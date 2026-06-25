MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP: il ciclone Nicolò Bulega e il "risarcimento" Ducati per VR46

MotoGP
di Paolo Gozzi
giovedì, 25 giugno 2026 alle 19:00
MotoGP: Nicolò Bulega nel 2027 correrà con la Ducati del team VR46
Aggiungi come fonte preferita su Google
L'arrivo di Nicolò Bulega sullo scacchiere MotoGP 2027 non è stato indolore. Ha infatti scombinato i programmi di Valentino Rossi e della sua VR46 innescando una serie di reazioni a catena.
L'arrivo in top class del dominatore Superbike non è una mossa d'istinto ma un progetto che Ducati Corse ha varato più di un anno fa. Il primo passo è stato evitare che Nicolò Bulega finisse in BMW al posto di Toprak Razgatlioglu. Per vincere le lusinghe tedesche, la marca italiana ha dovuto mettere sul tavolo un ingaggio consistente, almeno se parametrato alla scala abituale della Ducati in Superbike: 700 mila € annuali, con l'aggiunta dell'opzione MotoGP 2027. Tanto per fare qualche paragone: Alvaro Bautista, che con la Panigale ha vinto due Mondiali, viaggiava sui 300 mila (più premi) mentre Iker Lecuona quest'anno non arriva ai 200 mila.

La soluzione difficile

La volontà Ducati si è inizialmente scontrata con le vorticose dinamiche di un mercato piloti MotoGP agitato fin dall'ottobre scorso. Messo al sicuro l'ingaggio di Pedro Acosta, per alcuni mesi Nicolò Bulega è stato virtualmente il sostituto di Marc Marquez nel team interno, qualora il fuoriclasse spagnolo avesse deciso il ritiro. Quando MM93 è uscito dal tunnel degli infortuni e ha cominciato a trattare sul rinnovo biennale (annunciato due giorni fa), è sorta la spinosa esigenza di trovare una sella libera per Bulega. L'ipotesi Gresini Racing non è stata presa neanche in considerazione, per svariati motivi. L'unica opzione era VR46 e a spianare un pò la strada ci ha pensato Fabio Di Giannantonio che, per motivo di maggiore ingaggio, ha preferito andare in KTM piuttosto che restare ufficiale Ducati in VR46. Ma era tutt'altro che fatta...

La doppia rinuncia di Vale

Nel frattempo Ducati Corse aveva già "piazzato" in VR46 Fermin Aldeguer, che ha contratto direttamente con la casa madre, anche se in questa stagione è in prestito al team Gresini. L'unica sella residua, quella lasciata libera da Fabio Di Giannontonio, a Valentino Rossi avrebbe fatto comodo come l'aria, per un doppio motivo. Il primo: allungare la carriera in MotoGP di Franco Morbidelli, che è gestito da Massimo Falcioni, uno dei più stretti collaboratori di VR46. Il secondo, in alternativa: ospitare il fratello Luca Marini, in uscita da Honda HRC, ed evitare quindi che sia costretto (come pare) ad accontentarsi di fare il tester di extra lusso per il gigante giapponese.

Il clan VR46 e il risarcimento 

Per mettere Nicolò Bulega in VR46, e andare contro gli immediati e specifici interessi del clan, Ducati ha dovuto utilizzare le migliori arti diplomatiche. Non parliamo unicamente di abilità politiche, ma ovviamente anche di soldi. Rossi nel 2027 si ritrova due piloti a costo zero, perchè gli ingaggi di Aldeguer e Bulega sono interamente a carico di Ducati Corse. Inoltre disporrà di un trattamento ancora più factory, perchè Aldeguer è un pilota ufficiale a tutti gli effetti (come Di Giannontonio quest'anno) ma anche Bulega, che in aggiunta è anche il pilota che più a lungo ha girato con la 850 gommata Pirelli. Accumulando quindi una mole di dati gigantesca che permetterà a Nicolò di essere il più "pronto" fra i sei piloti della Rossa 2027, più degli stessi Marquez e Acosta.
MotoGP: Franco Morbidelli è destinato alla Superbike 2027

Lo sbocco Superbike

Il passaggio di Franco Morbidelli in Superbike con Aruba Ducati è la ciliegina finale su questo giro di interessi incrociati. Il team è di proprietà di Stefano Cecconi, adesso più di prima, ma il manager aretino proprietario della multinazionale IT non si metterà certamente di traverso agli interessi supremi. Dunque tutti felici e contenti? Si. Ma c'è di più. Dopo tutto questo complicato giro di valzar fra interessi economici, rapporti di forza e convenienze di vario genere, la Ducati esce ulteriormente rafforzata, potendo schierare una line up di formidabile livello sia in MotoGP (Marquez, Acosta, Bulega e Aldeguer ufficiali, più Mir e Holgado con Gresini) mentre in Superbike ci saranno Lecuona e Morbidelli. Le pedine 2027 si sono incastrate alla perfezione.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Ducati, tecnologia Superbike per la Desmo250 MX: leggera, precisa, implacabileDucati, tecnologia Superbike per la Desmo250 MX: leggera, precisa, implacabile
Manu Gonzalez sogna la MotoGP, il manager: "Attendiamo risposta". Ma c'è anche il piano BManu Gonzalez sogna la MotoGP, il manager: "Attendiamo risposta". Ma c'è anche il piano B
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia mostra la medaglia da vincitore della Sprint MotoGP ad Assen
MotoGP

Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"

27 giugno 2026
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen
MotoGP

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

27 giugno 2026
Raul Fernandez pilota Aprilia Trackhouse MotoGP ad Assen
MotoGP

MotoGP Assen: Trackhouse schiaccia tutti nella Sprint, Bezzecchi-Martin duello infuocato

27 giugno 2026

Altre notizie

MXGP Portogallo: Lucas Coenen vince la gara di qualifica

MXGP Portogallo: Lucas Coenen qualifica vincente, Jeffrey Herlings avvertito

Motocross
Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia mostra la medaglia da vincitore della Sprint MotoGP ad Assen

Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"

MotoGP
Russell

Formula 1 Austria: Russell veloce e furbo, che beffa per le due Ferrari!

Formula 1
bagger-iannone-gara1-assen

Battaglia in pista ed estintore al parco chiuso: Iannone podio sudato in Gara 1 Bagger ad Assen

In Pista
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu sente profumo di Superbike: nel 2027 la svolta è possibile

MotoGP
marquez-aldeguer-crash-motogp-assen

Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

MotoGP
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al TT Circuit di Assen

MotoGP Assen, FP1: Bezzecchi scorda Brno e guida la riscossa Aprilia, caduta di Marquez

MotoGP
KC2A9762 copia_result_result

Danilo Petrucci special guest nella Coppa Italia Velocità al Mugello

Superbike
Pecco Bagnaia

Retroscena di mercato: Bagnaia ha rifiutato un'offerta 'monster'

MotoGP

Loading