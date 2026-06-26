Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

Fermin Aldeguer e Alex Marquez protagonisti di due brutti incidenti ad Assen: l'aggiornamento Gresini Racing sui suoi piloti MotoGP.

Doppio infarto (in senso figurato chiaramente) per Gresini Racing nel turno delle Practice MotoGP appena concluso al TT Circuit Assen. Dal team faentino arriva la notizia che Fermin Aldeguer sta andando in ospedale per controlli più approfonditi a torace e schiena. Alex Marquez invece ha subito una contusione alla spalla destra e abrasioni al braccio sinistro, mentre la radiografia alla spalla è risultata negativa.

Poco dopo anche Michele Masini ha fornito un aggiornamento a Sky Sport MotoGP: "Fermin ha riportato una forte contusione toracica addominale, lo stanno portando in ambulanza all'ospedale di Assen per uno scan, per essere sicuri che non ci sia nulla. Alex ha avuto una contusione alla spalla destra, già visionata coi raggi ed è tutto ok, e delle abrasioni a mano e braccio sinistro. Ma non ci sono ripercussioni sulla spalla infortunata".

Gresini Racing coi piloti doloranti

Due brutti incidenti per i compagni di squadra, in un'annata davvero difficile per entrambi: dopo il 2025 stellare, a referto problemi e infortuni che stanno complicando la stagione ai ragazzi della squadra di Nadia Padovani. Basti pensare che Fermin Aldeguer ancora accusa le conseguenze della frattura al femore di inizio anno, l'ha ammesso lui stesso in più occasioni. La caduta di oggi non è stata delle migliori: sembrava una scivolata, ma a contatto con la ghiaia ecco una violenta carambola che l'ha lasciato a terra dolorante, prontamente soccorso dal personale medico, per poi andare al centro del circuito e ora essere diretto in ospedale per controlli più approfonditi. Non resta che attendere, si spera che non ci siano conseguenze di nessun tipo ma solamente contusioni.

Per Alex Marquez parliamo di un guaio ben più recente, il terribile GP di Catalunya e le conseguenze dell'incidente con Pedro Acosta, con la frattura "solamente" di una spalla e di una vertebra. Lo scorso weekend ha tentato il rientro in azione per la prima volta, decidendo poi di fermarsi e ritentare ad Assen, quindi una settimana dopo la prima prova. Nel suo caso, oggi abbiamo visto un bruttissimo highside (con bandiera rossa) che l'ha lasciato particolarmente intontito: s'è poi allontanato sulle sue gambe, inizialmente sorretto dai commissari, e i controlli al Centro Medico hanno escluso lesioni. Ma non è escluso che arrivi un nuovo stop precauzionale, viste le sue condizioni ancora non perfette dall'incidente al Montmelo.