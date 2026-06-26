Ducati "Made in Spain", Bastianini: "Qualcosa non ha funzionato"

La MotoGP approda in Olanda dopo i primi annunci ufficiali di mercato. Via Pecco Bagnaia da Ducati, riconfermato Marc Marquez e proclamato l'arrivo di Pedro Acosta a fine stagione. In attesa dei prossimi cambi di livrea, Enea Bastianini analizza questa nuova strategia "made in Spain" della Casa di Borgo Panigale.

Bastianini verso Trackhouse

Il futuro di Bastianini resta ancora incerto, dopo che questa esperienza con KTM sembra destinata a concludersi. Il pilota romagnolo avrebbe già firmato un nuovo contratto per il prossimo anno, ma si attende l'annuncio del nuovo team. "Il mio contratto è in scadenza, ma in certe situazioni bisogna sempre agire in anticipo. Come ho detto, sono tranquillo perché so cosa farò".

Penso che si troverà benissimo e sarà competitivo fin da subito", ha dichiarato il 28enne di Rimini. "È un pilota che si adatta rapidamente alle situazioni. La verità è che il prossimo anno cambierà un po' tutto e dovremo tutti adattarci alle gomme Pirelli il più velocemente possibile per essere competitivi da subito. Molti piloti cambieranno moto e molti cambieranno team. Penso che, in un certo senso, questo possa rappresentare un'opportunità per tutti". Intanto Enea commenta il salto di Pedro Acosta in Ducati , un marchio che conosce molto bene, avendoci corso per quattro anni (due da pilota factory). "", ha dichiarato il 28enne di Rimini. "".

Ducati senza piloti italiani

Dalla prossima stagione MotoGP il team Lenovo Ducati non avrà nessun pilota italiano, ma ben due spagnoli. Sarà una sfida nella sfida, con il giovane astro nascente Acosta che tenterà di detronizzare il re Marquez. "Marc è un ragazzo che non molla mai, e Pedro mi sembra molto simile. Ma, come ho detto, ci saranno molti cambiamenti nel team, e penso che il prossimo anno sarà molto divertente".

Un marchio italiano senza piloti italiani... "Nel 2024, la Ducati ha preso la sua decisione, abbandonando un progetto per concentrarsi su un altro. Da allora, penso che diverse cose siano cambiate all'interno della Ducati - ha aggiunto Enea Bastianini -. Prima c'erano molti piloti italiani nel team Ducati, me compreso, quindi immagino che ci fossero strategie ben precise dietro".

Era il 2010 l'ultima volta che Ducati ha schierato due piloti non italiani (Stoner-Hayden). "Molte cose sono cambiate , e quello che succede in Ducati succede anche in altre squadre. Tutti vogliono sempre essere i migliori, e un costruttore come Ducati vuole capire chi potrebbe essere il miglior pilota possibile per la sua moto. Tuttavia, credo che alcune situazioni siano state gestite in modo particolare. Se non c'è più un solo pilota italiano, è ovvio che ci siano dei dubbi. Tutto ciò potrebbe suggerire che qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto, ma non spetta a me giudicare quelle decisioni".