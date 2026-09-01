Eli Tomac ha annunciato il ritiro alla fine di questa stagione 2026. Si chiude una carriera leggendaria tra MX e Supercross.

Anche le leggende, prima o poi, devono appendere il casco al chiodo. Si avvicina il momento di Eli Tomac, che dopo aver brillato per 17 anni tra Motocross e Supercross ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni alla fine della stagione 2026. Numeri da capogiro per il talento a stelle e strisce, uno dei grandi fenomeni moderni della specialità, che avrà ancora tempo per arricchire il suo corposo palmares fino al prossimo 26 settembre a Ridgedale, Missouri, che ospiterà la Finale del Campionato del Mondo SMX.

Eli Tomac ai saluti dopo una carriera da urlo

Il pilota di Cortez, Colorado, passerà alla storia come uno dei più grandi piloti di sempre, con una carriera che si estende per 17 stagioni professionistiche tra il 2010 e il 2026. Due volte campione AMA Supercross 450SX (2020, 2022), quattro volte campione 450MX (2017, 2018, 2019, 2022), rappresentante del Team USA al prestigioso FIM Motocross delle Nazioni (MXoN) in sei occasioni, con la vittoria nel 2022 proprio negli Stati Uniti, a RedBud. Secondo nella classifica di tutti i tempi delle vittorie nella 450SX con 57 vittorie nel Main Event e quarto nella classifica di tutti i tempi delle vittorie nell'AMA Pro Motocross 450MX con un totale di 32.

All'inizio della sua carriera, Tomac ha conquistato il titolo 250MX outdoor nel 2013 dopo aver ottenuto 12 vittorie complessive nella categoria, tra cui il suo debutto da professionista nella gara di apertura della stagione a Hangtown nel 2010, prima di passare a tempo pieno alla classe regina nel 2014. Ha anche vinto il campionato 250SX West Divisional nel 2012. Ha anche ampliato il suo record al Supercross di Daytona con l'ottava vittoria in carriera nel 2026, è stato incoronato Campione del Mondo FIM Supercross 2024 nella classe SX1 ed è stato premiato nel 2022 con un ESPY Award nella prestigiosa categoria Miglior Atleta, Sport d'Azione Maschile.

"La decisione più difficile, ma è arrivato il momento"

Per qualunque atleta non è mai facile salutare ciò che ha rappresentato tutta la propria vita. Eli Tomac non è da meno, ma dopo aver fatto le dovute considerazioni sa che anche per lui è l'ora di lasciare le competizioni. "A fine settembre, dopo le ultime tre gare del campionato SMX, mi ritirerò dal Supercross e dal motocross. È stata la decisione più difficile della mia carriera, ma so in cuor mio che è arrivato il momento giusto" ha ammesso la stella statunitense. "Ho vinto gare e campionati che non avrei mai immaginato. Le corse sono state l'unica cosa che ho conosciuto e per cui mi sono svegliato ogni mattina negli ultimi 25 anni, e non le cambierei con niente al mondo."