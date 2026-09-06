SBK Magny Cours: Bulega padrone assoluto, ma che noia questo Mondiale!

Nicolò Bulega è un pilota formidabile e il prossimo anno andrà forte anche in MotoGP. Le sue vittorie in Superbike non fanno più notizia da tempo, ma gara 2 a Magny Cours è stata ancora più piatta delle precedenti. Con una partenza a razzo ha preso subito il comando e non l'hanno più rivisto.

Ha dovuto sudarsela (si fa per dire...) anche meno del previsto perchè la bandiera rossa ha chiuso la contesa con due giri d'anticipo per l'incidente di Tommy Bridewell con soliti danni ai cuscini di protezione: pilota OK. Stavolta non abbiamo visto i sorpassi effimeri che a volte ci regala Iker Lecuona, salvo ogni volta mollare la presa quando il ducatista più forte decide che basta così. I distacchi fra Bulega e gli avversari si misurano con la clessidra e Ducati corre praticamente da sola: stavolta se ne sono contate sei in fila indiana sotto la bandiera a scacchi.

Ci sono stati periodi storici dominati da un pilota solo, il primo fu Carl Fogarty negli anni '90. Vinceva spesso il solito, ma le gare erano combattutissime. C'erano pathos, rivalità, fascino e un'identità nella quale milioni di appassionati si riconoscevano. La Superbike era unica, la chiave del successo era distinguersi più possibile dalla MotoGP. Adesso, a forza di scimmiottare la top class, è come se fosse evaporato tutto. Bulega collezioni trionfi, ma vince soprattutto la noia.

Bulega, il pilota computer

In mancanza di spettacolo in pista, non resta che farsi illuminare dai numeri. Nicolò Bulega ha disputato 99 corse in Superbike, vincendone 46: una percentuale quasi irreale. Inoltre è salito sul podio in 83 occasioni, quindi mancandolo solo sedici volte in tutto. I numeri di quest'anno sono impressionati: 26 vittorie in 27 gare, peggior risultato l'unico secondo posto verificatosi a Zeltweg. Sommando i quattro trionfi in coda alla stagione '25, per Bulega fanno 30 successi nelle ultime 31 apparizioni. Ovviamente brillano anche le statistiche Ducati, che in questo 2026 non ha avuto avversarie. La Rossa vince da 31 gare consecutive, ne mancano solo sei per riscrivere la striscia vincente più lunga di sempre: non c'è dubbio che accada.

L'epilogo in Italia?

Nicolò Bulega ha apparecchiato un settembre da Re. Nei prossimi giorni verrà annunciato il suo passaggio in MotoGP con la Ducati 850 del team VR46. Il 10 settembre sarà impegnato in una giornata di test a Cremona, cui prenderanno parte quasi tutti i team del Mondiale Superbike. Fra tre settimane (25-27 settembre) sullo stesso circuito lombardo si correrà il decimo appuntamento del Mondiale: per Bulega è il secondo match point per chiudere i giochi, con ampio anticipo. Dopo resteranno ancora due round nella penisola iberica (Estoril e Jerez) ma rischiano di essere solo accademia.

Peccato per questi ragazzi

La Superbike, oggi, è un campionato senza una direzione ed è un peccato soprattutto per ragazzi come Yari Montella, doppio podio di giornata, e anche Lorenzo Baldassarri e Alberto Surra, finiti alle spalle del bravissimo pilota campano. In un'altra epoca sarebbero diventati personaggi, oggi il loro momento di gloria dura gli attiimi del parco chiuso e del podio. E' arrivato in fondo, sesto, anche il vecchio leone Alvaro Bautista: magari se non gli avessero appiccicato alla moto sei chili di zavorra ci farebbe divertire ancora. Penalizzare un tre volte campione del Mondo che a 41 anni ci dà ancora del gas, per l'unica colpa di essere piccolo e leggero. Mah...