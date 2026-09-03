MXGP shock, Kay De Wolf out per infortunio: addio Mondiale e Motocross Nazioni!

Colpo durissimo per De Wolf: un nuovo infortunio pone fine al suo Mondiale MXGP 22026 e deve dire addio anche al Motocross delle Nazioni.

Kay De Wolf non ci sarà né lì né in Cina o in Australia. Il super rookie MXGP di Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing è incappato in un infortunio alla mano lunedì in seguito ad una caduta, fatto che lo escluderà totalmente dalle ultime tre gare del campionato MXGP 2026. Grosso guaio anche per la squadra dei Paesi Bassi, che aveva puntato su un tris d'assi assieme a Jeffrey Herlings ed a Roan van de Moosdijk per il Motocross delle Nazioni del prossimo 4 ottobre. Un finale amaro in una stagione in cui De Wolf, nonostante gli infortuni, aveva mostrato di essere un pilota di vertice in una categoria in cui è al debutto ma in cui vanta già piazzamenti sul podio. A brevissimo tocca al GP Turchia , manon ci sarà né lì né in Cina o in Australia. Il super rookie MXGP di Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing è incappato in un infortunio alla mano lunedì in seguito ad una caduta, fatto che lo escluderà totalmente dalle ultime tre gare del campionato MXGP 2026. Grosso guaio anche per la squadra dei Paesi Bassi, che aveva puntato su un tris d'assi assieme a Jeffrey Herlings ed a Roan van de Moosdijk per il Motocross delle Nazioni del prossimo 4 ottobre. Un finale amaro in una stagione in cui De Wolf, nonostante gli infortuni, aveva mostrato di essere un pilota di vertice in una categoria in cui è al debutto ma in cui vanta già piazzamenti sul podio.

Stagione MXGP stellare

Nonostante il via di stagione in ritardo per infortunio, De Wolf aveva presto dimostrato un grandissimo potenziale con i podi conquistati in Sardegna e Lettonia, prima che un infortunio alla caviglia interrompesse la sua stagione all'inizio dell'estate. Dopo il ritorno alle corse, il 21enne di Valkenswaard ha ritrovato rapidamente il suo ritmo da protagonista, con due prestazioni eccezionali al Gran Premio delle Fiandre a Lommel e al Gran Premio di casa ad Arnhem. In entrambe le occasioni, De Wolf ha conquistato una doppietta (2-2) assicurandosi il secondo posto assoluto e confermando ulteriormente la sua competitività nella sua stagione d'esordio in MXGP.

De Wolf occupa attualmente la nona posizione nella classifica generale con 428 punti. La sua stagione agonistica 2026 però è ormai conclusa e l'attenzione si concentrerà completamente sul recupero. Dato lo stop prematuro, De Wolf si sottoporrà a un intervento chirurgico entro la fine del mese per risolvere anche un infortunio alla caviglia che lo ha tormentato nella seconda metà della stagione, prima di iniziare un programma di riabilitazione volto a tornare in piena forma per il 2027.

Kay De Wolf che peccato...

“Purtroppo lunedì una caduta ha posto fine prematuramente alla mia stagione. Ho riportato un altro infortunio alla mano, il che significa che salterò le ultime gare della stagione e anche il Motocross delle Nazioni, cosa che mi dispiace molto". C'è chiaramente amarezza nelle parole di De Wolf, oltre al Mondiale in cui stava ben figurando c'era la possibilità di fare molto bene al prossimo MXoN in Francia. "Avrei tanto voluto rappresentare il mio paese alle Nazioni, ma purtroppo quest'anno non sarà possibile. Ora la priorità è il recupero" ha proseguito, aggiungendo che "Mi sottoporrò a un intervento chirurgico verso metà mese per sistemare la caviglia, e poi inizieremo subito la riabilitazione con l'obiettivo di essere in piena forma per la prossima stagione, più forte di prima.”

Brutta tegola anche per Nestaan Husqvarna, come sottolinea il team manager Rasmus Jorgensen: "È ovviamente una delusione per Kay e per tutta la squadra. La sua stagione da rookie in MXGP ha già dimostrato quanto possa essere competitivo nella classe regina, e le prestazioni a Lommel e Arnhem ne sono state una chiara dimostrazione. La cosa più importante ora è che si prenda il tempo necessario per recuperare completamente. Lo sosterremo pienamente durante l'intervento chirurgico e il processo di riabilitazione, e l'obiettivo è riportarlo al 100% per il 2027. Kay è incredibilmente motivato e non vediamo l'ora di vederlo tornare più forte la prossima stagione.”