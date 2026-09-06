Superbike, BMW horror: Oliveira e Petrucci naufragano a Magny-Cours

Davvero un brutto weekend per il marchio tedesco: in Francia la M 1000 RR è stata pesantemente al di sotto delle aspettative. Dopo Donington, un'altra batosta.

Nessuno si aspettava di vedere una BMW in lotta per il podio, però i risultati a Magny-Cours sono stati davvero imbarazzanti per il team che ha vinto gli scorsi due titoli mondiali Superbike. Toprak Razgatlioglu non c'è più, ma Miguel Oliveira e Danilo Petrucci non sono due novellini e non è normale vederli così in difficoltà alla guida delle loro M 1000 RR.

Verso metà agosto il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK si era recato a Magny-Cours per due giornate di test, pertanto avrebbe dovuto essere preparato ad affrontare questo weekend di gara. In passato la pista francese è stata abbastanza favorevole alla moto tedesca, è sorprendente assistere a una batosta del genere. Già nell'ultimo round pre-pausa a Donington Park era andata malissimo, difficile immaginare un altro disastro a Magny-Cours. Invece... Neanche un aumento del flusso carburante non è servito per ottenere un aiuto.

Superbike, round Francia: i risultati della BMW a Magny-Cours

WorldSBK Francia: cosa è successo alla BMW?

SUPERPOLE

Petrucci: P18 (+1"635 dal poleman Bulega)

Oliveira: P19 (+1"762)

GARA 1 (BANDIERA ROSSA DOPO 9 GIRI, POI NUOVA PARTENZA CON 12 GIRI)

Petrucci: P13 (+24"031 dal vincitore Bulega)

Oliveira: RITIRATO

14 piloti arrivati al traguardo

SUPERPOLE RACE

Oliveira: P12 (+16"000 rispetto a Bulega)

Petrucci: P16 (+19"210)

18 piloti arrivati al traguardo

GARA 2 (CONCLUSA CON 2 GIRI DI ANTICIPO PER BANDIERA ROSSA)

Petrucci: P12 (+3 sectors)

Oliveira: P15 (+3 sectors), penalizzato di 3" dopo la bandiera a scacchi per non aver perso 1" dopo un taglio in curva 6

15 piloti arrivati al traguardo

M 1000 RR più forte nel 2027

M 1000 RR più forte nel Mondiale SBK 2027

Sicuramente BMW cercherà di riscattarsi nel prossimo round al Cremona Circuit (25-27 settembre), ma nel frattempo sono in corso anche i preparativi per la rivincita nel Mondiale Superbike 2027. L'anno prossimo ci sarà una M 1000 RR evoluta , con un telaio che dovrebbe essere simile a quello "super-concesso" con il quale Toprak Razgatlioglu aveva dominato il campionato 2024 e che dopo un cambio del regolamento non era stato possibile utilizzare anche nel 2025.

Da capire anche che impatto avranno i nuovi freni disco carboceramici Brembo e, soprattutto le nuove gomme Michelin. BMW sta investendo nel WorldSBK e intende rilanciarsi nel 2027. Confermato il rinnovo di Oliveira, così come l'addio di Petrucci, ora si attende l'annuncio di Brad Binder per completare la line-up del prossimo anno. Bisogna comunque cercare di concludere il 2026 in maniera dignitosa, però dovrebbe essere il 2027 l'anno in cui rivedremo il marchio tedesco competitivo.