Jonas Folger, la nuova sfida: l'ex rivelazione MotoGP cambia prospettiva

Una sfida differente: l'ex MotoGP Jonas Folger si mette alla prova come coach di un rookie Moto3 di SIC58

Jonas Folger, collaudatore KTM e negli ultimi due anni tra i piloti al via della mitica Leo Rammerstorfer, Un ritorno di un ex pilota del Motomondiale in una nuova veste., collaudatore KTM e negli ultimi due anni tra i piloti al via della mitica 8 Ore di Suzuka , sarà nuovamente presente nel paddock in un ruolo che in un certo senso già ricopre col progetto KTM 990 RC R Cup. Stavolta però in Moto3: sarà infatti il coach di giovane pilota austriaco al debutto con SIC58 Squadra Corse. Lo conferma il proprietario del team, Paolo Simoncelli, che dalla trasferta al MotorLand Aragon di questo weekend avrà quindi il tedesco ex MotoGP nel suo box.

La nuova sfida di Jonas Folger

"Da Aragon in poi verrà seguito da Folger, un ex pilota, un nome che riecheggiava ai tempi di Marco. Lo accompagnerà per tutte le prossime gare in veste di coach. Siamo fiduciosi. Tutto quello che può aiutare le sue prestazioni è ben accetto". Così Simonelli, nel suo classico commento successivo ad un GP, ha sottolineato la novità per quanto riguarda il suo rookie austriaco, che rispetto al compagno di box sta faticando molto di più in questa stagione d'esordio nel Mondiale Moto3. Sarà una bella sfida sia per l'ex MotoGP che per il rookie della classe minore, si spera più duratura del tanto pubblicizzato binomio Jorge Lorenzo-Maverick Vinales, poi concluso prematuramente e nel silenzio...

L'esperienza di Jonas Folger può dargli certamente una qualche mano. Certamente il tedesco ne ha accumulata parecchia nonostante la sua carriera segnata dai problemi di salute al primo anno di MotoGP, pochi GP dopo aver ottenuto il suo primo e unico podio in classe regina proprio nell'evento di casa. C'è voluto tempo per recuperare, anni dopo ha corso qualche gara da sostituto in Moto2 e in MotoGP (l'ultima quest'anno a Le Mans), in mezzo c'è stata un'unica stagione completa in Superbike ed il titolo IDM SBK 1000 nel 2020. Non solo, il fascino delle gare di resistenza ha colpito anche lui: l'anno scorso ha debuttato alla 8 Ore di Suzuka, ripetendo l'esperienza anche in questo 2026.