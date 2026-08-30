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MotoGP Aragon, Marquez illude i rivali e poi li saluta: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 30 agosto 2026 alle 14:45
Marc Marquez guida la Ducati Desmosedici GP26 nella gara MotoGP ad Aragon
MotoGP Aragon: Marc Marquez trionfa ancora al MotorLand
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Marquez-Ducati si confermano la coppia vincente al MotorLand: 25 punti preziosi che lo avvicinano alla vetta del Mondiale. Applausi per Acosta, Aprilia "in difesa".
Il Gran Premio di Aragon 2026 si conclude con la vittoria di Marc Marquez, che arriva a quota 8 successi al MotorLand. Aveva già vinto la sprint race ed era il favorito anche per la gara lunga, non ha tradito le attese. Su questa pista ha qualcosa in più e la Ducati Desmosedici GP26 gli consente di guidare come piace a lui. Il trionfo di oggi lo mette ancora più in corsa per il titolo mondiale MotoGP: nella classifica generale si è portato al secondo posto e ha un distacco di 19 punti dal leader Jorge Martin, quinto al traguardo dietro ad Alex.
Sul podio con Marquez sono saliti anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Il pilota KTM ha cercato di stare con il suo futuro compagno di squadra, però poi ha dovuto arrendersi. Il riminese dell'Aprilia era partito bene e poi ha subito un doppio sorpasso che lo ha messo fuori dai giochi, portandolo ad accontentarsi di un'altra terza posizione che va considerata positiva. Bez si è presentato ad Aragon in condizione fisica non eccezionale e il tracciato spagnolo non è il migliore per la RS-GP, dunque essere sul podio è un ottimo risultato. In classifica generale è a 24 punti da Martin, ha ridotto il distacco dal teammate in questo weekend.

MotoGP Aragon: la cronaca e i risultati della Gara

Bezzecchi al via è riuscito a mantenere la leadership nonostante l'attacco di Marquez, inizialmente sorpassato anche da Martin, poi autore di un errore che lo ha fatto scivolare in quarta posizione, anche dietro Acosta. Bez ha cercato di imporre il suo ritmo e di prendere del vantaggio sugli inseguitori, ma il tentativo di fuga non è riuscito: al sesto giro Marc gli si è portato sotto, con Acosta pochi metri più indietro.
Nell'ultimo settore entrambi gli spagnoli hanno superato il pilota Aprilia, mentre Bagnaia si è ritirato a causa di una caduta in curva 9. Successivamente ritirati pure Morbidelli (caduta) e Fernandez (problema tecnico alla frizione). Marquez e Acosta hanno preso un po' di vantaggio su Bezzecchi, messo nel mirino da Alex, a sua volta puntato da Martin.
A metà gara i primi tre girano sostanzialmente con gli stessi tempi e con distacchi che restano invariati. MM93 prova a staccare Acosta, che però cerca di resistere e restare a contatto, mentre Bez è rimasto a circa 8 decimi dal pilota KTM, guadagnando però su Alex.
Dal giro 13 inizia ad aumentare il vantaggio di Marquez, che ha deciso di cambiare marcia e di spezzare le speranze di Acosta, costretto a guardarsi dall'Aprilia numero 72. Gestione perfetta del campione in carica MotoGP, che arriva al traguardo con un margine di sicurezza sul futuro compagno di squadra, comunque bravo a mettere la sua KTM davanti all'Aprilia di Bez.
In top 5 Alex e Martin, ma da sottolineare il sesto posto di Aldeguer, al rientro dopo l'ultimo infortunio accusato. Sottotono Di Giannantonio, settimo davanti a Bastianini, autore di una bella rimonta. Top 10 chiusa dal bravissimo rookie Moreira e da Binder. Miller, undicesimo, migliore pilota Yamaha oggi ad Aragon.
Classifica Gara MotoGP Aragon
MotoGP Aragon, risultati Gara: l'ordine di arrivo finale

Mondiale 2026: le classifiche piloti e costruttori aggiornate

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Jorge Martin 256 punti
  2. Marc Marquez 237 punti
  3. Marco Bezzecchi 232 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 208
  5. Ai Ogura 203
  6. Pedro Acosta 189
  7. Raul Fernandez 186
  8. Pecco Bagnaia 143
  9. Alex Marquez 128
  10. Fermin Aldeguer 90
  11. Luca Marini 88
  12. Enea Bastianini 84
  13. Brad Binder 78
  14. Diogo Moreira 64
  15. Fabio Quartararo 55
  16. Franco Morbidelli 53
  17. Johann Zarco 36
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 28
  20. Alex Rins 24
  21. Toprak Razgatlioglu 14
  22. Maverick Vinales 10
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 3
  26. Cal Crutchlow 0
  27. Jonas Folger 0
  28. Lorenzo Savadori 0
  29. Michele Pirro 0
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 390 punti
  2. Ducati 375 punti
  3. KTM 231
  4. Honda 129
  5. Yamaha 78
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