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Marini analizza il gioco di Marquez: "Con Marc non si sa mai..."

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 12 settembre 2026 alle 9:17
Luca Marini
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Misano è il circuito di casa per i piloti italiani della classe MotoGP, compreso Luca Marini. Nonostante le difficoltà in sella alla Honda RC-V, il fratello di Valentino Rossi riesce a guadagnare l'accesso diretto alla Q2 (non accadeva dal GP di Austin). Il suo best lap in 1'30"640 vale il settimo crono del venerdì.

Passaggio diretto alla Q2

La grande aderenza dell'asfalto è di aiuto alla HRC e a Luca Marini, alla ricerca di limare qualche decimo in vista delle qualifiche del sabato. "Questa pista offre un'incredibile aderenza sulla ruota posteriore. Non ho fatto nulla di diverso e qui siamo più vicini ai migliori. Possiamo goderci questo weekend", ha dichiarato Luca Marini. Conosce molto bene il tracciato di San Marino, per ambire ad un risultato soddisfacente servirà una buona posizione di partenza. "È molto difficile sorpassare su questa pista. Con le zone di frenata brusca e il terzo settore veloce, dove si crea molta turbolenza dietro un altro pilota, è un po' difficile con la nostra moto".

Bulega in VR46

Sarà l'ultima uscita con la Honda a Misano. Dalla prossima stagione MotoGP, Luca vestirà i colori del team KTM Tech3. Prima della firma si era vociferato di un ritorno al team VR46 di suo fratello Valentino Rossi. Invece a salire sulla Ducati Desmosedici della squadra di Tavullia ci sarà Nicolò Bulega, leader indiscusso del campionato WorldSBK. "Si merita questo salto di qualità. Vedremo come andrà... Ma penso che Niccolò abbia sempre avuto un talento incredibile".
Luca Marini a Misano

Il post di Marquez

Nel weekend del GP di Misano, Marini commenta anche il famigerato post di Marc Marquez su Instagram, dove ha mostrato le reali condizioni del suo braccio destro. Una mossa sicuramente studiata accuratamente dal nove volte iridato e dal suo staff della comunicazione. "Non si sa se quelle carte siano vere o no. Con Marc non si sa mai. Ma mi piace come gioca - ha sottolineato Luca Marini -. Penso che tutti i piloti della MotoGP portino le cicatrici dei loro infortuni dentro e fuori, sul corpo. E poi dipende un po' dalla comunicazione che si vuole avere... Marc, secondo me, sta facendo una stagione fantastica ed è tornato in ottima forma dopo l'operazione, quindi congratulazioni a lui".

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