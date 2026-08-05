Raul Fernandez rinnova con Trackhouse, era quasi fuori dalla MotoGP: la meritocrazia ha vinto

Il pilota spagnolo continuerà a correre nella classe regina del Motomondiale: è stato annunciato il nuovo accordo con Trackhouse.

Fare dei buoni risultati dovrebbe bastare per meritare di rimanere sulla griglia, ma c'è stato un momento nel quale Raul Fernandez non era affatto sicuro che avrebbe proseguito la sua carriera in MotoGP. Nonostante il percorso di crescita che lo ha portato a conquistare piazzamenti sempre migliori e a diventare meritevole di restare nella top class, ha rischiato di dover guardare altrove per il 2027.

MotoGP, Raul Fernandez e Trackhouse insieme fino al 2028

accordo fino al 2028. Da qualche settimana era trapelato che le parti fossero ormai prossime alla fumata bianca, Stamattina il team SuperFile Trackhouse ha annunciato che il pilota madrileno ha firmato il rinnovo del contratto,. Da qualche settimana era trapelato che le parti fossero ormai prossime alla fumata bianca, ieri sera c'è stato un indizio social eloquente e ora è arrivato anche il comunicato ufficiale a certificare tutto.

Raul Fernandez e Trackhouse avanti insieme: nuovo contratto fino al 2028

Si può dire che l'arrivo di Francesco Guidotti come nuovo team manager della squadra SuperFile Trackhouse sia stato molto importante. L'ex manager dei team Pramac e KTM si era detto stupito del fatto che non fosse stata avviata una trattativa per il prolungamento contrattuale di Fernandez. Si è mosso in prima persona per fare in modo che, perso Ai Ogura (ufficializzato da Yamaha), almeno uno degli attuali piloti presenti nel box rimanesse. Dare un po' di continuità, soprattutto con un pilota che sta portando risultati positivi, è spesso una buona scelta.

C'erano stati dei rumors su un interesse di Guenther Steiner, amministratore delegato del team KTM Tech3, però la priorità del 25enne è sempre stata quella di continuare con l'attuale formazione MotoGP. Aveva già avuto un'esperienza con KTM Tech3 e non era andata bene.

Rivola, Brivio, Sterlacchini e Guidotti figure chiave

Raul guida un'Aprilia dal 2023, quando fu Massimo Rivola a voler puntare su di lui e a volerne l'ingaggio per l'allora squadra satellite RNF Racing. Nel 2024 il posto della struttura gestita da Razlan Razali è stato preso da quella di Justin Marks, che di anno in anno ha compiuto miglioramenti in termini di prestazioni e di risultati. La crescita della stessa Aprilia è stata determinate e Trackhouse ha fatto la propria parte nel cercare di aiutare lo sviluppo della RS-GP26.

MotoGP, Trackhouse sogna in grande con Ogura e Fernandez

Fernandez ha più volte ringraziato il team principal Davide Brivio, che nel 2027 andrà in Honda, e il direttore tecnico Aprilia Fabiano Sterlacchini per la fiducia e il supporto che gli hanno dato. A livello umano gli hanno dato tantissimo e lui è riuscito a trasformare quella fiducia in risultati. Nel 2025 a Phillip Island ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, ed è stata la prima anche per Trackhouse. Nel 2026 ha conquistato tre podi nelle gare lunghe e due vittorie nelle sprint race (Mugello e Assen).

Nel biennio 2027-2028 ci sarà Enea Bastianini ad affiancare lo spagnolo, che adesso è focalizzato pienamente su un 2026 che può dare ancora tante gioie a lui e a Trackhouse. La squadra americana ha Fernandez sesto in classifica con 159 punti e Ogura secondo con 194. Il leader è Jorge Martin (Aprilia Racing) a quota 208. Con ancora tanti gran premi da disputare, entrambi i piloti vanno considerati in corsa per il titolo mondiale MotoGP. Il giapponese senza ombra di dubbio, vista la sua posizione, ma anche Raul potrebbe farci un pensierino se dovesse riuscire a conquistare degli ottimi risultati nei prossimi GP.