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SBK 2027, l'arrivo dei piloti dalla MotoGP diventa un problema

Superbike
di Paolo Gozzi
mercoledì, 26 agosto 2026 alle 19:15
Superbike 2027: Franco Morbidelli, quando girerà con la Ducati?
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La Superbike 2027 vedrà al via almeno tre piloti che al momento corrono in MotoGP. L'arrivo di Franco Morbidelli in Ducati, Brad Binder sulla BMW e Jack Miller in Yamaha rinfocolano speranze e attenzioni. Ma intanto si profila un bel problema...
In base al programma ufficiale di test invernali già confermato dalle squadre, i tre piloti in questione non potranno girare prima di gennaio. L'organizzazione dei collaudi ricalca fedelmente quella degli anni scorsi. Ci sarà una prima uscita a Jerez pochi giorni dopo l'ultima prova del Mondiale corrente, che si chiude proprio a Jerez il 17-18 ottobre. Un'altra due giorni è fissata sulla stessa pista andalusa a fine novembre, il 25-26. Nella prima circostanza Morbidelli, Binder e Miller saranno impegnati con la MotoGP a Phillip Island, in Australia. Nella seconda a Valencia nella tappa conclusiva della loro avventura in top class, almeno per adesso.

Non c'entrano i contratti 

Quindi in questa circostanza non pesano vincoli contrattuali, come quelli che nel 2024 rimandarono il debutto di Toprak Razgatlioglu sulla BMW, causa il contratto pendente con la Yamaha. Fra l'altro Morbidelli non cambia marca, e il suo approdo in Superbike con il team ufficiale Aruba è frutto delle complicate strategie che hanno portato Nicolò Bulega in top class con la stessa VR46 e pieno supporto tecnico del reparto corse. Stessa considerazione per Jack Miller, che fino a novembre è pilota Pramac Yamaha e quindi neanche lui cambierebbe costruttore. Anche Binder potrebbe avere facilmente via libera, visto che la KTM non è impegnata in Superbike, quindi non c'è concorrenza con BMW. E' semplicemente una questione di date.
Brad Binder

C'è una soluzione?

Sulla carta c'è: i tre team infatti stanno valutando se fosse possibile aggiungere sessioni extra. Ma è un lavoro complicato perchè bisogna tenere conto della disponibilità dei circuiti e degli impegni dei piloti MotoGP che da metà ottobre a novembre sono impegnati in cinque tappe ravvicinatissime. Ci sono anche questioni tecniche e regolamentari. Nel 2027 verranno introdotte diverse novità che costringeranno i reparti corse ad un lungo lavoro di adattamento. Parliamo, in particolare, dell'adozione della benzina che verrà fornita da un'unica Marca, e della reintroduzioni del limitatore dei giri, che agirà in tandem con il flussometro, cioè il dispositivo che permette di limitare la disponibiltà di carburante.

Un debutto last minute

Morbidelli, Binder e Miller dunque potrebbero avere poco tempo per prepararsi al debutto del Mondiale Superbike programmato nel week end 19-21 febbraio 2027 a Phillip Island. A meno che non venga studiata qualche soluzione estemporanea, avranno a disposizione unicamente le uscite di Jerez e Portimao, cioè quattro giornate in totale a fine gennaio. Sperando, ovviamente, che non si ripeta il disastro dei mesi scorsi, quando il maltempo ostacolò praticamente tutte le giornate di collaudo fra novembre e gennaio. In attesa che comincino le sfide vere in pista, Frankie, Brad e Jack hanno già qualcosa di cui preoccuparsi.

Il calendario dei test 2027 

22-23 ottobre 2026 - Jerez
25-26 novembre 2026 - Jerez
20-21 gennaio 2027 - Jerez
27-28 gennaio 2027 - Portimao
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