sorriso, però è qualcosa di ancora lontano. Ci sono diverse gare da disputare in questo campionato MotoGP 2026 e Bagnaia dovrà trovare la maniera di concludere dignitosamente l'esperienza da ducatista prima di iniziare quella nuova con il team di Noale.