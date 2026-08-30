Dopo i Marquez il turno di Alonso Lopez? Gresini rilancia talenti anche in Moto2

In questi ultimi anni il team Gresini si è affermato come una realtà solida, di successo, in grado di conquistare prestigiosi traguardi in MotoGP.

In alcuni casi, vedi i fratelli Marc e Alex Marquez per fare due nomi, lanciando o rilanciando le loro prospettive di carriera. Adesso punta a farlo anche in Moto2 con Alonso Lopez , talento un po' perso per strada nelle ultime stagioni, sorprendente poleman del Gran Premio d'Aragona con la KALEX schierata proprio dal team Italjet Gresini.

SI RIVEDE ALONSO LOPEZ

Ad Alonso Lopez talento, velocità e manetta non sono mai mancate, ma come alle volte capita questo non sempre basta. Per emergere nel motociclismo contemporaneo bisogna esser completi a tuttotondo. Costanti, impeccabili, riuscendo a tenere sempre alto il livello di concentrazione, specie in una categoria combattuta e competitiva come la Moto2 con 20 piloti racchiusi in 1". Rivale (da compagno di squadra) di Fermin Aldeguer nell'Europeo Moto2 2021, arrivato a giocarsi persino il riconoscimento di Rookie of the Year del Mondiale 2022 con Pedro Acosta, il motociclista madrileno soltanto in sporadiche occasioni si era fatto notare negli ultimi anni.

TRE ANNI SENZA POLE

Lo testimonia il fatto che la pole di Aragon per lui sia la prima da Assen 2023. Una vita fa, in sostanza. Nel mezzo stagioni al di sotto le aspettative, centrando con Speed Up a Lusail nel 2024 l'ultima vittoria in quella che fu la prima gara dell'era Pirelli. Il passaggio al team Gresini per Lopez è stato inevitabile per cercare di rilanciare le sue quotazioni, ritrovando una KALEX saggiata soltanto occasionalmente da sostituto in passato (nel 2021 al Sachsenring con il team Pons), ripartendo da zero per non sprecare quella che per lui rappresenta forse l'ultima occasione di carriera.

LOPEZ RIGENERATO

La prima metà di questa sua avventura con la compagine faentina l'ha visto smussare alcuni limiti, viaggiare con piazzamenti costantemente nella Top 10 prima di un infortunio alla mano destra riportato a Brno che lo ha costretto a saltare anche i successivi GP di Assen e Silverstone. Un brusco stop al quale ha reagito dopo la pausa nel migliore dei modi: sesto a Silverstone, poleman ad Alcaniz. La cura Gresini funziona anche per lui?