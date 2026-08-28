MotoGP FP1 Aragon: è subito Marquez vs Aprilia, sorprese e cadute

Il duello Ducati-Aprilia si accende subito ad Aragon, con il campione MotoGP al momento in vetta. Come sono andate le FP1.

Marc Marquez al via col piede giusto: al momento il suo record di 1:45.704 è lontano, ma c'è tempo per raggiungerlo ed eventualmente superarlo. Attenzione però alle Aprilia che hanno fatto capolino subito dietro al campione in carica! Cadono Pedro Acosta e Di Giannantonio, sorprende invece vedere Pecco Bagnaia e Jorge Martin ben lontani dalla top 10, anche se non è questo il turno determinante e c'è tempo per risalire più tardi. Inizia così il Gran Premio MotoGP ad Aragon, in cui Aprilia proverà a insidiare lo strapotere Ducati su questo tracciato ma in cui al momento sono appunto le Desmosedici a iniziare al meglio. Di seguito cronaca e classifica della sessione.

Ritorni e assenze ad Aragon, più gli annunci di mercato MotoGP 2027

Emoziona il ritorno di Johann Zarco per la prima volta dall'incidente da paura in Catalunya, e ricordiamo che ha una sanzione da scontare . Si rivede anche Fermin Aldeguer (fresco di annuncio per VR46 Ducati), ancora assente invece Maverick Vinales per la situazione della spalla, con il tester Pol Espargaro al suo posto. Chiamato in corsa anche Lorenzo Savadori in Trackhouse per l'infortunio di Ai Ogura, operato giusto ieri

A livello di mercato, sono state giornate particolarmente frizzanti, anche se ormai le notizie si sanno da mesi... Una ve l'abbiamo detta, c'è poi Enea Bastianini che correrà con Trackhouse Aprilia e saluta KTM Tech3, in cui approderà Luca Marini (con Senna Agius dalla Moto2, pur ancora da ufficializzare). Sale poi in MotoGP al posto di Jack Miller lo spagnolo Izan Guevara, primo pilota a beneficiare del doppio impegno Pramac Yamaha tra Moto2 e classe regina. Manca ancora qualche tassello da sistemare, ma a breve arriveranno le ultime ufficialità.

Gran Premio Aragon, Prove Libere 1

Ricordiamo che su questo tracciato vince da anni Ducati: alla primissima edizione del 2010 con Casey Stoner è però seguita una lunga pausa, per poi riprendere il filo con Pecco Bagnaia dal 2021, seguito da Enea Bastianini e da Marc Marquez re nell'ultimo biennio. Aprilia non vede l'ora di mettere la sua bandiera anche su questa roccaforte della Rossa, ci riuscirà? Intanto vi abbiamo lasciato qui in alto l'immagine del curioso aggiornamento sulla Aprilia RS-GP di Marco Bezzecchi.

Ricordiamo che da questo GP i motori delle KTM RC16 sono nuovamente a pieno regime e non più depotenziati: dopo il via libera da parte dei vari costruttori , il marchio austriaco ha potuto mettere mano ai motori per sostituire i componenti difettosi che hanno causato tutti i problemi della prima metà di stagione 2026. Vedremo qualche guizzo da Honda e Yamaha? A referto in questa sessione una scivolata per Fabio Di Giannantonio e nei minuti finali anche la caduta di Pedro Acosta, senza conseguenze per i piloti.

FP1, la classifica MotoGP