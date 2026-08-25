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L’azzurro su due ruote: quella speciale MV Agusta per gli eroi di Berlino

Storie di Moto
di Diana Tamantini
martedì, 25 agosto 2026 alle 16:52
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Ricordiamo il modello speciale e unico firmato MV Agusta per gli ultimi Campioni del Mondo di calcio.
Di modelli speciali ne esistono a bizzeffe, di questo in particolare se ne contano solo 24 esemplari al mondo. È la MV Agusta Brutale 910R Italia, realizzata dalla casa di patron Claudio Castiglioni nel 2006. Un anno speciale soprattutto per i calciofili, visto che si tratta dell'ultimo Mondiale di calcio vinto dalla nazionale italiana guidata allora da Marcello Lippi. Un successo storico ai rigori contro la Francia nello Stadio Olimpico di Berlino, che ha fatto esultare l'intera penisola (che si fosse tifosi di calcio o meno) e che ha portato numerosi riconoscimenti e celebrazioni. Uno di questi è il modello unico di MV Agusta, l'unione di eccellenza motoristica e sportiva dell'Italia attraverso un pezzo in serie limitatissima.

Un dono agli ultimi campioni 

I 24 esemplari sono infatti per i calciatori di quella Nazionale Italiana ed il ct Marcello Lippi, che allora hanno ricevuto personalmente da Castiglioni questa moto celebrativa sfornata per l'occasione dalla casa di Schiranna. La carrozzeria e il telaio a traliccio sfoggiavano una raffinata colorazione azzurra con grafiche e dettagli dedicati ai colori della nazionale. Ogni esemplare poi riportava sul serbatoio il numero di maglia del calciatore a cui era dedicata, assieme ad una speciale riproduzione della Coppa del Mondo. Un magnifico modello da collezione che unisce le specifiche tecniche di altissimo livello della Brutale 910R di quel periodo con il colore del "cielo azzurro sopra Berlino" degli indimenticati e indimenticabili Campioni del Mondo 2006.

Le caratteristiche principali 

  • Motore: 4 cilindri in linea, 4 tempi, 16 valvole radiali DOHC 
  • Cilindrata: 909 cc 
  • Alesaggio x Corsa: 76 mm x 50,1 mm 
  • Potenza Massima: 136 CV (100 kW) a 11.000 giri/min 
  • Coppia Massima: 96 Nm a 7.900 giri/min 
  • Alimentazione: Iniezione elettronica multipoint Magneti Marelli 
  • Cambio: Manuale estraibile a 6 rapporti 
  • Telaio: Traliccio tubolare in acciaio al cromo-molibdeno
  • Sospensione Anteriore: Forcella telescopica idraulica a steli rovesciati Marzocchi da 50 mm 
  • Sospensione Posteriore: Forcellone monobraccio in lega di alluminio con monoammortizzatore progressivo
  • Freno Anteriore: Doppio disco flottante Brembo da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini
  • Freno Posteriore: Disco singolo da 210 mm con pinza a 4 pistoncini
  • Cerchi: Marchesini forgiati in alluminio
  • Pneumatici: Anteriore 120/70-ZR17, Posteriore 190/50-ZR17
  • Altezza Sella: 805 mm
  • Peso a Secco: 185 kg. 
  • Capacità Serbatoio: 19 litri
  • Omologazione: Euro 2 

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