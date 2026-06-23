"È Rosso": col grido di Tardozzi, ecco il rinnovo Marc Marquez-Ducati

Una pura formalità: Marc Marquez avanti con Ducati fino al 2028, iniziando insieme quindi la nuova era MotoGP 850.

Ieri il test Pirelli , oggi l'annuncio ufficiale. E comincia proprio con la famosa frase "È Rosso" utilizzata da Davide Tardozzi l'anno scorso al Mugello. La storia tra Marc Marquez e Ducati andrà avanti ancora per altri due anni, ovvero nel primo biennio 2027-2028 della nuova era MotoGP con le 850cc. Nessuna grande sorpresa, era delle conferme note da tempo, anche se col passare dei mesi è spuntata la voce di una possibile clausola legata alla sua condizione fisica, ancora non perfetta ( ne abbiamo parlato qui ). Questo però si vedrà, ma quello che abbiamo osservato anche a Brno è che Marquez, pur non ancora a posto, sta ridiventando l'uomo da battere e Ducati non vuole lasciarselo scappare. Con il pluricampione di Cervera si aprono le danze degli annunci, chi sarà il prossimo?

La nota ufficiale Ducati

Il rosso sarà ancora il suo colore: Ducati Corse annuncia il rinnovo dell’accordo con Marc Márquez per le stagioni 2027 e 2028, rafforzando un progetto tecnico e sportivo che continuerà a vedere il pilota spagnolo protagonista con il Ducati Lenovo Team nel Campionato del Mondo MotoGP. Il rapporto tra la Casa di Borgo Panigale e l’attuale Campione del Mondo comincia all’inizio del 2024, centrando il massimo risultato nel 2025 con il Ducati Lenovo Team: 14 vittorie nelle gare Sprint e 11 trionfi nei GP - 10 dei quali ottenuti in doppietta, per 7 volte consecutive - la conquista del Titolo Piloti con 5 GP di anticipo e il record assoluto di punti per un pilota nel corso di una singola stagione MotoGP (545 punti). A sei anni dall’ultimo titolo iridato, quello di Márquez è stato un ritorno senza precedenti, che si colloca tra le più grandi imprese nella storia dello Sport. In questo 2026, un anno simbolico per Ducati, che celebra il Centenario dalla fondazione, Marc e il Ducati Lenovo Team hanno intrecciato ulteriormente il loro destino conquistando, nello stesso giorno, al GP d’Ungheria, il traguardo delle 100 vittorie. Triplo 100: come gli anni della casa di Borgo Panigale, come i sigilli in carriera di Marc nelle diverse categorie del Motomondiale (74 in MotoGP, 16 in Moto2 e 10 in 125cc) e i successi del Team Factory Ducati in MotoGP dal 2003.

I commenti di Marquez e Dall'Igna

“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia" è il primo commento del campione MotoGP in carica. "Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso”.

“Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui" ha aggiunto Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse. "Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme. Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell’esperienza con il Ducati Lenovo Team. Ha dato fiducia all’intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d’orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc”.