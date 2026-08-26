MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Jonas Folger, la nuova sfida: l'ex rivelazione MotoGP cambia prospettiva

In Pista
di Diana Tamantini
mercoledì, 26 agosto 2026 alle 11:59
folger-rammerstorfer-sic58-moto3-motogp
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una sfida differente: l'ex MotoGP Jonas Folger si mette alla prova come coach di un rookie Moto3 di SIC58.
Un ritorno di un ex pilota del Motomondiale in una nuova veste. Jonas Folger, collaudatore KTM e negli ultimi due anni tra i piloti al via della mitica 8 Ore di Suzuka, sarà nuovamente presente nel paddock in un ruolo che in un certo senso già ricopre col progetto KTM 990 RC R Cup. Stavolta però in Moto3: sarà infatti il coach di Leo Rammerstorfer, giovane pilota austriaco al debutto con SIC58 Squadra Corse. Lo conferma il proprietario del team, Paolo Simoncelli, che dalla trasferta al MotorLand Aragon di questo weekend avrà quindi il tedesco ex MotoGP nel suo box.

La nuova sfida di Jonas Folger 

"Da Aragon in poi verrà seguito da Folger, un ex pilota, un nome che riecheggiava ai tempi di Marco. Lo accompagnerà per tutte le prossime gare in veste di coach. Siamo fiduciosi. Tutto quello che può aiutare le sue prestazioni è ben accetto". Così Simonelli, nel suo classico commento successivo ad un GP, ha sottolineato la novità per quanto riguarda il suo rookie austriaco, che rispetto al compagno di box sta faticando molto di più in questa stagione d'esordio nel Mondiale Moto3. Sarà una bella sfida sia per l'ex MotoGP che per il rookie della classe minore, si spera più duratura del tanto pubblicizzato binomio Jorge Lorenzo-Maverick Vinales, poi concluso prematuramente e nel silenzio...
L'esperienza di Jonas Folger può dargli certamente una qualche mano. Certamente il tedesco ne ha accumulata parecchia nonostante la sua carriera segnata dai problemi di salute al primo anno di MotoGP, pochi GP dopo aver ottenuto il suo primo e unico podio in classe regina proprio nell'evento di casa. C'è voluto tempo per recuperare, anni dopo ha corso qualche gara da sostituto in Moto2 e in MotoGP (l'ultima quest'anno a Le Mans), in mezzo c'è stata un'unica stagione completa in Superbike ed il titolo IDM SBK 1000 nel 2020. Non solo, il fascino delle gare di resistenza ha colpito anche lui: l'anno scorso ha debuttato alla 8 Ore di Suzuka, ripetendo l'esperienza anche in questo 2026.

Leggi anche

Prima Folger, ora Crutchlow: perché le scelte “di fortuna” in MotoGP possono valere oro (o problemi)Prima Folger, ora Crutchlow: perché le scelte “di fortuna” in MotoGP possono valere oro (o problemi)
Jonas Folger, rientro lampo in MotoGP e sfida titanica con KTM a Le MansJonas Folger, rientro lampo in MotoGP e sfida titanica con KTM a Le Mans
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Sic58

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

iotti-trofeo-aprilia-2026
In Pista

Christopher Iotti com'è dura la salita nel Trofeo Aprilia RS660, la svolta dietro l'angolo?

26 agosto 2026
671867033_18530111743077160_7629666984181285404_n_result
In Pista

Ragazze da corsa, l'autunno sarà un tour de force

26 agosto 2026
vietti-moto2-aspar
In Pista

Addio Boscoscuro, Vietti torna su KALEX con Aspar: la volta buona per l'iride Moto2?

26 agosto 2026

Altre notizie

miller-guevara-pramac-yamaha-motogp

Cambio epocale in Pramac Yamaha: addio a Miller, Guevara dalla Moto2 accanto a Toprak

MotoGP
ogura-motogp-operato

Ogura operato, recupero da definire: come sta il pilota Trackhouse Aprilia

MotoGP
Oliveira, Petrucci, Dixon, Chantra, Lowes e Bassani piloti Superbike

Superbike, nuovi test prima della ripartenza: BMW, Honda, Bimota e Kawasaki scaldano i motori

MotoGP
crossodromo-malpensa-mx-track

Dall’acqua al gas aperto: il Crossodromo Ciglione della Malpensa risorto in tempo record

Storie di Moto
Jack Miller

Jack Miller saluta la MotoGP: il suo futuro è già assicurato

MotoGP

Articoli popolari

Superbike 2027: Franco Morbidelli, quando girerà con la Ducati?

SBK 2027, l'arrivo dei piloti dalla MotoGP diventa un problema

Superbike
Joan Mir

Retroscena di mercato, Joan Mir: "Offerte da Ducati e Honda"

MotoGP
Marc Marquez

La tesi del campione: "Marquez non è a suo agio con Ducati"

MotoGP
Lucas Coenen & Sacha Coenen 2026

Scossa MX: i Coenen salutano il Mondiale per il sogno a stelle e strisce

Motocross
mv-agusta-brutale-910r-campioni-italia

L’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di Berlino

Storie di Moto
Privacy and cookie settings

Loading