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Di Giannantonio alza la voce: "Test Pirelli ingiusto"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 19 giugno 2026 alle 9:18
Fabio Di Giannantonio
La MotoGP approda sullo storico circuito di Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca, dove lunedì si terrà il primo test Pirelli per i piloti ufficiali. Ma la prova di lunedì è finita nell'occhio del ciclone, in quanto diversi piloti non potranno partecipare per via del cambio costruttore a fine Mondiale. Tra questi Fabio Di Giannantonio, pilota del team Ducati VR46, che dal 2027 vestirà i colori KTM factory.

Tanti assenti al test di Brno

Il test di lunedì a Brno sarà il primo test ufficiale con i prototipi da 850cc. E sarà la prima occasione per molti degli attuali piloti di provare gli pneumatici Pirelli, che vengono sviluppati in vista del loro ingresso in MotoGP per il prossimo anno. Non tutti i piloti prenderanno parte ai test. Fabio Quartararo, ad esempio, non correrà per la Yamaha, e per la Ducati non ci sarà Fabio Di Giannantonio. Entrambi passeranno a nuove case motociclistiche dalla prossima stagione. Per questo motivo i loro attuali marchi non vogliono che i piloti trasmettano informazioni sulla loro moto ai concorrenti. Una sessione analoga si terrà il 21 settembre, dopo il GP d’Austria. Infine il 1° dicembre, a campionato terminato, tutti i piloti della classe regina potranno provare senza restrizioni le moto 2027.
Fabio Di Giannantonio

Il reclamo di Diggia

Tuttavia i piloti che non prenderanno parte al test MotoGP di lunedì avranno un chiaro svantaggio. Proveranno le nuove gomme Pirelli in un secondo momento e quindi inizieranno più tardi il loro processo di adattamento. Ma Di Giannantonio sottolinea un altro aspetto importante. "Quello che trovo ingiusto è che alcuni piloti possono già inviare commenti a Pirelli, e magari questi piloti hanno uno stile di guida completamente diverso dal tuo. Quindi Pirelli non può ascoltare i commenti di tutti i piloti".
Coloro che lunedì saranno in pista potrebbero influenzare lo sviluppo degli pneumatici (e delle nuove moto) e mettere in svantaggio chi non parteciperà. Qualcuno già teme una gomma progettata sulle richieste di Marc Marquez. "Magari questi piloti possono già fornire alcuni commenti sulla nuova moto, cosa che altri non possono fare", ha proseguito Fabio Di Giannantonio. "Forse alcuni costruttori al momento non possono lavorare con i nuovi piloti... Penso che non sia giusto né per i produttori, né per i piloti, e nemmeno per Pirelli".

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Fabio Di Giannantonio

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