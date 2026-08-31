Monza in delirio: Antonelli leader a casa sua, Ferrari all’assalto, gli orari tv e streaming

Il mondiale di Formula 1 sta per fare tappa in Italia: Monza si prepara ad una tre giorni di festa con Antonelli che giungerà da leader nel GP ci casa.

Alberto Ascari sessantatré anni fa à stato l’ultimo italiano a giungere nella tappa di casa come primo in classica. Grazie ad Antonelli questa maledizione si è spezzata. Kimi con la sua Mercedes proverà a regalare al pubblico del Bel Paese un suo successo, anche se il rosso anche stavolta sarà il colore dominante sulle tribune dell'Autodromo Nazionale. La Ferrari vorrà dare una grande soddisfazione ai suoi tifosi e poi attenzione alla McLaren: la scuderia britannica arriva per fare la i guastafeste.

McLaren e Norris dopo il bis si cerca il tris

Antonelli ha il vantaggio di guidare la Mercedes W17 , la vettura complessivamente più competitiva in questa prima parte del Mondiale. Negli ultimi GP in Ungheria e Olanda però è stata la McLaren a dare paga a tutti. Il team papaya è tornato a splendere, confezionando una clamoroosa doppietta con Lando Norris. Il Campione del Mondo è in stato di grazia e vorrà rientrare prepotentemente nella corsa iridata: difficile, ma possibile. Quindi Kimi e la Mercedes dovranno seriamente preoccuparsi almeno per la tappa di Monza, dove per altro partirà con l'handicap di dieci posizioni rispetto alla qualifica. In molti sognano la vittoria del Cavallino Rampante. Charles Leclerc ha già vinto due volte qui, mentre Lewis Hamilton da quando indossa la tuta in rosso è a secco. Il pubblico conta relativamente, è il potenziale tecnico che farà la differenza e questa è una nota dolente perché la SF-26 potrebbe soffrire il circuito brianzolo. Max Verstappen guiderà col dente avvelenato dopo l’errore di Zandvoort che gli è costato l’uscita di scena dopo poche tornate. Il pilota Red Bull vorrà lottare almeno per il podio e poi c’è la Racing Bulls che cercherà di conquistare punti nella sua gara di casa. Vedremo se a Fernando Alonso riuscirà un’altra missione impossibile come nella tappa precedente, dove partendo dal fondo ha portato a punti la sua Aston Martin.

F1 CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 242 punti George Russell (Mercedes) 183 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 183 punti Lando Norris (McLaren) 159 punti Charles Leclerc (Ferrari) 155 punti Max Verstappen (Red Bull) 112 punti Oscar Piastri (McLaren) 104 punti Isack Hadjar (Red Bull) 68 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 49 punti Pierre Gasly (Alpine) 44 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 23 punti Franco Colapinto (Alpine) 19 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Nico Hulkenberg (Audi) 6 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 3 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

F1 CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 425 punti Scuderia Ferrari HP 338 punti McLaren Mastercard F1 Team 263 punti Oracle Red Bull Racing 186 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 66 punti BWT Alpine F1 Team 63 punti TGR Haas F1 Team 21 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 16 punti Atlassian Williams F1 Team 11 punti Aston Martin Aramco F1 Team 3 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP d’italia: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP d’Italia avrà i classici orari e potrà essere seguito tranquillamente sotto l’ombrello nelle ore più calde, mentre ricordiamo che tutti i biglietti sono stati venduti. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta, qualifiche e GP. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend

Venerdì 4 settembre:

12:30-13:30: Prove libere 1

16:00-00:00: Prove libere 2

Sabato 5 settembre:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (diretta anche su TV8)

Domenica 6 settembre:

15:00-17:00: Gara (diretta anche su TV8)

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FOTO: social formula 1