Record e coincidenze: Jeffrey Herlings e Pirelli, curioso dettaglio in comune

“The Bullet” infinito: sesto titolo per Herlings a suon di record e doppiette, e Pirelli festeggia l’84° iride Motocross!

Pirelli ha altri titoli in arrivo. Anzi uno è già arrivato, quello di Jeffrey Herlings nel Mondiale Motocross MXGP. La nota particolarmente curiosa è il numero: Il numero 84, Herlings appunto, ha regalato al fornitore italiano il suo 84° titolo mondiale. No, non ci sono significati nascosti, è solo un'interessante coincidenza dovuta allo straordinario talento del pilota di Geldrop, che senza infortuni avrebbe pure scritto numeri ancora più incredibili di quelli attuali. Prima di diventare un tassello importante della rivoluzione MotoGP,ha altri titoli in arrivo. Anzi uno è già arrivato, quello dinel Mondiale Motocross MXGP. La nota particolarmente curiosa è il numero: Il numero 84, Herlings appunto, ha regalato al fornitore italiano il suo 84° titolo mondiale. No, non ci sono significati nascosti, è solo un'interessante coincidenza dovuta allo straordinario talento del pilota di Geldrop, che senza infortuni avrebbe pure scritto numeri ancora più incredibili di quelli attuali.

I numeri di un talento fuori scala

Proprio ieri in Gara 1 del GP Turchia Jeffrey Herlings ha conquistato il suo sesto titolo mondiale della carriera, il primo con Honda, dopo quelli conquistati nella classe MX2 nel 2012, 2013 e 2016, e nella MXGP nel 2018 e 2021. "The Bullet", il proiettile, soprannome affibbiatogli per la sua straordinaria velocità, continua a scrivere la storia del motocross mondiale. Citiamo l'incredibile numero di 123 vittorie di GP in carriera, lasciandosi ampiamente alle spalle il precedente recordman Stefan Everts (101 vittorie), ma è solo una parte. Solo in questa stagione ha conquistato 8 successi nelle gare di qualifica, realizzato 8 holeshot e vinto 18 delle 34 gare disputate finora.

Spiccano le cinque pole position con annesse cinque doppiette consecutive messe a referto negli ultimi cinque GP, a dimostrazione di un talento fuori dal comune ed evidentemente anche di un ottimo feeling in sella alla Honda CRF450RW, come detto alla prima stagione insieme dopo titoli a raffica con KTM (250 e 450 SX-F). Questo ad indicare il fenomeno spropositato che è Jeffrey Herlings, capace di andare oltre il mezzo per raggiungere l'obiettivo più importante. Ma ahimè anche molto fragile, ha una lista di infortuni da paura: ma anche i numeri del suo palmares sono impressionanti, ma senza lesioni varie avrebbe fatto ancora più spavento.

Pirelli 84, proprio il numero di Herlings

“Siamo orgogliosi di celebrare insieme a Jeffrey Herlings questo straordinario traguardo" ha commentato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli. "Vincere un titolo mondiale è sempre un risultato speciale, ma farlo con un campione che ha conquistato tutti i suoi sei titoli iridati con pneumatici Pirelli rende questo successo ancora più significativo. L’84° titolo mondiale nel Motocross conferma la competitività delle nostre soluzioni off-road e l’importanza del Campionato Mondiale FIM Motocross come piattaforma di sviluppo per tecnologie che vengono poi trasferite ai prodotti destinati agli appassionati. Desidero congratularmi con Jeffrey, Honda HRC e con tutto il team Pirelli che, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a raggiungere risultati come questo”.