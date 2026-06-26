MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bagger World Cup, la livrea che parla: Joe Rascal Racing accende i riflettori sulla salute mentale

Storie di Moto
di Diana Tamantini
venerdì, 26 giugno 2026 alle 14:19
bagger-mental-health-assen
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Joe Rascal Racing presenta una livrea particolare per sensibilizzare su una tematica delicata, molto importante per uno dei suoi piloti.
Questo fine settimana, assieme alla MotoGP, c'è anche la Bagger World Cup: il team Joe Rascal Racing si presenta ad Assen con una livrea speciale. Le Harley Davidson dei piloti Archie McDonald, Eric Granado e la new entry Jordi Torres presentano una colorazione realizzata in collaborazione con Push for Better. Un progetto molto caro a McDonald che, dopo la perdita del fratello Toby ad inizio anno, si sta impegnando costantemente per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salute mentale. Non manca anche una frase sulle Road Glide in memoria proprio di Toby McDonald. L'iniziativa mira a sottolineare l'importanza della consapevolezza di questa problematica, di avere conversazioni significative, di prendersi cura di chi ci sta intorno e potrebbe trovarsi in difficoltà. Nota a margine: nelle FP1 Bagger proprio McDonald è stato protagonista di una brutta caduta, i controlli al Centro Medico hanno escluso lesioni.

Bagger World Cup, un livrea speciale per un tema importante 

"Per la tappa di Assen, il team Joe Rascal Racing scende in pista con una livrea speciale" ha dichiarato il team manager James Tonna. "Realizzata in collaborazione con Push for Better, per contribuire a dare risalto all'importanza della consapevolezza sulla salute mentale e di conversazioni significative. Questa iniziativa è particolarmente cara al team". Ricorda poi il momento difficile vissuto dal suo pilota e dalla sua famiglia ad inizio 2026. "Archie ha perso il fratello Toby a causa di problemi di salute mentale. Da allora si è dedicato a onorarne la memoria partecipando alla Push-Up Challenge, con la speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di salute mentale e incoraggiare le persone a prendersi cura di chi sta loro vicino". Di qui la scelta della squadra su supportare questa iniziativa, dandole ancora più risalto in un palcoscenico condiviso col Mondiale MotoGP, quindi di livello internazionale.
"Era importante per noi essere al fianco di Archie e sostenere una causa che ha un significato così personale" ha aggiunto il team manager Tonna. "La livrea di Assen non è solo un tributo a Toby, ma anche una piattaforma per amplificare il messaggio di Push for Better, ovvero che la salute mentale è importante e che parlare di questi argomenti è fondamentale. Sfoggiando questi colori in pista, speriamo di contribuire a stimolare il dialogo a livello globale, incoraggiare le persone a contattare i propri cari e ricordare a chi sta attraversando un momento difficile che esiste un supporto disponibile. Siamo orgogliosi di sostenere Archie nei suoi sforzi e di utilizzare la nostra visibilità per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su una causa così importante".
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

"La Bagger World Cup da dietro le quinte? Ve la racconto io""La Bagger World Cup da dietro le quinte? Ve la racconto io"
Andrea Iannone, esordio trionfale in Bagger World Cup! Ecco com'è andata al MugelloAndrea Iannone, esordio trionfale in Bagger World Cup! Ecco com'è andata al Mugello
Bagger World Cup

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Unknown_result
Storie di Moto

Andrea Minerva: "Io, la TV, il CIV e l'incontro con Enzo Ferrari"

25 giugno 2026
Storie di Moto: Giuseppe Gilera nel 1910
Storie di Moto

Storie di Moto: Ragazzi, tenetevi buoni i giornalisti!

24 giugno 2026
Moto3
In Pista

Nella Moto3 giapponese comandano le donne pilota: risplende il motociclismo in rosa

24 giugno 2026

Altre notizie

Enea Bastianini e Franco Morbidelli nelle Prequalifiche MotoGP ad Assen

Bastianini si arrabbia di nuovo, stavolta con Morbidelli: scatta la penalità

MotoGP
marquez-aldeguer-crash-motogp-assen

Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

MotoGP
Marco Bezzecchi e Alex Marquez nelle Prove MotoGP ad Assen

MotoGP Assen, Prequalifiche: Aprilia manda un messaggio a Ducati, paura per Alex Marquez

MotoGP
Yamaha-Moto3

Moto3 “mini-MotoGP” con Yamaha: una 'cancellazione mascherata' della entry class?

In Pista
Toprak Razgatlioglu pilota Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu sente profumo di Superbike: nel 2027 la svolta è possibile

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP: Nicolò Bulega nel 2027 correrà con la Ducati del team VR46

MotoGP: il ciclone Nicolò Bulega e il "risarcimento" Ducati per VR46

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu sente profumo di Superbike: nel 2027 la svolta è possibile

MotoGP
Luca Marini pilota Honda HRC corre una gara MotoGP seguito da Alex Rins e Brad Binder

Mercato piloti, esodo dalla MotoGP alla Superbike? C'è chi ha già detto "no"

Superbike
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al TT Circuit di Assen

MotoGP Assen, FP1: Bezzecchi scorda Brno e guida la riscossa Aprilia, caduta di Marquez

MotoGP
moto3-yamaha-ufficiale

Addio KTM e Honda, la nuova Moto3 è Yamaha: nel 2028 scatta la rivoluzione

In Pista

Loading