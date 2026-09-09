Tegola Bonacorsi, stagione finita: come sta il pilota Ducati MXGP

Non ci voleva davvero per Ducati , stagione MXGP finita per Andrea Bonacorsi: la situazione del pilota bergamasco.

Ducati a ranghi ridotti in occasione degli ultimi due GP del Mondiale Motocross 2026. Andrea Bonacorsi, fermato in corsa nello scorso evento MXGP in Turchia, sarà fuori causa anche per gli appuntamenti in Cina, nel prossimo weekend , e in Australia, GP conclusivo di questa stagione. Uno stop con uno scopo preciso: Bonacorsi è uno dei ragazzi schierati per l'Italia in Maglia Azzurra per il Motocross delle Nazioni del prossimo ottobre, un appuntamento che il pilota bergamasco cercherà sicuramente di non perdere.

La stagione Mondiale purtroppo non è andata come previsto, complici i vari infortuni e problemi in cui è incappato e che hanno frenato gli incoraggianti segnali di crescita solo intravisti con alcuni piazzamenti in top 10. Stando alle voci, Bonacorsi rimarrà la punta del Red Bull Ducati Factory MXGP Team anche nella prossima stagione, salvo imprevisti... Ma ahimè, il 2026 s'è ormai concluso in maniera molto amara, visto che appunto non potrà neanche prendere parte ai due eventi finali dell'anno. La speranza è che si rimetta in forze, intanto per il Motocross delle Nazioni e poi per affrontare in maniera decisamente migliore la prossima stagione in 450, accanto al neo arrivato Romain Febvre

La nota Ducati MXGP

Andrea Bonacorsi non sarà in gara nelle ultime due tappe del Campionato Mondiale MXGP in Cina ed Australia. Il pilota bergamasco era stato costretto a saltare gara 2 nel GP di Turchia a causa di una intossicazione alimentare che lo aveva colpito, già da sabato, ad Afyonkarahisar in Turchia. Ancora debilitato a causa di questo virus, Andrea, d'accordo con il Red Bull Ducati Factory MXGP Team, ha preferito rinunciare all'impegnativa doppia trasferta di Shanghai e Darwin per cercare di recuperare le forze e la forma fisica ed è rientrato in Italia per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.