Marquez-Bezzecchi, quasi incidente a 300 Km/h: "È stato spaventoso"

Marc Marquez ha rispettato i pronostici della gara di MotoGP ad Aragon, vincendo entrambe le gare. Sorpassa in classifica Marco Bezzecchi, ma il pilota Aprilia è un osso duro e promette battaglia fino all'ultimo round di questo Mondiale sempre più avvincente.

Il racconto di Marquez

Al sesto giro abbiamo assistito al momento clou del GP di Aragon. Marc Marquez ha attaccato Marco Bezzecchi nella chicane tra la curva 14 e la 15, i due si sono affiancati a oltre 300 km/h lungo il rettilineo di quasi un chilometro che porta all'ultima curva. La Ducati Desmosedici #93 e l'Aprilia RS-GP #72 si sono quasi toccate lateralmente. "Sì, è stato un momento incredibile", ha detto il pilota di Cervera. "Voglio dire, un momento spaventoso. È stato un momento davvero strano, anche in sella alla moto".

Le due moto si sono quasi calamitate a causa della turbolenza aerodinamica. "Sì, andavamo a 330 o 340; ed è incredibile con queste moto perché c'è stato un momento in cui eravamo fianco a fianco, io volevo staccarmi, lui voleva staccarsi e non ci riusciva - ha spiegato Marquez -. Le moto erano bloccate. Persino in sesta marcia, a tavoletta, mi ha impennato, sembra impossibile. Ma è vero che con tutta questa aerodinamica si crea una turbolenza che a volte è difficile da comprendere anche per noi".

Contatto evitato per un soffio

Bezzecchi era così spostato a sinistra da toccare la linea bianca. Marquez si è visto trascinare verso il rivale dell'Aprilia. "Ho provato a spostarmi a destra", ha continuato il nove volte iridato, "ma la mia moto è stata risucchiata verso di lui. E credo che anche la sua moto sia stata risucchiata nella mia. Se guardate il replay, c'è stata persino una piccola impennata in sesta marcia. Era impossibile allontanarsi dalla sua moto".

Un duello al cardiopalma tra due contendenti al titolo MotoGP, che ha regalato spettacolo ai fan. "A un certo punto, Marco ha mollato un po' perché stava esagerando. È stato un momento spaventoso... ma è stato un bello spettacolo per i tifosi".

Il racconto di Bezzecchi

Bezzecchi conferma le sensazioni di Marquez. "Sì, in generale sono d'accordo con Marc. Voglio dire, è stata dura. Stavo cercando la linea migliore alla curva 15 quando mi ha superato. Volevo provare a superare il limite perché sapevo che Marc avrebbe tentato un attacco alla chicane. Ho sentito la sua moto, quindi sapevo che avrebbe provato qualcosa lì".

Quando i due prototipi MotoGP si sono avvicinati, il 'Bez' ha avvertito una strana sensazione di avvicinamento... "Volevo mantenere le distanze, ma continuavo ad avvicinarmi, e poi la situazione è diventata un continuo botta e risposta. Ero un po' troppo a sinistra, quindi ho dovuto frenare un po' prima." Questo ha permesso a Marquez di superare Bezzecchi e portarsi in testa. L'italiano ha perso anche la seconda posizione a favore di Pedro Acosta in frenata alla curva 16. Il pilota della KTM ha sfruttato la scia e ha superato l'Aprilia all'esterno in frenata.

Sfida per il Mondiale