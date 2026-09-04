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Superbike, Lecuona cambia: una "nuova" Ducati per andare all'assalto di Bulega

Superbike
di Matteo Bellan
venerdì, 04 settembre 2026 alle 21:20
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati a Magny-Cours, Francia
Superbike Francia, Prove Libere: Lecuona vuole di più
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Lo spagnolo non è completamente soddisfatto del suo venerdì in Francia, è stato anche protagonista di una scivolata: nel weekend spera di poter andare all'assalto della vittoria.
Quinto tempo per Iker Lecuona nella seconda sessione di prove libere Superbike, ma è terzo nella classifica combinata FP1-FP2. Nel pomeriggio è caduto all'inizio del turno, non riportando conseguenze fisiche, ma tornando al box con una Panigale V4 R molto danneggiata. Il team Aruba.it Ducati è poi riuscito a rimandarlo in pista, permettendogli di portare avanti il lavoro previsto. Nicolò Bulega sembra avere qualcosa in più, però lo spagnolo conta di sfruttare bene le FP3 per ridurre il gap e poter sfidare il compagno di squadra già in Gara 1.

Superbike Francia, Prove Libere: il bilancio di Lecuona

L'ex pilota del team Honda HRC è caduto in curva 11 nel secondo turno di prove libere SBK e ha spiegato la dinamica dell'accaduto: "Avevo gomma nuova, avevamo fatto dei cambiamenti alla moto, ero un po' veloce e quando ho provato a sollevarla al primo tocco di acceleratore ho perso l'anteriore. È una tipica caduta che può succedere, anche se onestamente non me l'aspettavo. Ero abbastanza calmo, ma un po' troppo veloce. Fisicamente nessun problema, è più una questione di fiducia in quel punto della pista. Rispetto a Nicolò perdevo un po' lì".
Lecuona e la sua squadra stanno sperimentando qualcosa di differente dal solito sulla sua Ducati Panigale V4 R, ispirandosi anche a quanto fatto nelle sue apprizioni in MotoGP: "Oggi ho faticato un po'. Abbiamo provato una base un po' diversa, abbiamo bisogno di lavorare. Era importante capire le novità che abbiamo apportato. Ho spinto il mio capotecnico a farlo, perché in classifica Nicolò è troppo avanti e Montella è lontano da me. È il momento di trovare gli ultimi decimi rispetto a Nicolò e per farlo devo provare qualcosa di diverso sulla moto. In MotoGP ho provato qualcosa di diverso rispetto alla mia base standard, mi è piaciuto e ho pensato 'Perché non posso provarci anche qui?'. Ci sono alcuni punti positivi e altri in cui migliorare".
Iker vuole essere al livello di Bulega, lottare con lui e cercare di sconfiggerlo, è pronto a tutto per raggiungere il suo obiettivo: "Al mattino avevamo una moto abbastanza diversa rispetto a Donington e poi nel corso della giornata abbiamo fatto degli aggiustamenti. Penso che dobbiamo lavorare ancora sulla frenata, dove normalmente sono molto forte e invece oggi ho faticato un po' nella prima parte dell'entrata in curva. Siamo focalizzati su questo. Nel giro veloce mi è mancato qualcosa, ma il passo gara è simile e sono abbastanza tranquillo. Sono di poter essere con Nicolò".

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Iker Lecuona

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