Mercato incandescente: Trackhouse chiude le porte a Luca Marini

L'accordo tra Liberty Media e l'MSMA è stato finalmente ufficializzato, gli accordi di Dorna con i costruttori sono stati rinnovati e adattati alla nuova realtà della MotoGP. Adesso inizia il valzer degli annunci ufficiali di mercato e, nonostante i colpi preannunciati, non mancheranno i colpi di scena.

Fiato alle trombe del mercato

Nel venerdì di Brno i rappresentati dei cinque costruttori, insieme a Carlos Ezpeleta, hanno reso pubblico l'accordo dopo mesi di lunghe trattative. Il mercato piloti della MotoGP è rimasto momentaneamente sospeso, come mai successo prima. Negli ultimi anni, a questo punto della stagione, la griglia di partenza per l'anno successivo era stata già delineata. In realtà, team e piloti hanno già firmato i contratti per il futuro, ma non mancheranno dei colpi a sorpresa.

Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni. Joan Mir ha già confermato che non resterà in Honda nel 2027, mentre Alex Rins ha dichiarato che la Yamaha non conta su di lui. I team factory hanno già scelto i loro schieramenti. Aprilia schiererà Bezzecchi e Bagnaia, Ducati partirà con Marc Marquez e Pedro Acosta, KTM con Alex Marquez e Di Giannantonio. La Yamaha ha scelto di puntare su Martin e Ai Ogura, con Fabio Quartararo che ha optato per la Honda, al suo fianco David Alonso (o Diogo Moreira).

Poche selle (ancora) libere

Nei team satellite si tengono gli ultimi ballottaggi. Una delle ultime novità è la riconferma di Raul Fernandez in Trackhouse, soprattutto alla luce degli ultimi buoni risultati. La sua partecipazione al test Pirelli di lunedì è un'ulteriore conferma di questa voce. E tutti gli indizi puntano a Enea Bastianini come suo compagno di squadra. Il caos maggiore scoppia in KTM Tech3, dove potrebbero decidere di tenere Maverick Vinales. Ma qui entra in gioco anche Luca Marini , mentre nell'altro angolo del box si dovrà scegliere tra Senna Angius e Manu Gonzalez.

Altrettanto complicata la situazione in VR46. Da tempo hanno confermato ufficiosamente Fermin Aldeguer, mentre per l'altra moto i nomi sul taccuino sono quelli di Bulega e Marini. La difficile decisione finale toccherà a Valentino Rossi, mentre Morbidelli dovrebbe approdare nel WorldSBK. Con le partenze di Aldeguer e Alex Marquez, il team Gresini Racing è pronto a confermare Joan Mir e Dani Holgado.

In Prima Pramac viene riconfermato Toprak Razgatlioglu, mentre Jack Miller lascerà la MotoGP. Ancora una volta, si parla di un rookie: Izan Guevara potrebbe prendere il posto lasciato libero dall'australiano. Nel gioco delle selle il nome di Alex Rins non viene citato in nessun rumors. Lo spagnolo è il primo big che dovrà lasciare la MotoGP a fine campionato, in attesa di conoscere gli altri nomi eccellenti che non saranno sulla griglia di partenza del Mondiale 2027.