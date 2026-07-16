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GP di Gran Bretagna: tracciato rinnovato, orari, protagonisti e attese per MXGP, MX2 e WMX

Motocross
di Diana Tamantini
giovedì, 16 luglio 2026 alle 14:00
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MXGP, MX2 e WMX di scena a Foxhills per una nuova sfida mondiale. I protagonisti e gli orari del GP di Gran Bretagna.
Riparte il Mondiale Motocross con un altro triplo appuntamento. Si parte da Foxhills, nel Regno Unito, rinnovato tracciato che ritrova il palcoscenico internazionale per la prima volta dal 2000, in sostituzione dello storico Matterley Basin. Mondiale MXGP, MX2 e WMX sono pronti alla sfida, in attesa di sapere se il leader 250 Sacha Coenen sarà al via o no dopo il guaio alla spalla nel round AMA Motocross dello scorso weekend... Di seguito protagonisti e il programma del weekend britannico.
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I protagonisti MXGP, MX2, WMX 

Lucas Coenen pronto a dire la sua dopo una wild card americana segnata da due incidenti importanti, senza però conseguenze di rilievo. I rivali non mancheranno: Jeffrey Herlings, ma anche il rookie Tom Vialle, sempre più in forma dopo i guai fisici nel GP Francia, senza dimenticare il campione 2025 Romain Febvre, o gli alfieri Yamaha, Tim Gajser e Maxime Renaux, e teniamo d'occhio anche il nostro rookie Andrea Adamo, giusto per fare alcuni nomi.
In MX2, si attende il fit o meno di Sacha Coenen, che ha vinto a Southwick ma con un infortunio ad una spalla dopo una brutta caduta. Pronti a sfruttare il momento in primis il campione in carica Simon Laengenfelder, ma anche il duo Triumph, Guillem Farres in particolare, galvanizzato da due doppiette consecutive. Valerio Lata e Ferruccio Zanchi al via, come si comporteranno?
Nel Femminile la sfida sarà serrata, aspettiamoci in particolare la bicampionessa in carica Lotte van Drunen a caccia del riscatto dopo un inizio di stagione sottotono. Il podio in AMA WMX le avrà sicuramente dato la carica necessaria per dire la sua in particolare contro la leader Daniela Guillen e la nostra Kiara Fontanesi, che rincorre il primo iride da mamma.
-> Le entry list complete delle tre categorie del Mondiale Motocross

Gli orari del GP 

Sabato 18 luglio
12:20 WMX Qualifying Practice
15:00 WMX Gara 1
16:35 MX2 Qualifying Race
17:25 MXGP Qualifying Race
Domenica 19 luglio
9:45 Gara 2
13:15 MX2 Gara 1
14:15 MXGP Gara 1
16:10 MX2 Gara 2
17:10 MXGP Gara 2

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MXGP

diDiana Tamantini

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