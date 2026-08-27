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Ducati può battere Aprilia ad Aragon: la sentenza di Pecco Bagnaia

MotoGP
di Matteo Bellan
giovedì, 27 agosto 2026 alle 17:30
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP
MotoGP, Pecco Bagnaia: Ducati ha un vantaggio su Aprilia ad Aragon
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Il tre volte campione del mondo è fiducioso per questo weekend MotoGP al MotorLand: sente di avere un potenziale decisamente maggiore rispetto all'ultimo difficile GP.
Silverstone era stato un incubo per Francesco Bagnaia, arrivato lì in condizioni fisiche non ottimali dopo le operazioni al braccio destro per sindrome compartimentale e tunnel carpale. Sono passate alcune settimane e il pilota Ducati Lenovo si presenta ad Aragon con uno stato di forma migliore e anche più speranza di poter disputare un gran premio positivo.
La pista del MotorLand ha più grip e questo dovrebbe venire incontro sia a lui sia alla Ducati. Più volte Pecco ha dichiarato di non avere abbastanza grip posteriore con la Desmosedici GP26 e il circuito spagnolo dovrebbe essergli più favorevole rispetto a quello di Silverstone. Aprilia è stata superiore sul tracciati con bassa aderenza, potrebbe dover lottare di più in questo weekend.

MotoGP Aragon: le condizioni e le aspettative di Bagnaia

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP
MotoGP: Pecco Bagnaia ad Aragon con fiducia
Intervistato da Sky Sport MotoGP, il tre volte campione del mondo ha spiegato di non essere ancora al 100% della condizione fisica, ma di non essere preoccupato per questo gran premio ad Aragon: "Purtroppo, ho ancora la mano bella gonfia. Fortunatamente, questa è pista che gira più a sinistra e quindi avrò meno fastidio. Inoltre, gli antidolorifici mi aiuteranno e penso che non ci saranno problemi".
Bagnaia è convinto che le caratteristiche della pista di Alcaniz, sulla quale c'è abbastanza aderenza, possano giocare a favore della Ducati nel confronto con Aprilia: "Ci manca potenziale nelle piste in cui le curve sono lunghe e nelle quali c'è bisogno di grip in angolo. Penso che su questa pista sarà diverso, saremo veloci, le Ducati avranno un vantaggio rispetto alle Aprilia qui: bisognerà sfruttarlo".

Al MotorLand la prima vittoria contro Marquez

Aragon è un posto speciale per Pecco, visto che proprio lì ha conquistato il suo primo successo in MotoGP nel 2021 dopo una bella battaglia con Marc Marquez, ai tempi pilota Honda e oggi suo compagno di squadra. Pensare di salire di nuovo sul gradino più alto del podio appare complicato per il pilota piemontese: "Lo scorso weekend di gara è stato un disastro. L'anno scorso ho avuto grossi problemi in frenata, ma il grip non era male, quest'anno è esattamente il contrario. Direi che un piazzamento tra i primi cinque è un obiettivo realistico".
Anche se vorrebbe sempre lottare per vincere, Bagnaia ammette che chiudere in top 5 le gare del weekend potrebbe essere alla sua portata. Essere nelle prime posizioni, considerato il suo rendimento nel Mondiale MotoGP 2026, sembra alquanto difficile. Darà tutto, come sempre, e rispetto a Silverstone potrà anche contare sul suo capotecnico Cristian Gabarrini, assente in Inghilterra per un problema personale.
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