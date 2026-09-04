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Superbike FP1 Magny-Cours: "solito noto" al comando, Bulega verso il match point?

Superbike
di Diana Tamantini
venerdì, 04 settembre 2026 alle 11:19
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Le Rosse iniziano al meglio il fine settimana di Magny-Cours, ma davanti a tutti c'è Nicolò Bulega. Cronaca e classifica della prima sessione Superbike.
Ducati d'attacco, anzi Nicolò Bulega d'attacco, ma questa non è certo una novità. Anzi il leader iridato del Mondiale Superbike 2026 questo weekend ha un primo match point iridato, nello specifico gli servono 53 punti per dare il via alla grande festa... Ma questo si vedrà a partire da domani con la prima gara e domenica con le ultime due corse. Sicuramente l'alfiere Aruba Ducati è scattato al meglio, con il miglior crono nelle prime prove libere disputate a Magny-Cours nonostante un piccolo problema tecnico proprio ad inizio turno ed in seguito uno stop per bandiera rossa causata dalle condizioni della pista per la caduta di Sofuoglu (pilota OK). Ecco com'è andata.
IN AGGIORNAMENTO
-> Gli orari del round SBK di Magny-Cours

Superbike Prove Libere 1

Inizio un po' rallentato, soprattutto per la bandiera rossa a 37:06 per condizioni del tracciato alle curve 1 e 2, già segnalate poco prima con bandiera gialla e rossa: una conseguenza dell'incidente di Bahattin Sofuoglu, senza conseguenze per il pilota. Servono svariati minuti per pulire l'asfalto dalla ghiaia portata dal giovane pilota turco e poi si riparte, prima con i gemelli Lowes in vetta ed in seguito con la truppa Ducati che monopolizza le prime posizioni. Sul finale però non c'è nessuna sorpresa, ma svetta sempre il dominatore di questa stagione Superbike, nonché futuro pilota MotoGP in VR46. Nicolò Bulega inizia il round di Magny-Cours al comando, seguito da Sam Lowes (Marc VDS) e dal compagno di squadra Iker Lecuona. Solo Xavi Vierge 4° su Yamaha impedisce una top 6 tutta Ducati, visto che dietro di lui ci sono il rientrante Alberto Surra, Yari Montella e Lorenzo Baldassarri.

La classifica finale 

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Nicolò Bulega

diDiana Tamantini

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