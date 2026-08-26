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Ai Ogura in MotoGP come Marc Marquez: meglio le curve a sinistra

MotoGP
di Alessio Piana
mercoledì, 26 agosto 2026 alle 7:42
Ai Ogura
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L'ascesa ai vertici della MotoGP di Ai Ogura ha permesso al grande pubblico di apprezzarne le sue gesta. Piace per il suo essere personaggio senza essere personaggio. Piace eccome in pista per uno stile di guida meraviglioso, sorpassi da cineteca già archiviati in vista della clip riassuntiva de "Il meglio di" inerente la stagione 2026, senza farsi mancare delle peculiarità tutte sue. Annoverando anche dei punti di contatto con altri suoi colleghi della top class, vedi Marc Marquez.

MEGLIO LE CURVE A SINISTRA

Una tipicità del 9 volte Campione del Mondo è la predilezione verso le curve ed i tracciati sinistrorsi. Per ragioni fisiche, mentre per Ai Ogura una preferenza dettata proprio dal suo stile di guida e caratteristiche. "Sì, preferisco le curve a sinistra rispetto a quelle a destra", ha ammesso il Campione del Mondo Moto2. "Al riguardo Aragon è uno dei circuiti che preferisco in Europa".

LE ASPETTATIVE PER ARAGON

Il MotorLand Aragon ha infatti una prevalenza di curve sinistrorse (10 rispetto le 7 a destra), in particolare l'ultimo curvone. "Su questa pista mi diverto sempre. Peccato non abbia potuto correre lo scorso anno (si infortunò a Silverstone, ndr), pertanto sarà la mia prima volta qui con una MotoGP. Quale tratto del circuito mi piace di più? Probabilmente l'ultima curva, un vero e proprio curvone a sinistra dove ci si arriva dopo un lunghissimo rettilineo. Sarà interessante affrontarlo con una MotoGP".

AMBIZIONI IRIDATE?

Reduce dal brusco stop con la scivolata in gara a Silverstone, il portacolori Trackhouse Aprilia resta terzo in campionato, presentandosi a questo appuntamento a suo solito. Nelle due settimane di pausa si è allenato senza soste in Giappone tra pista e offroad, senza perdere di vista l'obiettivo. Di titolo mondiale non se ne parla, ma di volersi confermare ai vertici della MotoGP, questo sì.

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