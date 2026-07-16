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"Storia, cultura e futuro del motociclismo": Misano pista incancellabile per la MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 16 luglio 2026 alle 16:36
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Avanti insieme fino al 2031: ufficiale la firma del rinnovo tra il Mondiale MotoGP ed il Misano World Circuit.
La MotoGP a Misano non si tocca, il Motomondiale continuerà a fare visita a questo storico tracciato almeno fino al 2031. Garantita quindi la continuità del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in occasione della visita di Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP SEG (ex Dorna), a Palazzo Mercuri, dove si sono riuniti i rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera di Rimini e del Misano World Circuit.

Misano e la MotoGP, tappa fissa dal 2007

Un incontro concluso con la firma sul rinnovo dell'accordo già annunciato in precedenza ma ora ufficializzato. Dopo le oltre 174.000 presenze registrate dell'edizione 2025 del Gran Premio MotoGP, che hanno confermato il costante aumento negli anni, non poteva succedere altrimenti. Ma è una notizia positiva anche per l'importante indotto economico per il territorio, quantificato in oltre 85 milioni di euro, moltiplicando di 9,5 volte ogni euro investito.
Un appuntamento fisso dal 2007 con la denominazione di Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, ma la storia è iniziata ben prima. Tra il 1981 ed il 1993 infatti esisteva il Gran Premio motociclistico di San Marino, di cui Misano era uno dei circuiti, ma non l'unico, visto che il Motomondiale lo alternava a rotazione con Imola e il Mugello, fino appunto alla decisione finale nei primi anni del nuovo millennio.

Storia, cultura e futuro del motociclismo 

“Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno degli appuntamenti più importanti del calendario MotoGP e rappresenta un evento di grande valore per il nostro sport" è stato il commento di Carmelo Ezpeleta. "La passione per il motociclismo che caratterizza questo territorio, unita all'impegno di tutte le istituzioni coinvolte e del Misano World Circuit, ha contribuito a renderlo un successo costante anno dopo anno".
"Siamo molto lieti di proseguire questa solida partnership fino al 2031 e di continuare a portare la MotoGP in un luogo così profondamente legato alla storia, alla cultura e al futuro del motociclismo. Guardiamo con entusiasmo al proseguimento di questa collaborazione per far crescere ulteriormente l'evento e offrire un'esperienza sempre più coinvolgente ai tifosi, ai team, ai partner e all'intera comunità”.

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Misano

diDiana Tamantini

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