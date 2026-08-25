L’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di Berlino

Ricordiamo il modello speciale e unico firmato MV Agusta
per gli ultimi Campioni del Mondo di calcio.
Di modelli speciali ne esistono a bizzeffe, di questo in particolare se ne contano solo 24 esemplari al mondo. È la MV Agusta Brutale 910R Italia
, realizzata dalla casa di patron Claudio Castiglioni
nel 2006. Un anno speciale soprattutto per i calciofili, visto che si tratta dell'ultimo Mondiale di calcio vinto dalla nazionale italiana guidata allora da Marcello Lippi. Un successo storico ai rigori contro la Francia nello Stadio Olimpico di Berlino, che ha fatto esultare l'intera penisola (che si fosse tifosi di calcio o meno) e che ha portato numerosi riconoscimenti e celebrazioni. Uno di questi è il modello unico di MV Agusta, l'unione di eccellenza motoristica e sportiva dell'Italia attraverso un pezzo in serie limitatissima.
I 24 esemplari sono infatti per i calciatori di quella Nazionale Italiana ed il ct Marcello Lippi, che allora hanno ricevuto personalmente da Castiglioni questa moto celebrativa sfornata per l'occasione dalla casa di Schiranna
. La carrozzeria e il telaio a traliccio sfoggiavano una raffinata colorazione azzurra con grafiche e dettagli dedicati ai colori della nazionale. Ogni esemplare poi riportava sul serbatoio il numero di maglia del calciatore a cui era dedicata, assieme ad una speciale riproduzione della Coppa del Mondo. Un magnifico modello da collezione che unisce le specifiche tecniche di altissimo livello della Brutale 910R di quel periodo con il colore del "cielo azzurro sopra Berlino"
degli indimenticati e indimenticabili Campioni del Mondo 2006.