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Sara Trentini regina del trial: addio alle corse dopo l'iride (e 7 tricolori), ora un nuovo ruolo

Storie di Moto
di Diana Tamantini
giovedì, 16 luglio 2026 alle 12:39
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La campionessa trentina lascia le gare dopo una carriera memorabile. L'annuncio in municipio, all'incontro con sindaco e assessori.
Ho vinto tutto e ora vi saluto, lascio le corse. Un po' semplicistico, ma possiamo riassumere così la scelta di Sara Trentini, 35enne di Riva del Garda, regina del trial tricolore (sette titoli!) che lo scorso settembre ha raggiunto il vero gioiello della carriera, il titolo mondiale Trial2 femminile. Tra l'altro, da mamma: ricordiamo la nascita del figlio Sebastian nel 2019. L'annuncio ufficiale nella giornata di ieri, quando la campionessa è stata ricevuta in municipio dal sindaco Arianna Fiorio e dalla Giunta comunale di Arco di Trento, dove vive la campionessa di trial. Uno stop alle competizioni, ma certo non l'addio alla specialità: Trentini infatti collaborerà con la Federazione internazionale di motociclismo come revisore delle zone del Campionato del mondo di trial. Ma c'è molto di più: rivediamo in breve la sua storia.
Foto: Comune Arco di Trento
Foto: Comune Arco di Trento

Tutto comincia da Babbo Natale...

La corona iridata, arrivata ufficialmente l'anno scorso nella storica tenuta di Boughton House a Geddington, a nord di Londra, era il sogno che aveva fin da bambina. Da quando cioè, a 4 anni, il papà le regalò una piccola moto per Natale. L'inizio di una passione che avrebbe segnato anche la vita della piccola Sara, che comunque già l'aveva nel sangue: il padre infatti negli anni '80 correva in sidecartrial, specialità che allora aveva anche un suo campionato italiano. Sara Trentini comincia a correre, ad allenarsi, arrivano le prime gare, passa il tempo ed a 15 anni la troviamo nel tricolore femminile: era il 2006, un debutto con un 5° posto finale che continuerà a migliorare sempre di più. Nel 2010 arriva il primo titolo italiano, a cui se ne aggiungeranno appunto altri sei con gli anni, dal 2011 comincia a farsi vedere anche nel Campionato del Mondo, mentre nel 2015 è vice-campionessa europea, primo riconoscimento fuori dai confini nazionali. Sara
Sara Trentini campionessa del mondo&nbsp;
Sara Trentini campionessa del mondo 

Sul tetto del mondo 

Nel 2019 nasce il suo bambino, Sebastian, dalla relazione con Alex Salvini, iridato Enduro E2 2013, per poi ricominciare a competere. "La mia forza" ha sempre detto Sara Trentini del figlio. Nel 2024 s'è presa una pausa di qualche mese per fare la mamma a tempo pieno, e sembra sia stata la scelta vincente, il momento che ha dato la svolta sulla strada verso il grande sogno. Già aveva conquistato l'argento mondiale nel 2021 e il bronzo proprio nel 2024, ma sembra sia stata la spinta decisiva. A fine anno infatti ricomincia ad allenarsi, nel 2025 è ancora più carica e determinata: comincia da subito a dettare il passo a livello mondiale ed a settembre in Gran Bretagna ecco la consacrazione, l'iride nel Trial2 Women. Ma le moto non solo la passione: la famiglia Trentini ha dato via nel 2014 al Offroad Park di Pietramurata, un paradiso per tutte le specialità del fuoristrada, e Sara ci lavora anche come istruttrice ai corsi di guida per tutte le età. Ora si chiude il capitolo corse, ma non quello del trial: ora Trentini passa totalmente "dall'altra parte", trasmettendo la sua esperienza anche nel nuovo percorso.

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Trial

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