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Superbike, BMW horror: Oliveira e Petrucci naufragano a Magny-Cours

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 06 settembre 2026 alle 18:15
Danilo Petrucci e Miguel Oliveira guidano le BMW M 1000 RR nel round Superbike a Magny-Cours, Francia
Superbike: disastro BMW a Magny-Cours
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Davvero un brutto weekend per il marchio tedesco: in Francia la M 1000 RR è stata pesantemente al di sotto delle aspettative. Dopo Donington, un'altra batosta.
Nessuno si aspettava di vedere una BMW in lotta per il podio, però i risultati a Magny-Cours sono stati davvero imbarazzanti per il team che ha vinto gli scorsi due titoli mondiali Superbike. Toprak Razgatlioglu non c'è più, ma Miguel Oliveira e Danilo Petrucci non sono due novellini e non è normale vederli così in difficoltà alla guida delle loro M 1000 RR.
Verso metà agosto il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK si era recato a Magny-Cours per due giornate di test, pertanto avrebbe dovuto essere preparato ad affrontare questo weekend di gara. In passato la pista francese è stata abbastanza favorevole alla moto tedesca, è sorprendente assistere a una batosta del genere. Già nell'ultimo round pre-pausa a Donington Park era andata malissimo, difficile immaginare un altro disastro a Magny-Cours. Invece... Neanche un aumento del flusso carburante non è servito per ottenere un aiuto.

Superbike, round Francia: i risultati della BMW a Magny-Cours

Miguel Oliveira guida la BMW Superbike a Magny-Cours
WorldSBK Francia: cosa è successo alla BMW?
SUPERPOLE
  • Petrucci: P18 (+1"635 dal poleman Bulega)
  • Oliveira: P19 (+1"762)
GARA 1 (BANDIERA ROSSA DOPO 9 GIRI, POI NUOVA PARTENZA CON 12 GIRI)
  • Petrucci: P13 (+24"031 dal vincitore Bulega)
  • Oliveira: RITIRATO
14 piloti arrivati al traguardo
SUPERPOLE RACE
  • Oliveira: P12 (+16"000 rispetto a Bulega)
  • Petrucci: P16 (+19"210)
18 piloti arrivati al traguardo
GARA 2 (CONCLUSA CON 2 GIRI DI ANTICIPO PER BANDIERA ROSSA)
  • Petrucci: P12 (+3 sectors)
  • Oliveira: P15 (+3 sectors), penalizzato di 3" dopo la bandiera a scacchi per non aver perso 1" dopo un taglio in curva 6
15 piloti arrivati al traguardo

M 1000 RR più forte nel 2027

Danilo Petrucci guida la BMW M 1000 RR nella gara SBK in Francia
M 1000 RR più forte nel Mondiale SBK 2027
Sicuramente BMW cercherà di riscattarsi nel prossimo round al Cremona Circuit (25-27 settembre), ma nel frattempo sono in corso anche i preparativi per la rivincita nel Mondiale Superbike 2027. L'anno prossimo ci sarà una M 1000 RR evoluta, con un telaio che dovrebbe essere simile a quello "super-concesso" con il quale Toprak Razgatlioglu aveva dominato il campionato 2024 e che dopo un cambio del regolamento non era stato possibile utilizzare anche nel 2025.
Da capire anche che impatto avranno i nuovi freni disco carboceramici Brembo e, soprattutto le nuove gomme Michelin. BMW sta investendo nel WorldSBK e intende rilanciarsi nel 2027. Confermato il rinnovo di Oliveira, così come l'addio di Petrucci, ora si attende l'annuncio di Brad Binder per completare la line-up del prossimo anno. Bisogna comunque cercare di concludere il 2026 in maniera dignitosa, però dovrebbe essere il 2027 l'anno in cui rivedremo il marchio tedesco competitivo.

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