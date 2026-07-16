MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Moto unica dal 2027, sì o no? MotoGP in stallo, ecco perché

MotoGP
di Diana Tamantini
giovedì, 16 luglio 2026 alle 19:00
motogp-regola-moto-unica
Aggiungi come fonte preferita su Google
MotoGP verso l’era 850cc: l'ipotesi di un solo prototipo per pilota divide il paddock, rischio caos nei weekend. 
La MotoGP ora è in vacanza, ma ci sarà molto di cui parlare una volta tornati dalle ferie. Ad esempio, a Silverstone ci sarà da chiarire la chiacchierata ipotesi della moto unica per pilota per un intero weekend a partire dalla rivoluzione 850cc della MotoGP 2027. Un'idea che ha fatto storcere il naso a molti ma che invece ha il sostegno di Ducati e Aprilia, i due marchi di riferimento dell'attuale classe regina del Motomondiale. 

MotoGP in stallo 

Non si parla di un piccolo cambiamento, ma un'altra rivoluzione all'interno di una nuova era già rivoluzionaria di suo. Sembrava una mossa quasi scontata a sentire le voci degli ultimi mesi, studiata soprattutto per ridurre i costi e semplificare la logistica. Adesso invece l'aria sta cambiando, le case presenti in MotoGP sono divise tra favorevoli, contrarie e neutre. Come riporta Motorsport-total, Ducati e Aprilia si sono già dichiarate soddisfatte dei loro nuovi prototipi: verrebbe quindi blindato il vantaggio tecnologico già accumulato, secondo le altre case, mentre chi è in ritardo farebbe molta più fatica a risolvere i problemi. KTM è assolutamente contraria alla proposta, Pedro Acosta aveva stroncato l'idea ma l'intero gruppo del marchio austriaco condivide l'opinione del suo (quasi ex) pilota. Honda s'è detta neutrale, Yamaha invece si astiene, ma le squadre satellite non apprezzano per niente l'idea. 

Si estende il fronte del no, ecco perché 

I contrari sottolineano come questa ipotesi non offra nessun vantaggio, anzi sarebbe un grosso limite in un weekend di gara. Abbiamo parlato di marchi e squadre satellite, ma anche svariati piloti hanno voluto dire la loro, bocciando la proposta ed il perché è comprensibile: che succede in caso di caduta, problema tecnico o meteo instabile, si resta tutti fermi? Esageriamo (forse), ma è lampante che il weekend sarebbe compromesso. La rivoluzione tecnica del 2027 non è ancora iniziata, ma la "battaglia" è già più accesa che mai dietro le quinte nel paddock. Alcuni costruttori, o meglio Aprilia e Ducati, appaiono già molto fiduciosi sui propri prototipi 850cc, ma sarà davvero così? Forse è meglio aspettare il responso della pista... Sapremo come finirà solo al ritorno dalle vacanze, la speranza però è che non venga mai introdotta una regola del genere, che appare già deleteria per il Mondiale MotoGP. 

Leggi anche

"Storia, cultura e futuro del motociclismo": Misano pista incancellabile per la MotoGP"Storia, cultura e futuro del motociclismo": Misano pista incancellabile per la MotoGP
Aprilia e Ducati ora alla pari: le concessioni MotoGP ridisegnano le gerarchieAprilia e Ducati ora alla pari: le concessioni MotoGP ridisegnano le gerarchie
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

misano-motogp-rinnovo
MotoGP

"Storia, cultura e futuro del motociclismo": Misano pista incancellabile per la MotoGP

16 luglio 2026
Fermin Aldeguer
MotoGP

Aldeguer pronto a scalzare Marquez: "Voglio il team Ducati"

16 luglio 2026
Valentino Rossi
MotoGP

Valentino Rossi, 47 anni a tutto gas: due nuove sfide oltre la MotoGP

16 luglio 2026

Altre notizie

747169158_18609863158034000_9087480630128179588_n_result

Simone Saltarelli pronto al rientro nel CIV Superbike

In Pista
misano-motogp-rinnovo

"Storia, cultura e futuro del motociclismo": Misano pista incancellabile per la MotoGP

MotoGP
START-MOTOCROSS-GB

GP di Gran Bretagna: tracciato rinnovato, orari, protagonisti e attese per MXGP, MX2 e WMX

Motocross
sara-trentini-trial-campionessa-ritiro

Sara Trentini regina del trial: addio alle corse dopo l'iride (e 7 tricolori), ora un nuovo ruolo

Storie di Moto
Fermin Aldeguer

Aldeguer pronto a scalzare Marquez: "Voglio il team Ducati"

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu in crisi in MotoGP: "Un vero disastro"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez: cosa cambia nel box Ducati dopo il Sachsenring

MotoGP
pecco-bagnaia-operazione-motogp

Intervento lampo per Bagnaia a Modena, riabilitazione al via: la nota Ducati

MotoGP
Valentino Rossi

Valentino Rossi, 47 anni a tutto gas: due nuove sfide oltre la MotoGP

MotoGP
Jack Miller

Jack Miller chiede troppi soldi: la SBK rischia di saltare

MotoGP

Loading