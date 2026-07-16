Sara Trentini regina del trial: addio alle corse dopo l'iride (e 7 tricolori), ora un nuovo ruolo

La campionessa trentina lascia le gare dopo una carriera memorabile. L'annuncio in municipio, all'incontro con sindaco e assessori.

Sara Trentini, 35enne di Riva del Garda, regina del Ho vinto tutto e ora vi saluto, lascio le corse. Un po' semplicistico, ma possiamo riassumere così la scelta di, 35enne di Riva del Garda, regina del trial tricolore (sette titoli!) che lo scorso settembre ha raggiunto il vero gioiello della carriera, il titolo mondiale Trial2 femminile. Tra l'altro, da mamma: ricordiamo la nascita del figlio Sebastian nel 2019. L'annuncio ufficiale nella giornata di ieri, quando la campionessa è stata ricevuta in municipio dal sindaco Arianna Fiorio e dalla Giunta comunale di Arco di Trento, dove vive la campionessa di trial. Uno stop alle competizioni, ma certo non l'addio alla specialità: Trentini infatti collaborerà con la Federazione internazionale di motociclismo come revisore delle zone del Campionato del mondo di trial. Ma c'è molto di più: rivediamo in breve la sua storia.

Foto: Comune Arco di Trento

Tutto comincia da Babbo Natale...

La corona iridata, arrivata ufficialmente l'anno scorso nella storica tenuta di Boughton House a Geddington, a nord di Londra, era il sogno che aveva fin da bambina. Da quando cioè, a 4 anni, il papà le regalò una piccola moto per Natale. L'inizio di una passione che avrebbe segnato anche la vita della piccola Sara, che comunque già l'aveva nel sangue: il padre infatti negli anni '80 correva in sidecartrial, specialità che allora aveva anche un suo campionato italiano. Sara Trentini comincia a correre, ad allenarsi, arrivano le prime gare, passa il tempo ed a 15 anni la troviamo nel tricolore femminile: era il 2006, un debutto con un 5° posto finale che continuerà a migliorare sempre di più. Nel 2010 arriva il primo titolo italiano, a cui se ne aggiungeranno appunto altri sei con gli anni, dal 2011 comincia a farsi vedere anche nel Campionato del Mondo, mentre nel 2015 è vice-campionessa europea, primo riconoscimento fuori dai confini nazionali. Sara

Sara Trentini campionessa del mondo

Sul tetto del mondo