Record e coincidenze: Jeffrey Herlings e Pirelli, curioso dettaglio in comune

“The Bullet” infinito: sesto titolo per Herlings a suon di record e doppiette, e Pirelli festeggia l’84° iride Motocross!
Prima di diventare un tassello importante della rivoluzione MotoGP, Pirelli
ha altri titoli in arrivo. Anzi uno è già arrivato, quello di Jeffrey Herlings
nel Mondiale Motocross MXGP. La nota particolarmente curiosa è il numero: Il numero 84, Herlings appunto, ha regalato al fornitore italiano il suo 84° titolo mondiale. No, non ci sono significati nascosti, è solo un'interessante coincidenza dovuta allo straordinario talento del pilota di Geldrop, che senza infortuni avrebbe pure scritto numeri ancora più incredibili di quelli attuali.
I numeri di un talento fuori scala
Proprio ieri in Gara 1
del GP Turchia Jeffrey Herlings ha conquistato il suo sesto titolo mondiale della carriera, il primo con Honda, dopo quelli conquistati nella classe MX2 nel 2012, 2013 e 2016, e nella MXGP nel 2018 e 2021. "The Bullet", il proiettile, soprannome affibbiatogli per la sua straordinaria velocità, continua a scrivere la storia del motocross mondiale. Citiamo l'incredibile numero di 123 vittorie di GP in carriera, lasciandosi ampiamente alle spalle il precedente recordman Stefan Everts (101 vittorie), ma è solo una parte. Solo in questa stagione ha conquistato 8 successi nelle gare di qualifica, realizzato 8 holeshot e vinto 18 delle 34 gare disputate finora.
Spiccano le cinque pole position con annesse cinque doppiette consecutive messe a referto negli ultimi cinque GP, a dimostrazione di un talento fuori dal comune ed evidentemente anche di un ottimo feeling in sella alla Honda CRF450RW, come detto alla prima stagione insieme dopo titoli a raffica con KTM (250 e 450 SX-F). Questo ad indicare il fenomeno spropositato che è Jeffrey Herlings, capace di andare oltre il mezzo per raggiungere l'obiettivo più importante. Ma ahimè anche molto fragile, ha una lista di infortuni da paura: ma anche i numeri del suo palmares sono impressionanti, ma senza lesioni varie avrebbe fatto ancora più spavento.
Pirelli 84, proprio il numero di Herlings
“Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Jeffrey Herlings questo straordinario traguardo" ha commentato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli. "Vincere un titolo mondiale è sempre un risultato speciale, ma farlo con un campione che ha conquistato tutti i suoi sei titoli iridati con pneumatici Pirelli rende questo successo ancora più significativo. L’84° titolo mondiale nel Motocross conferma la competitività delle nostre soluzioni off-road e l’importanza del Campionato Mondiale FIM Motocross come piattaforma di sviluppo per tecnologie che vengono poi trasferite ai prodotti destinati agli appassionati. Desidero congratularmi con Jeffrey, Honda HRC e con tutto il team Pirelli che, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a raggiungere risultati come questo”.
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