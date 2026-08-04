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Curriculum in mano e piedi nella sabbia: i colloqui per la MotoGP a Misano sono in riva al mare!

Storie di Moto
di Diana Tamantini
martedì, 04 agosto 2026 alle 18:00
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Selezioni sotto l'ombrellone: appuntamento in spiaggia per assumere personale per il prossimo evento MotoGP a Misano.
Volete provare a fare un colloquio per far parte del personale catering del prossimo evento MotoGP a Misano, nel weekend 12-13 settembre 2026? Non dimenticate di mettere in valigia costume da bagno, ciabatte, crema solare e tutto l'occorrente per la spiaggia.
Non è una battuta: si replica anche quest'anno il format Recruiting Day on the Beach, organizzato da Orienta e che ha avuto un ottimo riscontro in precedenza. L'appuntamento è in programma per domani 5 agosto, con orario 9:30-13:00 e 14:00-17:30, sul Lungomare Giuseppe Di Vittorio di Rimini. Tutti i candidati (per aiuto cucina, camerieri, aiuto camerieri, logistica) avranno la possibilità di sostenere un primo colloquio verso le assunzioni per lo storico evento del Motomondiale, e potranno già presentarsi all'evento con il proprio curriculum vitae. Maggiori informazioni a questo link.

Si accende il clima verso il GP MotoGP 

Manca ancora più di un mese, ma chiaramente i preparativi per accogliere al meglio tutti i protagonisti del Motomondiale sono iniziati da molto tempo. Una spinta ulteriore è certamente arrivata quand'è stato confermato ufficialmente il rinnovo del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit almeno fino alla stagione 2031. A metà luglio c'è stata la visita proprio di Carmelo Ezpeleta in Romagna, immortalato nella firma e nella visita alla città assieme ai rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera di Rimini e del Misano World Circuit.
Appuntamento fisso in MotoGP dal 2007, un indotto notevole e un grande afflusso di pubblico (oltre 174.000 persone, in crescita costante) nell'edizione 2025: la zona si sta preparando al meglio per un nuovo evento da non dimenticare. Sulla scia dell'entusiasmo per eventi non dello stesso peso del Mondiale MotoGP, ma che hanno attratto parecchio pubblico: a metà luglio il round GT World Challenge ha portato 26.000 persone a Misano, la Racing Night del Campionato Italiano Velocità CIV di due settimane fa ha toccato il record di 22.000 presenze. Ora si mira ad un nuovo numero memorabile: maggiori informazioni e biglietteria su misanoworldcircuit.com

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Misano

diDiana Tamantini

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