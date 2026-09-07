MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Record e coincidenze: Jeffrey Herlings e Pirelli, curioso dettaglio in comune

Motocross
di Diana Tamantini
lunedì, 07 settembre 2026 alle 12:04
jeffrey-herlings-honda-mxgp-world-champion
Aggiungi come fonte preferita su Google
“The Bullet” infinito: sesto titolo per Herlings a suon di record e doppiette, e Pirelli festeggia l’84° iride Motocross!
Prima di diventare un tassello importante della rivoluzione MotoGP, Pirelli ha altri titoli in arrivo. Anzi uno è già arrivato, quello di Jeffrey Herlings nel Mondiale Motocross MXGP. La nota particolarmente curiosa è il numero: Il numero 84, Herlings appunto, ha regalato al fornitore italiano il suo 84° titolo mondiale. No, non ci sono significati nascosti, è solo un'interessante coincidenza dovuta allo straordinario talento del pilota di Geldrop, che senza infortuni avrebbe pure scritto numeri ancora più incredibili di quelli attuali.

I numeri di un talento fuori scala

Proprio ieri in Gara 1 del GP Turchia Jeffrey Herlings ha conquistato il suo sesto titolo mondiale della carriera, il primo con Honda, dopo quelli conquistati nella classe MX2 nel 2012, 2013 e 2016, e nella MXGP nel 2018 e 2021. "The Bullet", il proiettile, soprannome affibbiatogli per la sua straordinaria velocità, continua a scrivere la storia del motocross mondiale. Citiamo l'incredibile numero di 123 vittorie di GP in carriera, lasciandosi ampiamente alle spalle il precedente recordman Stefan Everts (101 vittorie), ma è solo una parte. Solo in questa stagione ha conquistato 8 successi nelle gare di qualifica, realizzato 8 holeshot e vinto 18 delle 34 gare disputate finora.
Spiccano le cinque pole position con annesse cinque doppiette consecutive messe a referto negli ultimi cinque GP, a dimostrazione di un talento fuori dal comune ed evidentemente anche di un ottimo feeling in sella alla Honda CRF450RW, come detto alla prima stagione insieme dopo titoli a raffica con KTM (250 e 450 SX-F). Questo ad indicare il fenomeno spropositato che è Jeffrey Herlings, capace di andare oltre il mezzo per raggiungere l'obiettivo più importante. Ma ahimè anche molto fragile, ha una lista di infortuni da paura: ma anche i numeri del suo palmares sono impressionanti, ma senza lesioni varie avrebbe fatto ancora più spavento.

Pirelli 84, proprio il numero di Herlings 

“Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Jeffrey Herlings questo straordinario traguardo" ha commentato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli. "Vincere un titolo mondiale è sempre un risultato speciale, ma farlo con un campione che ha conquistato tutti i suoi sei titoli iridati con pneumatici Pirelli rende questo successo ancora più significativo. L’84° titolo mondiale nel Motocross conferma la competitività delle nostre soluzioni off-road e l’importanza del Campionato Mondiale FIM Motocross come piattaforma di sviluppo per tecnologie che vengono poi trasferite ai prodotti destinati agli appassionati. Desidero congratularmi con Jeffrey, Honda HRC e con tutto il team Pirelli che, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a raggiungere risultati come questo”.

Leggi anche

È addio tra Valerio Lata e Honda HRC Petronas, niente ultime tre gare MX2È addio tra Valerio Lata e Honda HRC Petronas, niente ultime tre gare MX2
Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Jeffrey Herlings

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

herlings-mxgp-farres-mx2-turchia
Motocross

Jeffrey Herlings re MXGP e di Turchia, ruggito Farres in MX2

06 settembre 2026
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo
Motocross

Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!

06 settembre 2026
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo
Motocross

MXGP Turchia, sabato infuocato: Herlings show e match point mondiale

05 settembre 2026

Altre notizie

Nicolo Bulega pilota Aruba Ducati Superbike

Bulega sarà campione Superbike: il riscatto di un pilota pronto a stupire anche in MotoGP

Superbike
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio: perchè lascia una Ducati vincente per andare in KTM

MotoGP
Marc Marquez

I muscoli sofferenti di Marc Marquez: il chirurgo Antuna svela la verità

MotoGP
Alpe Adria: spettacolo allo Slovakia Ring

David Checa non solo Endurance: il fratello d'arte ospite d'onore nell'Alpe Adria

In Pista
798588664_18558299590077160_1041288639376705411_n_result

Pazzo Mugello: Karolina Danak sbaglia, Elisabetta Monti vince nel Femminile

In Pista

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini-KTM: retroscena sulle trattative e il caso Vinales

MotoGP
Ferrari-900-1

La leggendaria Ferrari 900: la storia irripetibile del mito artigianale degli anni '90

Storie di Moto
Superbike. Magny Cours: terrificante incidente di Tommy Bridewell

SBK Tommy Bridewell che paura, la Ducati a muro va in mille pezzi

Superbike
SBK Magny Cours: Nicolò Bulega continua a vincere

SBK Magny Cours: Lecuona alza la cresta e Bulega vince con le cattive

Superbike
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo

Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!

Motocross
Privacy and cookie settings

Loading