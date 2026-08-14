MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Trackhouse MotoGP: l'addio di Ogura brucia, ma Bastianini può non farlo rimpiangere

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 14 agosto 2026 alle 17:04
Ai Ogura pilota del team Trackhouse MotoGP
MotoGP, Justin Marks dispiaciuto per la partenza di Ogura
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il pilota giapponese si è ritirato nella gara a Silverstone, perdendo punti preziosi nella corsa iridata. Nel box del team americano c'è un po' di rammarico anche per la sua partenza.
Se nel lato box di Raul Fernandez si festeggiava la vittoria del pilota spagnolo, in quello di Ai Ogura si masticava amaro per il ritiro del giapponese. Era il nono giro quando è caduto in curva 16, stava occupando la settima posizione dopo una partenza non ottimale dalla terza casella della griglia.
Non possiamo sapere quale risultato finale avrebbe potuto ottenere se no fosse scivolato, però sappiamo che ha buttato via dei punti che gli sarebbero serviti nella corsa al titolo mondiale. Ora in classifica è terzo con 37 punti di ritardo dal leader, Jorge Martin, e a 6 da Marco Bezzecchi. Alle sue spalle c'è Marc Marquez a -1.

MotoGP, perché Ogura è caduto a Silverstone

Ai Ogura pilota Trackhouse MotoGP
Ai Ogura e il ritiro nel GP Silverstone 2026
Il pilota asiatico ha ammesso che la caduta non è stata dovuta a qualcosa di particolarmente grave, però ha fatto un'enorme differenza, portandolo a terminare anticipatamente la sua gara: "L’incidente è stato solo un piccolo errore: un po' più di angolo con la stessa pressione sui freni e ho bloccato la ruota anteriore, finendo fuori pista. È un peccato aver commesso un errore del genere, dopo la brutta partenza stavo recuperando posizioni, cosa piuttosto difficile. In quella fase della gara non ero abbastanza veloce e ho spinto nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Sento che avrei potuto fare una gara molto migliore".
La pessima partenza lo ha sicuramente condizionato, la voglia di rimontare lo ha indotto a esagerare leggermente e ciò gli è stato fatale. Per Ogura si è trattato del secondo ritiro stagionale in una gara lunga, il primo era avvenuto ad Austin, nel terzo gran premio del calendario MotoGP 2026. È riuscito ad avere una grande costanza prima di incappare nella caduta a Silverstone, un episodio che gli sarà di aiuto per imparare e migliorare.

Trackhouse, Marks dispiaciuto per la partenza del giapponese

A Ogura predilige parlare poco, preferisce agire in pista. Le sue prestazioni sono piaciute tanto a Yamaha, che lo ha ingaggiato per il biennio 2027-2028 e lo affiancherà a Jorge Martin nel team factory.
Ai Ogura col team Trackhouse Racing MotoGP
Ogura in Yamaha: il commento di Marks
Il team SuperFile Trackhouse avrebbe voluto tenerlo, ma quando un costruttore chiama e offre un bel contratto per correre per una squadra ufficiale non è semplice rifiutare. Justin Marks, proprietario di Trackhouse, ha ammesso di aver provato un po' di amarezza per la partenza di Ogura: "Non vorrei che Ai lasciasse il team - ha detto al sito ufficiale MotoGP - ne sono molto dispiaciuto. Ma allo stesso tempo sono contento per lui, i piloti devono prendere le decisioni migliori per la loro carriera. Siamo entusiasti che sia arrivato a questo punto della sua carriera insieme a noi".
Marks ha speso parole di grande elogio per Ogura, non escludendo un eventuale suo ritorno in futuro: "È un ragazzo molto equilibrato. Uno che, quando la pressione aumenta, riesce a concentrarsi e pensare solo al suo lavoro. È un aspetto importante del suo carattere. È un campione. Chissà, magari un giorno tornerà con noi e vincerà con le nostre moto, ma ora stiamo cercando di sfruttare al massimo il momento che abbiamo insieme".

Fernandez ha rinnovato, arriva Bastianini

Il team SuperFile Trackhouse ha recentemente annunciato il rinnovo di Raul Fernandez fino al 2028, manca l'annuncio sul pilota che sostituirà Ogura. Salvo colpi di scena, sarà Enea Bastianini ad approdare nel box della squadra americana.
Il pilota riminese aveva già avuto la chance di guidare l'Aprilia del team factory nel biennio 2025-2026, ma ha deciso di sposare il progetto KTM e di unirsi al team Tech3: una decisione che sicuramente non riprenderebbe se potesse tornare indietro, cosa che non può fare. Bastianini può solo guardare avanti, concludere al meglio questa stagione e poi dare il massimo una volta che arriverà nel team SuperFile Trackhouse. Avrà grandi motivazioni e potrebbe non far rimpiangere Ogura.

Leggi anche

Ai Ogura è il mago delle rimonte in MotoGP: ecco qual è il vero segretoAi Ogura è il mago delle rimonte in MotoGP: ecco qual è il vero segreto
In MotoGP non volevano dare un contratto a Raul Fernandez: i retroscena sul rinnovo con TrackhouseIn MotoGP non volevano dare un contratto a Raul Fernandez: i retroscena sul rinnovo con Trackhouse
Ai Ogura

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez-Valentino Rossi gelo infinito: "Siamo molto diversi"

16 agosto 2026
Luca Marini pilota Honda HRC MotoGP
MotoGP

MotoGP, Luca Marini mastica amaro: "In TV non appaio mai"

15 agosto 2026
miller-pramac-yamaha-motogp
MotoGP

Jack Miller l'incompiuto: il grande salto ha spento il suo talento?

15 agosto 2026

Altre notizie

Marc Marquez

Marc Marquez-Valentino Rossi gelo infinito: "Siamo molto diversi"

MotoGP
MotoAmerica Supersport: Darryn Binder vince gara 1 al VIR

MotoAmerica: Alessandro Di Mario, c'è mancato un pelo

In Pista
British Superbike: L'incidente di Max Cook a Thruxton

Max Cook terrore a Thruxton: le condizioni del pilota Bimota

In Pista
Luca Marini pilota Honda HRC MotoGP

MotoGP, Luca Marini mastica amaro: "In TV non appaio mai"

MotoGP
British Superbike: Kyle Ryde vince gara 1 a Thruxton

Paura a Thruxton: Cook si tocca e sbatte sul rettilineo, Ryde fa tredici

In Pista

Articoli popolari

Marc Marquez nel box Ducati

Guerra tra sponsor nel box Ducati: porte chiuse per Red Bull

MotoGP
ducati-volkswagen

Volkswagen sotto pressione, Ducati gioiello appetibile: l'offerta è sul tavolo

Novità
miller-pramac-yamaha-motogp

Jack Miller l'incompiuto: il grande salto ha spento il suo talento?

MotoGP
Herlings_MXGP_Honda_@shotbybavo

Ferragosto di fuoco in Svezia: Herlings travolgente in MXGP, MX2 colpo di scena

Motocross
Lukas Tulovic

Ducati Superbike strozzate? Prima del Mondiale, nell'Euro Moto è già polemica

In Pista

Loading