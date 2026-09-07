MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Pazzo Mugello: Karolina Danak sbaglia, Elisabetta Monti vince nel Femminile

In Pista
di Andrea Periccioli
lunedì, 07 settembre 2026 alle 7:25
798588664_18558299590077160_1041288639376705411_n_result
Aggiungi come fonte preferita su Google
Karolina Danak cade sul più bello al Mugello: Elisabetta Monti batte Josephine Bruno ed è la nuova leader di CIV Femminile e WEC.
Al culmine di un'elettrizzante gara andata in scena sui saliscendi del Mugello con ben cinque pilote in lizza per la vittoria, CIV Femminile e Women's European Championship hanno eletto in Elisabetta Monti la nuova capo-classifica dei due campionati. In una corsa sprint di nove giri, la portacolori del Team Trasimeno ha battuto al fotofinish di soli 5 millesimi la propria compagna di squadra Josephine Bruno e di 0"058 Luana Giuliani con Yvonne Cerpa in quarta posizione. Un successo fortemente voluto da "Betty", ripartita dal motociclismo femminile dopo un triennio nel CIV PreMoto3, balzata al comando a seguito della clamorosa uscita di scena di Karolina Danak.

COLPO DI SCENA

Per quanto reduce dalla frattura della clavicola sinistra rimediata nelle scorse settimane in allenamento, sul tracciato di Scarperia e San Piero si è vista la Karolina Danak (Prata Motorsport) di sempre. Veloce, imprendibile sul giro secco, combattiva e, non da meno, in lotta per il gradino più alto del podio. Un traguardo che, in virtù del rendimento profuso nel corso del weekend, poteva essere alla sua portata. La polacca, scattata dalla pole position, era riuscita a rispondere colpo-su-colpo agli assalti delle avversarie, presentandosi all'ultima tornata davanti a tutte all'ingresso della Bucine che immette sul lungo rettifilo dei box. Quando tutto sembrava indirizzato verso la quarta affermazione stagionale, Danak ha perso l'anteriore, volando rovinosamente a terra a pochi metri dalla bandiera a scacchi.

CAMPIONATI RIAPERTI

Stando a quanto trapelato, per Karolina Danak si teme un brutto infortunio con il rischio di dover concludere anzitempo il proprio 2026. All'apprensione per quanto occorso all'ormai ex capo-classifica si contrappone la gioia di Elisabetta Monti per una vittoria attesa dal round inaugurale di Misano dello scorso mese di aprile. Seconda fino a quel momento, la sedicenne originaria di Lecco si è ritrovata improvvisamente in testa, regolando Josephine Bruno nel "derby" in casa Team Trasimeno. Di un soffio è riuscita a spuntarla nella volata finale, riappropriandosi in un sol colpo della leadership di Women's European Championship e CIV Femminile. Se nella serie continentale annovera 1 misero punticino di vantaggio sulla stessa "Joy", il 2-4 ottobre prossimi si presenterà alla finalissima del campionato tricolore a Misano con un tesoretto di 6 punti con 27 ancora in palio nei confronti di Yvonne Cerpa (Gradara Corse).

PROSSIMO APPUNTAMENTO A VARANO

Con Luana Giuliani terza festeggiando il primo podio personale tra CIVF e WEC alla seconda wild card stagionale con il team Gradara Corse, lontano dalla vetta Beatrice Barbera ha concluso in quinta posizione con la prima Yamaha R7 di Sommariva Corse powered by AGORACE davanti alla propria team-mate Saidatul Zakirah Zairin (6^) e Iryna Nadieiva (7^). A proposito di Sommariva Corse, niente da fare per Matilde Contri, caduta senza conseguenze al Correntaio nelle fasi iniziali della contesa apparentemente per un contatto (non mostrato dalle riprese televisive) con un'altra pilota. Aspettando il ritorno del CIV Femminile, per la WEC il prossimo appuntamento è fissato per il weekend del 25-27 settembre prossimi in quel di Varano de' Melegari, penultimo atto della serie continentale, in via del tutto eccezionale in concomitanza con il CIV Junior.

CIV FEMMINILE & WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026

Mugello, Classifica Gara
Screenshot 2026-09-06 alle 21.15.51

Leggi anche

Ragazze da corsa, l'autunno sarà un tour de forceRagazze da corsa, l'autunno sarà un tour de force
Elisabetta Monti vittoria a Misano: leader di due campionati dove non doveva correreElisabetta Monti vittoria a Misano: leader di due campionati dove non doveva correre
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
CIV Femminile

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alpe Adria: spettacolo allo Slovakia Ring
In Pista

David Checa non solo Endurance: il fratello d'arte ospite d'onore nell'Alpe Adria

07 settembre 2026
morosi-pritelli-savino-motojunior-valencia
In Pista

Pritelli, Savino e Morosi scintille azzurre a Valencia: i risultati MotoJunior

06 settembre 2026
Supersport Magny Cours: Roberto Garcia vince gara 2
In Pista

Supersport Magny Cours: Oncu si butta via, gara 2 è la prima di Garcia

06 settembre 2026

Altre notizie

Nicolo Bulega pilota Aruba Ducati Superbike

Bulega sarà campione Superbike: il riscatto di un pilota pronto a stupire anche in MotoGP

Superbike
jeffrey-herlings-honda-mxgp-world-champion

Record e coincidenze: Jeffrey Herlings e Pirelli, curioso dettaglio in comune

Motocross
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio: perchè lascia una Ducati vincente per andare in KTM

MotoGP
Marc Marquez

I muscoli sofferenti di Marc Marquez: il chirurgo Antuna svela la verità

MotoGP
Alpe Adria: spettacolo allo Slovakia Ring

David Checa non solo Endurance: il fratello d'arte ospite d'onore nell'Alpe Adria

In Pista

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini-KTM: retroscena sulle trattative e il caso Vinales

MotoGP
Ferrari-900-1

La leggendaria Ferrari 900: la storia irripetibile del mito artigianale degli anni '90

Storie di Moto
Superbike. Magny Cours: terrificante incidente di Tommy Bridewell

SBK Tommy Bridewell che paura, la Ducati a muro va in mille pezzi

Superbike
SBK Magny Cours: Nicolò Bulega continua a vincere

SBK Magny Cours: Lecuona alza la cresta e Bulega vince con le cattive

Superbike
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo

Inchinatevi al re: Jeffrey Herlings campione del mondo MXGP 2026!

Motocross
Privacy and cookie settings

Loading