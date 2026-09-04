Il pilota turco non può continuare il round SBK in Francia, il botto nelle FP2 non gli permette di risalire sulla sua R1 nel resto del weekend.

L'inizio della seconda sessione di prove libere Superbike a Magny-Cours è stata caratterizzata da due cadute. La prima è stata quella di Iker Lecuona, uscito incolume fisicamente, ma con la sua Ducati Panigale V4 R molto danneggiata. Bahattin Sofuoglu è stato protagonista della seconda, avvenuta tra curva 1 e 2. Nel suo caso, però, ci sono state anche conseguenze di carattere fisico.

Superbike Francia: come sta Bahattin Sofuoglu

Il pilota del team Yamaha Motoxracing non riusciva a camminare da solo dopo essere finito sulla ghiaia con la sua R1. È stato aiutato dai marshal a reggersi in piedi e ad abbandonare il punto dell'incidente. Di poco fa la notizia che non continuerà a correre nel round SBK in Francia. Dopo i primi controlli avvenuti presso il Centro Medico del circuito, dove gli è stata diagnosticata una commozione cerebrale, il turco è stato trasportato al Moulins Hospital per ulteriori valutazioni sulle sue condizioni fisiche. Già nelle FP1 Sofuoglu era caduto nello stesso punto, la seconda volta gli è costata il ritiro dal nono appuntamento del Mondiale 2026.

La squadra di Sandro Carusi proseguirà il weekend Superbike a Magny-Cours solamente con il rookie Mattia Rato . Il 21enne italiano ha chiuso il venerdì di prove libere con il ventesimo tempo, a oltre un secondo dal leader Nicolò Bulega. Sabato cercherà di migliorare e di andare a punti in Gara 1, cosa non semplice con una Yamaha R1 non troppo competitiva.