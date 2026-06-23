Tensione KTM-Vinales, Tech3 chiede tempo: "Non so dove andrò"

Calato il sipario sul GP di Brno, nel paddock della MotoGP l'attenzione si sposta sulle vicende di mercato. Ducati ha ufficializzato il rinnovo di Marc Marquez e presto arriveranno gli altri annunci. La griglia per la stagione 2027 è quasi disegnata, mancano solo due selle da assegnare. Tra queste quella del team KTM Tech3, con Maverick Vinales che rischia di restare fuori dai giochi.

La frustrazione di Maverick

Durante il weekend in Repubblica Ceca sono proseguite le trattative tra team e manager dei piloti sui nuovi contratti. Vinales ha chiesto maggiore chiarezza alla Casa di Mattighofen, che in tutta risposta chiede di pazientare, lasciandolo appeso ad un filo. Il pilota catalano sta lottando da quasi un anno con un infortunio alla spalla che non guarisce completamente. Questo ha seriamente compromesso le sue prestazioni, mettendo in dubbio la sua permanenza in MotoGP.

Maverick è in un vicolo cieco, con le selle factory ormai assegnate. Resta qualche posticino nei team satellite, ma il pilota KTM esige onestà dai vertici austriaci. "In inverno mi avevano detto che ero nel team ufficiale... poi nel Tech3, e ora non so nemmeno dove andrò. Avrei potuto firmare con qualcuno, nonostante le restrizioni che avevo nel mio contratto, e non l'ho fatto", ha detto Vinales ai media presenti a Brno.

Siamo quasi a luglio e ancora non so nulla del mio futuro, quindi penso che la KTM sia piuttosto in ritardo". In realtà la squadra cliente sta pensando anche a Luca Marini, un altro big che rischia di restare ai margini della MotoGP nel 2027. Soprattutto dopo Sale la tensione, perché il tempo passa e da Tech3 non arrivano segnali incoraggianti. "". In realtà la squadra cliente sta pensando anche a Luca Marini, un altro big che rischia di restare ai margini della MotoGP nel 2027. Soprattutto dopo la riconferma di Raul Fernandez in Trackhouse

KTM e Tech3 chiedono tempo

Pit Beirer, direttore sportivo di KTM, è intervenuto per cercare di placare gli animi, difendendo al contempo la posizione dell'azienda. "Posso capire la sua frustrazione", ha spiegato a Brno. "Deve anche capire il nostro punto di vista, ovvero la necessità di creare la migliore formazione di piloti possibile". Beirer sottolinea come l'azienda sia stata molto paziente con i problemi fisici di Vinales. "Gli abbiamo dato tutto il tempo necessario per recuperare e non desideriamo altro che riaverlo al massimo della forma. Oggi, ad esempio, sta andando molto bene. Se continua così, forse diventerà uno dei ragazzi del team Tech3".

In realtà il neo patron Guenther Steiner ha assunto il pieno controllo di Tech3 e vuole fare le cose a modo suo. La nuova dirigenza preferisce non affrettare le cose e attendere l'evolversi del mercato dei piloti nei prossimi mesi. "Abbiamo concordato di aspettare un po' prima di prendere una decisione definitiva, perché molti contratti con i piloti in questo paddock sono già stati finalizzati. Abbiamo la possibilità di decidere con più calma, e questo dà a tutti i soggetti coinvolti l'opportunità di dimostrare le proprie capacità".

KTM ha diversi nomi nella sua lista per il 2027, quando inizierà la nuova era delle moto da 850cc. Senna Agius, che sta ottenendo buoni risultati in Moto2, e Brad Binder sono due dei piloti in lista insieme a Vinales e Marini. Intanto, il team ufficiale KTM ha già definito la sua nuova line-up per il prossimo anno con Alex Marquez e Fabio di Giannantonio.