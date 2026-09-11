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Marc Marquez scopre le carte: "Adesso avete la foto"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 11 settembre 2026 alle 9:44
Marc Marquez
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Marc Marquez approda a Misano per tentare di accorciare le distanze dalla vetta della classifica MotoGP. Il campione della Ducati, alla vigilia del GP di San Marino, ha spiegato perché ha scelto di mostrare pubblicamente le condizioni del suo braccio destro. L'immagine ha fatto il giro del mondo. In realtà l'obiettivo era mettere fine alle speculazioni sulla sua condizione fisica.

La decisione di pubblicare la foto

Il fenomeno di Cervera era stanco di rispondere continuamente alle domande sul suo braccio destro. Ha pubblicato una foto nuda e cruda, ha lasciato parlare liberamente il suo medico. Adesso tutti sanno tutto, con precisione quasi clinica. Il tanto famigerato post è arrivato anche dopo un altro episodio che ha riportato alla ribalta le sue condizioni fisiche. Durante il GP di Silverstone, un video diffuso dalla Ducati ha mostrato una conversazione tra Marquez e il suo team in cui il pilota affermava di "non avere alcun controllo" sul braccio destro durante la gara.
Da allora, i dubbi sulla sua capacità di correre sono riaffiorati di giorno in giorno. La realtà è che il campione in carica della MotoGP sta gareggiando con un forte handicap fisico, dovuto all'incidente rimediato in Indonesia lo scorso anno. "Ho pubblicato quella foto perché pensavo fosse il modo migliore per far smettere di parlare del mio braccio", ha chiarito Marc Marquez prima del GP di Misano. "Quello che ho imparato durante la mia carriera è che quando ci sono dubbi, voci o speculazioni, se si è onesti, tutto è più facile".

Fine delle speculazioni su Marquez?

L'immagine ha permesso alle persone di vedere le condizioni attuali del suo braccio. Da oggi in poi non dovrà fornire altri dettagli, qualsiasi ulteriore spiegazione spetterà ai dottori. "Adesso avete già la fotografia, l'intervista con il mio medico, e il medico è la persona giusta per spiegare cosa sta succedendo al mio corpo", ha aggiunto il pilota catalano. A detta del dottor Samuel Antuña, il bicipite destro di Marquez funziona al 50%, costringendolo a cambiare stile di guida rispetto al 2025.
Detto questo, il #93 vuole concentrarsi sul GP di Misano e sulla corsa al titolo MotoGP, senza altre distrazioni inerenti al braccio. Dopo il trionfo ad Aragon, Marc Marquez è secondo in classifica generale, con un gap di 19 punti da Jorge Martin.
Bagnaia e Marquez

Il commento di Bagnaia

Sulle condizioni di salute del fuoriclasse, è intervenuto anche il compagno di box Pecco Bagnaia. "È difficile giudicare dall'esterno. Ma non è nemmeno un segreto che Marc abbia una faccia da poker. Nessuno conosce la realtà", ha ammesso il due volte campione MotoGP. "Ciò che sta facendo è incredibile. Con sette operazioni su un solo braccio, è normale essere limitati... Ma non so fino a che punto sia limitato. A volte è molto forte, a volte limita i danni".

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Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

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