Aprilia in palla anche nelle prequalifiche al TT Circuit, due RS-GP26 davanti, poi Acosta e Bagnaia: cadute per Aldeguer e Marquez Jr, finiti al Centro Medico.

Il venerdì MotoGP ad Assen termina con due Aprilia ad occupare le prime due posizioni della classifica. Il più veloce di tutti è stato nuovamente Marco Bezzecchi , che ha preceduto di 177 millesimi la RS-GP26 di Raul Fernandez del team SuperFile Trackhouse. Il T4 sembra essere il punto forte della moto di Noale. Terzo crono per Pedro Acosta su KTM, con Ai Ogura su Aprilia e Pecco Bagnaia su Ducati a completare la top 5.

A poco più di 3 minuti dalla fine della sessione era stata esposta la bandiera rossa a causa di una brutta caduta di Alex Marquez in curva 11. Il pilota del team BK8 Gresini è stato rapidamente soccorso ed è stato un grosso sollievo vedere che era cosciente e che riusciva a camminare. Successivamente è stato portato al Centro Medico, dove prima era già andato il suo compagno di squadra Fermin Aldeguer, caduto tra curva 11 e 12 quando mancava circa un quarto d'ora al termine della Practice. Si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni fisiche.

MotoGP Assen 2026, risultati Prove: tempi e classifica

Hanno conquistato l'accesso diretto alla Q2 anche Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martin e proprio Alex Marquez. Anche Martin è stato autore di una caduta, avvenuta a circa 4'30" dalla fine delle prequalifiche MotoGP al TT Circuit.

Franco Morbidelli fuori dalla top 10 e costretto a fare la Q1 per pochi millesimi, ma rischia una penalità per aver ostacolato Bastianini durante il time attack del connazionale. Guidava lentamente in traiettoria e ha rovinato il giro del pilota KTM Tech3. Inevitabilmente, è finito sotto investigazione. Non è la prima volta che si trova protagonista di situazioni del genere negli ultimi anni.

Anche tutte le Honda e tutte le Yamaha in Q1. Tanta la frustrazione di Fabio Quartararo, che dopo la bandiera a scacchi sembrava veramente disperato per la sua situazione ( QUI il video).

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GP Paesi Bassi: da questo weekend niente abbassatore anteriore

Da ricordare che dal Gran Premio dei Paesi Bassi non potranno più essere utilizzati i Front High Devices, ovvero gli abbassatori anteriori che aiutavano i piloti in partenza. Originariamente l'abolizione doveva entrare in vigore solo dal 2027, con il nuovo regolamento tecnico, però è stato deciso di anticipare tutto con l'obiettivo di aumentare la sicurezza.

Corrado Cecchinelli, direttore della tecnologia della MotoGP, ha spiegato a Sky Sport cosa dovrebbe cambiare da Assen in poi: "L'holeshot è dispositivo meccanico che consente di abbassare la moto in partenza fino a un certo punto, tendenzialmente la prima frenata. Rimuoverlo dovrebbe rallentare i piloti alla prima curva, dato che il dispositivo consentiva loro di accelerare meglio ed arrivarci molto più forte. Ora dovrebbero arrivare circa 30 km/h più lenti in una partenza abbastanza veloce, in generale sono decine di km/h in meno rispetto a prima. Inoltre, rendendo la moto un po' più difficile da controllare nell'accelerazione, dovremmo anche vedere un gruppo più sgranato. Inoltre, oggi se la prima curva non è troppo decisa, in modo tale che la frenata sganci il dispositivo, sono i piloti ad essere costretti a farlo con una frenata un po' innaturale. Questo sembra che abbia causato dei problemi, dunque dovremmo ottenere un effetto apprezzabile".