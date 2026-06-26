Bagger World Cup, la livrea che parla: Joe Rascal Racing accende i riflettori sulla salute mentale

Il Joe Rascal Racing presenta una livrea particolare per sensibilizzare su una tematica delicata, molto importante per uno dei suoi piloti.

Questo fine settimana, assieme alla MotoGP, c'è anche la Bagger World Cup : il team Joe Rascal Racing si presenta ad Assen con una livrea speciale. Le Harley Davidson dei piloti Archie McDonald, Eric Granado e la new entry Jordi Torres presentano una colorazione realizzata in collaborazione con Push for Better. Un progetto molto caro a McDonald che, dopo la perdita del fratello Toby ad inizio anno, si sta impegnando costantemente per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salute mentale. Non manca anche una frase sulle Road Glide in memoria proprio di Toby McDonald. L'iniziativa mira a sottolineare l'importanza della consapevolezza di questa problematica, di avere conversazioni significative, di prendersi cura di chi ci sta intorno e potrebbe trovarsi in difficoltà. Nota a margine: nelle FP1 Bagger proprio McDonald è stato protagonista di una brutta caduta, i controlli al Centro Medico hanno escluso lesioni.

Bagger World Cup, un livrea speciale per un tema importante

"Per la tappa di Assen, il team Joe Rascal Racing scende in pista con una livrea speciale" ha dichiarato il team manager James Tonna. "Realizzata in collaborazione con Push for Better, per contribuire a dare risalto all'importanza della consapevolezza sulla salute mentale e di conversazioni significative. Questa iniziativa è particolarmente cara al team". Ricorda poi il momento difficile vissuto dal suo pilota e dalla sua famiglia ad inizio 2026. "Archie ha perso il fratello Toby a causa di problemi di salute mentale. Da allora si è dedicato a onorarne la memoria partecipando alla Push-Up Challenge, con la speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di salute mentale e incoraggiare le persone a prendersi cura di chi sta loro vicino". Di qui la scelta della squadra su supportare questa iniziativa, dandole ancora più risalto in un palcoscenico condiviso col Mondiale MotoGP, quindi di livello internazionale.

"Era importante per noi essere al fianco di Archie e sostenere una causa che ha un significato così personale" ha aggiunto il team manager Tonna. "La livrea di Assen non è solo un tributo a Toby, ma anche una piattaforma per amplificare il messaggio di Push for Better, ovvero che la salute mentale è importante e che parlare di questi argomenti è fondamentale. Sfoggiando questi colori in pista, speriamo di contribuire a stimolare il dialogo a livello globale, incoraggiare le persone a contattare i propri cari e ricordare a chi sta attraversando un momento difficile che esiste un supporto disponibile. Siamo orgogliosi di sostenere Archie nei suoi sforzi e di utilizzare la nostra visibilità per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su una causa così importante".