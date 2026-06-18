Valentino Rossi spiazza il paddock: grande azzardo nel mercato piloti

Sull'onda degli ottimi risultati raccolti da Fabio Di Giannantonio in questa stagione MotoGP, il team VR46 di Valentino Rossi pianifica il suo futuro. A cominciare dall'accordo clamoroso con Fermin Aldeguer stipulato già da mesi e l'arrivo di Nicolò Bulega dal WorldSBK. Per il giovane pilota emiliano si tratta di un ritorno a Tavullia, dopo l'addio nel 2019 per intraprendere un percorso individuale con la sua famiglia.

Uno spagnolo a Tavullia...

Il team VR46 ha stupito il paddock della MotoGP strappando Aldeguer a Gresini per la stagione 2027. Un cambio di livrea, ma sulla stessa moto, deciso ancora prima che lo spagnolo iniziasse questo Mondiale, a causa di una frattura al femore. La notizia è emersa durante il Gran Premio del Brasile a marzo, cogliendo di sorpresa tifosi e addetti ai lavori. Con tanto di malumore ai box Gresini Racing...

Inizialmente la formazione di Valentino Rossi puntava su Pedro Acosta, ma il colpaccio è fallito, in quanto Ducati factory ha scelto il talento della KTM per sostituire Pecco Bagnaia nel team ufficiale. A quel punto il Dottore ha virato su Aldeguer, aprendo per la prima volta le porte del suo team ad un pilota non italiano. Per Fermin si prevede un lauto contratto con il supporto della Casa di Borgo Panigale, cosa che in Gresini non sarebbe potuto avvenire.

Diggia e Morbidelli out

Il 21enne pilota murciano ha centrato il titolo di Rookie of the Year nella stagione MotoGP 2025, ma le sue ambizioni hanno subito un freno per via di un infortunio invernale. Nonostante ciò, Valentino Rossi si è voluto assicurare il giovane talento strappandolo al team di Nadia Padovani, dove non avrebbe potuto beneficiare di condizioni ufficiali. A quel punto era evidente che uno tra Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli era già fuori dai progetti VR46 per il prossimo anno. Il primo ha trovato un accordo con KTM, mentre il secondo potrebbe lasciare per sempre il Mondiale MotoGP per correre in SBK.

Bulega pronto all'esordio

A questo punto resta una sella vuota nel box giallo fluo, il principale candidato è Nicolò Bulega. Una mossa spinta soprattutto dai vertici Ducati, ma a Tavullia hanno voluto inserire subito una clausola: il leader della Superbike non potrà portare con sé il suo fidato capo meccanico, Tommaso Raponi. Quindi dovrà lavorare con uno degli ingegneri già presenti nel team di Valentino Rossi, Matteo Flamigni o Massimo Branchini. Bulega si adatterà al nuovo regime e manterrà le promesse, o la posizione intransigente del team si rivelerà controproducente? In ogni caso il 2027 sta facendo parlare già tanto di sé.