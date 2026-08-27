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Kevin Zannoni chiusa una porta, si riapre un portone: ecco con chi torna nel CIV Supersport

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 27 agosto 2026 alle 16:30
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Dopo il divorzio con Broncos Racing Team Ducati, Kevin Zannoni ha raggiunto l'accordo con D&A Racing per i restanti due round del CIV Supersport 2026.
Conclusa anzitempo l'avventura con Broncos Racing Ducati, Kevin Zannoni ha già trovato una nuova sistemazione nel CIV Supersport. A partire dal prossimo round in agenda dal 18 al 20 settembre a Cremona, il due volte Campione italiano Moto3 correrà con una delle Yamaha R9 del team D&A Racing. Il tutto dopo un preliminare shakedown con la moto registratosi nella giornata di ieri sempre sul tracciato di San Martino del Lago.

ZANNONI NUOVAMENTE NEL CIV SUPERSPORT

Proprio con Yamaha, Kevin Zannoni ha mosso i suoi primi passi nel CIV Supersport. L'esordio nel 2021 sotto le insegne SGM Tecnic per poi, nel 2022, passare al Team Rosso e Nero. Se con la vetusta R6 non ha incontrato grandi fortune, con la disponibilità del modello di nuova generazione (la R9 sta letteralmente dominando la scena nella serie tricolore) l'originario di Cesena spera di ritrovare la strada giusta per dar prova del suo valore in un 2026 rivelatosi più duro del previsto con la Ducati Panigale V2 del Broncos Racing Team.

DUE PILOTI PER D&A RACING

Attualmente quarto in campionato non riuscendo a dare seguito alla doppietta messa a segno nel round inaugurale di Misano, Kevin Zannoni entrerà così a far parte del team D&A Racing, dal 2023 a questa parte presenza fissa del CIV Supersport. "Zanna" andrà a completare una formazione che annovera già Bryan D'Onofrio, in evidenza sin qui con qualche piazzamento in Top-5. Un doppio impegno sperimentato con successo da D&A Racing in occasione dell'ultimo appuntamento della Racing Night, con D'Onofrio affiancato dalla special guest Filippo Farioli, primo e secondo nelle due gare.

LE PAROLE

"Siamo orgogliosi di annunciare Kevin Zannoni al fianco di Bryan D’Onofrio per i restanti due eventi stagionali del CIV Supersport", recita la nota stampa diffusa da D&A Racing. "Kevin è un pilota di alto livello. Basta vedere il suo percorso di carriera che lo ha portato a calcare palcoscenici internazionali come la MotoE di supporto alla MotoGP, sensazioni riaffermate dal recente Test effettuato insieme. Adesso il nostro lavoro continua. Mancano Cremona e Vallelunga, due circuiti dove siamo convinti di fare bene con entrambi i piloti. Grazie a Kevin per la fiducia, noi daremo come sempre il massimo per affidargli una moto competitiva grazie al nostro staff tecnico".

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Kevin Zannoni

diAndrea Periccioli

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