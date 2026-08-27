Cambio epocale in Pramac Yamaha: addio a Miller, Guevara dalla Moto2 accanto a Toprak

Jack Miller ai saluti, Izan Guevara approda in Pramac Yamaha MotoGP: arriva l'ufficialità per la stagione 2027.

I giorni che precedono il GP Aragon sono decisamente effervescenti, ricchi di annunci. Ecco ora il saluto a Jack Miller ed il benvenuto a Izan Guevara, in arrivo dalla Moto2. Ufficiale l'avvicendamento che avverrà in Pramac Yamaha, con la prima storica promozione all'interno della stessa struttura guidata da Paolo Campinoti ( ve ne abbiamo parlato qui ). Il giovane spagnolo, in evidenza nella classe intermedia con la Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha, sarà il nuovo compagno di squadra di Toprak Razgatlioglu per la rivoluzione 2027, mentre il pilota australiano correrà sempre coi tre diapason ma in Superbike.

Il saluto a Jack Miller

C'è una doppia storia con Pramac Racing: il periodo 2018-2020 quando la squadra era team satellite Ducati (nove podi e una pole position), poi il ritorno al momento del cambio con Yamaha nel 2025. "Alcuni piloti passano per una squadra, mentre altri lasciano un segno indelebile nella sua storia. Jack appartiene al secondo gruppo" è il commento di Paolo Campinoti. "Auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni successo per il futuro. Una volta entrati a far parte della famiglia Prima Pramac, ne farete parte per sempre". Anche da Gino Borsoi arrivano affettuose parole di saluto e di stima: "In questi due anni, si è dimostrato una risorsa importantissima sia per il progetto Yamaha che per il nostro team. Ha sempre dato il massimo, e questo è qualcosa che dobbiamo riconoscere e per cui dobbiamo essergli grati, perché anche nei momenti più difficili non ha mai smesso di impegnarsi".

"Oltre ad essere un pilota, Jack è una persona fantastica, ed è davvero un peccato quando le strade di un team e di una persona del suo carattere e del suo livello si separano.Purtroppo, questo fa parte del nostro mondo. A volte i team e i costruttori devono prendere decisioni difficili, e questa è stata sicuramente una delle più difficili, non solo per la squadra ma anche per me personalmente. Un pilota e una persona come Jack meritano di rimanere parte della struttura, ma lo sport è sport e, prima o poi, a volte le strade devono separarsi. Non possiamo che ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato e augurargli il meglio per il futuro" ha concluso.

Il benvenuto a Izan Guevara

"La promozione di Izan in MotoGP è un ottimo esempio di ciò che il programma BLU CRU si proponeva di raggiungere" ha dichiarato Paolo Pavesio. "Conosciamo il talento di Izan da molti anni. La velocità che ha dimostrato nel suo percorso verso il titolo di Campione del Mondo Moto3 non lasciava dubbi sul suo potenziale. Tuttavia, dopo due stagioni impegnative in Moto2, circa un anno e mezzo fa ci siamo impegnati reciprocamente ad aiutarlo a raggiungere l'obiettivo finale di approdare in MotoGP."

"Durante tutto il suo percorso, Izan ha dimostrato esattamente ciò che speravamo di vedere. Oltre al suo innegabile talento e alla sua velocità, è maturato notevolmente sia come pilota che come professionista. La sua etica del lavoro, la determinazione, la costanza e la capacità di migliorarsi continuamente hanno confermato che è pronto a fare il passo successivo.""Per Yamaha è entusiasmante dare il benvenuto a un giovane pilota di tale talento nel nostro progetto MotoGP. Sviluppare la prossima generazione di piloti è fondamentale per il futuro del nostro sport e Izan rappresenta esattamente il tipo di talento su cui vogliamo investire."

"Con la MotoGP che entra in una nuova era tecnica nel 2027, crediamo che sia il momento ideale per un esordiente per fare il suo ingresso nella categoria. Tutti dovranno affrontare la sfida di adattarsi ai nuovi regolamenti e alle nuove moto, creando un'opportunità unica per i talenti emergenti di crescere e affermarsi ai massimi livelli. Non vediamo l'ora di supportare Izan in questo nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera con Yamaha."