Jorge Martin rivelazione shock: "Avevo già firmato con Ducati"

In attesa del GP di Brno Jorge Martin ha trascorso qualche giorno di relax, prima di rimettersi in sella alla sua Aprilia RS-GP. Il campione di MotoGP 2024, autore di un brutto incidente al Balaton Park, era in compagnia di Aleix Espargaro e Fermin Aldeguer, presso la nota località turistica di Lloret de Mar, vicino Barcellona. Nei giorni scorsi ha rilasciata anche una lunga intervista dove ha confessato un retroscena dei tempi in Ducati.

Tira e molla Martin-Ducati

In una conversazione molto sincera sul podcast Gypsy Tales, il pilota madrileno ha ripercorso i momenti clou della sua carriera, rivelando dettagli finora nascosti. Nonostante la vittoria del titolo MotoGP con l'allora team Ducati Pramac (adesso squadra satellite Yamaha), 'Martinator' non ha trovato posto nel team factory per il 2025. A Borgo Panigale avevano già in mente il nome di Marc Marquez, con Pecco Bagnaia sotto contratto fino al termine del 2026.

Una scelta che non è mai scesa giù a Jorge Martin. "Ho sempre voluto dimostrare alla Ducati di essere la persona giusta, e continuo a pensarlo. Ma, come dissi quell'anno, se la Ducati non mi vuole, metterò il mio talento a disposizione di qualcun altro". Nell'estate dell'anno scorso si è ritrovato difronte ad un bivio. In realtà l'opportunità di indossare i colori ufficiali si era già presentata prima, arrivando persino a firmare un accordo che poi non si è concretizzato.

Il pre-contratto con Ducati

Avevo già firmato il mio contratto per il 2023 con la moto ufficiale. A un certo punto mi hanno detto: 'Ok, non andrai lì. Non ti vogliamo. Vogliamo un altro pilota'. Avevo già firmato, non credo che nessuno lo sapesse. Poi abbiamo firmato un contratto diverso. Va bene. D'accordo. Ho accettato la situazione perché ero contento anche alla Pramac con una moto ufficiale". Un anno dopo la situazione di incertezza si è ripetuta, mentre era in corsa per il titolo MotoGP. Alla fine arriva secondo in classifica finale, alle spalle di Nelle ultime gare sono andato molto vicino alla vittoria e mi volevano di nuovo nel team ufficiale, ma avevano già sotto contratto un altro pilota", aggiunge il numero 89. Racconta l'ex ducatista: "". Un anno dopo la situazione di incertezza si è ripetuta, mentre era in corsa per il titolo MotoGP. Alla fine arriva secondo in classifica finale, alle spalle di Pecco Bagnaia . "", aggiunge il numero 89.

Spazio a Marc Marquez

Con Marc Marquez in Gresini Racing, che aspettava soltanto il salto nel team ufficiale, le possibilità si sono azzerate per Jorge Martin. "I contratti non significano nulla per i grandi produttori. Stanno solo giocando con i piloti, non c'è dubbio... Marquez era l'unico pilota che avrebbe potuto impedirmi di entrare nel team ufficiale. Quando ci penso, mi viene in mente anche Carlos Sainz quando perse il posto a favore di Hamilton. Dopotutto, è un sette volte campione del mondo. Non c'era niente che potessi fare. Quindi è stato un po' la stessa cosa".

Ma la mancata conferma nel team Lenovo Ducati, ha dato uno stimolo in più a 'Martinator' nella conquista del Mondiale MotoGP 2024. Sapere che il suo futuro era nel mondo Aprilia gli ha dato una dose extra di motivazione per affrontare il resto dell'anno con una mentalità libera. "E grazie a questo, ho vinto il campionato", aggiudicandosi la sfida con Bagnaia all'ultimo Gran Premio.