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KTM e la verità sui sette motori esplosi: "Il momento più terribile"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
domenica, 13 settembre 2026 alle 9:37
La KTM di Pedro Acosta
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Una stagione MotoGP davvero sfortunata per KTM, che ha dovuto fronteggiare una strana ondata di guasti al motore. Il marchio austriaco ha subito il cedimento di sette propulsori a causa di un difetto di fabbricazione nascosto in un componente sottoposto a forti sollecitazioni. Il direttore sportivo Pit Beirer l'ha definito "il momento più orribile" dell'intera avventura del marchio in classe regina.

Un inizio di stagione in salita

Il problema si è presentato in uno dei momenti peggiori possibili. KTM stava ancora cercando di stabilizzarsi dopo le difficoltà finanziarie che avevano afflitto il gruppo. I motori utilizzati impiegati erano esattamente gli stessi omologati la stagione precedente. Con lo sviluppo bloccato dai regolamenti, nessuno capiva perché motori che avevano funzionato perfettamente avessero improvvisamente iniziato a dare problemi.
Quest'anno pensavo che saremmo tornati alla normalità, e poi è spuntato questo problema al motore, che per poco non ci ha distrutti”, ha ammesso Pit Beirer. “Oltre ai problemi finanziari che avevamo a casa, per me è stato il momento più terribile di tutto questo progetto MotoGP".

Un problema anomalo

La situazione è diventata particolarmente disperata perché KTM non riusciva a trovare una spiegazione logica. Il primo guasto non ha destato alcun allarme, sembrava un caso isolato. Ma quando i guasti hanno cominciato ad accumularsi, la situazione è andata fuori controllo. "Non capivamo cosa stesse succedendo né da dove cominciare", ha spiegato il manager austriaco.
Nel weekend di MotoGP al Mugello si è raggiunto l'apice della crisi. Un motore rotto al mattino e altri due nel corso della stessa giornata. A quel punto KTM ha smesso di affidarsi alle unità più recenti e si è affidata ai motori con un elevato chilometraggio. Erano gli unici di cui aveva la certezza che fossero esenti dal difetto.
Gli ingegneri hanno individuato uno strano schema: i guasti si verificavano sempre tra i 50 e i 100 chilometri di percorrenza. Questo li ha portati a sospettare un difetto interno in qualche componente critico del motore. "Sembrava che qualcosa si rompesse all'improvviso, come del vetro. Era chiaro che qualcosa all'interno non funzionava correttamente".
L'indagine ha infine individuato il componente difettoso in una parte della trasmissione prodotta da un fornitore esterno. KTM si è rifiutata di rivelare pubblicamente l'identità del componente, ma ha spiegato che il problema risiedeva in una saldatura che non rispettava gli standard qualitativi richiesti.
KTM RC16

Il via libera dalla MSMA

Tuttavia, scoprire la fonte del problema non significava che potesse essere risolto immediatamente. I motori erano sigillati, come richiesto dal regolamento della MotoGP. KTM necessitava dell'autorizzazione degli altri produttori per aprirli e sostituire le parti difettose. "Quando abbiamo scoperto il problema, abbiamo presentato tutta la documentazione, il fornitore coinvolto, il difetto e le immagini radiografiche", ha raccontato Beirer.
L'autorizzazione è finalmente arrivata tra i GP del Sachsenring e di Silverstone, nonostante l'iniziale contrarietà di alcuni marchi rivali. "Ma alla fine abbiamo ricevuto il via libera e siamo stati in grado di sostituire i pezzi difettosi".
Come se non bastasse, è affiorato un altro problema a Barcellona, che ha coinvolto Pedro Acosta. Il pilota murciano ha perso potenza sulla sua RC16 mentre era in testa alla gara ed è rimasto coinvolto in un grave incidente dopo un contatto con Alex Marquez. Stavolta la causa era in un guasto alla centralina elettronica. "Si è trattato di un altro problema molto difficile da comprendere e abbiamo dovuto collaborare con Magneti Marelli per capire cosa fosse successo".
Superata la crisi, KTM ritiene di aver ritrovato la stabilità e spera di lasciarsi definitivamente alle spalle uno dei capitoli più complicati della sua recente storia in MotoGP.

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diLuigi Ciamburro

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