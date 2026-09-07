Pazzo Mugello: Karolina Danak sbaglia, Elisabetta Monti vince nel Femminile

Karolina Danak cade sul più bello al Mugello: Elisabetta Monti batte Josephine Bruno ed è la nuova leader di CIV Femminile e WEC.

Al culmine di un'elettrizzante gara andata in scena sui saliscendi del Mugello con ben cinque pilote in lizza per la vittoria, CIV Femminile e Women's European Championship hanno eletto in Elisabetta Monti la nuova capo-classifica dei due campionati. In una corsa sprint di nove giri, la portacolori del Team Trasimeno ha battuto al fotofinish di soli 5 millesimi la propria compagna di squadra Josephine Bruno e di 0"058 Luana Giuliani con Yvonne Cerpa in quarta posizione. Un successo fortemente voluto da "Betty", ripartita dal motociclismo femminile dopo un triennio nel CIV PreMoto3, balzata al comando a seguito della clamorosa uscita di scena di Karolina Danak.

COLPO DI SCENA

Per quanto reduce dalla frattura della clavicola sinistra rimediata nelle scorse settimane in allenamento , sul tracciato di Scarperia e San Piero si è vista la Karolina Danak (Prata Motorsport) di sempre. Veloce, imprendibile sul giro secco, combattiva e, non da meno, in lotta per il gradino più alto del podio. Un traguardo che, in virtù del rendimento profuso nel corso del weekend, poteva essere alla sua portata. La polacca, scattata dalla pole position, era riuscita a rispondere colpo-su-colpo agli assalti delle avversarie, presentandosi all'ultima tornata davanti a tutte all'ingresso della Bucine che immette sul lungo rettifilo dei box. Quando tutto sembrava indirizzato verso la quarta affermazione stagionale, Danak ha perso l'anteriore, volando rovinosamente a terra a pochi metri dalla bandiera a scacchi.

CAMPIONATI RIAPERTI

Stando a quanto trapelato, per Karolina Danak si teme un brutto infortunio con il rischio di dover concludere anzitempo il proprio 2026. All'apprensione per quanto occorso all'ormai ex capo-classifica si contrappone la gioia di Elisabetta Monti per una vittoria attesa dal round inaugurale di Misano dello scorso mese di aprile. Seconda fino a quel momento, la sedicenne originaria di Lecco si è ritrovata improvvisamente in testa, regolando Josephine Bruno nel "derby" in casa Team Trasimeno. Di un soffio è riuscita a spuntarla nella volata finale, riappropriandosi in un sol colpo della leadership di Women's European Championship e CIV Femminile. Se nella serie continentale annovera 1 misero punticino di vantaggio sulla stessa "Joy", il 2-4 ottobre prossimi si presenterà alla finalissima del campionato tricolore a Misano con un tesoretto di 6 punti con 27 ancora in palio nei confronti di Yvonne Cerpa (Gradara Corse).

PROSSIMO APPUNTAMENTO A VARANO

Con Luana Giuliani terza festeggiando il primo podio personale tra CIVF e WEC alla seconda wild card stagionale con il team Gradara Corse, lontano dalla vetta Beatrice Barbera ha concluso in quinta posizione con la prima Yamaha R7 di Sommariva Corse powered by AGORACE davanti alla propria team-mate Saidatul Zakirah Zairin (6^) e Iryna Nadieiva (7^). A proposito di Sommariva Corse, niente da fare per Matilde Contri, caduta senza conseguenze al Correntaio nelle fasi iniziali della contesa apparentemente per un contatto (non mostrato dalle riprese televisive) con un'altra pilota. Aspettando il ritorno del CIV Femminile, per la WEC il prossimo appuntamento è fissato per il weekend del 25-27 settembre prossimi in quel di Varano de' Melegari, penultimo atto della serie continentale, in via del tutto eccezionale in concomitanza con il CIV Junior.

CIV FEMMINILE & WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026

Mugello, Classifica Gara

"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri