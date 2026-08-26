Ufficiale, Luca Marini con KTM Tech3 per inaugurare la rivoluzione MotoGP

Luca Marini nuovo pilota KTM Tech3 per il rivoluzionario Mondiale MotoGP 2027: arriva l'ufficialità.

Nessuna novità, solo la conferma di ciò che si sapeva da un pezzo: Luca Marini lascia Honda a fine 2026 ed entrerà a far parte di KTM Tech3 a partire dal Mondiale MotoGP 2027, quando scatta la nuova era della classe regina in termini di regolamenti tecnici. Un pilota d'esperienza, come avevano già dichiarato sia Gunther Steiner che Pit Beirer, che in particolare non volevano schierare di nuovo due esordienti, come avvenuto in un paio di occasioni in passato. Il suo compagno di squadra non c'è ancora ufficialmente, ma sarà Senna Agius, pilota Moto2 australiano, con buona pace del compagno di squadra Manuel Gonzalez, attuale leader della categoria ma snobbato dalla MotoGP...

I commenti dal team

“Luca è un pilota che seguiamo da vicino e siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 a partire dal 2027" ha dichiarato Gunther Steiner, CEO Tech3. "Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l'approccio giusti per quello che stiamo costruendo qui. Il 2027 rappresenterà un grande punto di svolta per la MotoGP, quindi avere un pilota che possa contribuire ai nostri progressi in questa nuova era sarà fondamentale. Sa come lavorare a questo livello di questo sport, che si tratti di collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto o spingersi oltre i limiti in circostanze difficili. Stiamo iniziando un nuovo entusiasmante capitolo con KTM e crediamo che Luca abbia la velocità, l'esperienza e la determinazione necessarie per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.”

Nicolas Goyon, Team Manager del team Tech3, ha poi aggiunto: “Siamo molto felici che Luca si unisca a noi dal 2027. Ha già dimostrato di saper competere ai massimi livelli e la sua esperienza in MotoGP sarà estremamente preziosa in questo nuovo capitolo. Ha una solida comprensione di ciò che è richiesto sia dal punto di vista del pilota che da quello tecnico e siamo certi che sarà una parte importante del nostro percorso di crescita con KTM. Non vediamo l'ora di lavorare con lui e di vedere cosa potremo raggiungere insieme.”