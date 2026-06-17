MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Jorge Martin rivelazione shock: "Avevo già firmato con Ducati"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 17 giugno 2026 alle 9:04
Jorge Martin
In attesa del GP di Brno Jorge Martin ha trascorso qualche giorno di relax, prima di rimettersi in sella alla sua Aprilia RS-GP. Il campione di MotoGP 2024, autore di un brutto incidente al Balaton Park, era in compagnia di Aleix Espargaro e Fermin Aldeguer, presso la nota località turistica di Lloret de Mar, vicino Barcellona. Nei giorni scorsi ha rilasciata anche una lunga intervista dove ha confessato un retroscena dei tempi in Ducati.

Tira e molla Martin-Ducati

In una conversazione molto sincera sul podcast Gypsy Tales, il pilota madrileno ha ripercorso i momenti clou della sua carriera, rivelando dettagli finora nascosti. Nonostante la vittoria del titolo MotoGP con l'allora team Ducati Pramac (adesso squadra satellite Yamaha), 'Martinator' non ha trovato posto nel team factory per il 2025. A Borgo Panigale avevano già in mente il nome di Marc Marquez, con Pecco Bagnaia sotto contratto fino al termine del 2026.
Una scelta che non è mai scesa giù a Jorge Martin. "Ho sempre voluto dimostrare alla Ducati di essere la persona giusta, e continuo a pensarlo. Ma, come dissi quell'anno, se la Ducati non mi vuole, metterò il mio talento a disposizione di qualcun altro". Nell'estate dell'anno scorso si è ritrovato difronte ad un bivio. In realtà l'opportunità di indossare i colori ufficiali si era già presentata prima, arrivando persino a firmare un accordo che poi non si è concretizzato.
Jorge Martin

Il pre-contratto con Ducati

Racconta l'ex ducatista: "Avevo già firmato il mio contratto per il 2023 con la moto ufficiale. A un certo punto mi hanno detto: 'Ok, non andrai lì. Non ti vogliamo. Vogliamo un altro pilota'. Avevo già firmato, non credo che nessuno lo sapesse. Poi abbiamo firmato un contratto diverso. Va bene. D'accordo. Ho accettato la situazione perché ero contento anche alla Pramac con una moto ufficiale". Un anno dopo la situazione di incertezza si è ripetuta, mentre era in corsa per il titolo MotoGP. Alla fine arriva secondo in classifica finale, alle spalle di Pecco Bagnaia. "Nelle ultime gare sono andato molto vicino alla vittoria e mi volevano di nuovo nel team ufficiale, ma avevano già sotto contratto un altro pilota", aggiunge il numero 89.

Spazio a Marc Marquez

Con Marc Marquez in Gresini Racing, che aspettava soltanto il salto nel team ufficiale, le possibilità si sono azzerate per Jorge Martin. "I contratti non significano nulla per i grandi produttori. Stanno solo giocando con i piloti, non c'è dubbio... Marquez era l'unico pilota che avrebbe potuto impedirmi di entrare nel team ufficiale. Quando ci penso, mi viene in mente anche Carlos Sainz quando perse il posto a favore di Hamilton. Dopotutto, è un sette volte campione del mondo. Non c'era niente che potessi fare. Quindi è stato un po' la stessa cosa".
Ma la mancata conferma nel team Lenovo Ducati, ha dato uno stimolo in più a 'Martinator' nella conquista del Mondiale MotoGP 2024. Sapere che il suo futuro era nel mondo Aprilia gli ha dato una dose extra di motivazione per affrontare il resto dell'anno con una mentalità libera. "E grazie a questo, ho vinto il campionato", aggiudicandosi la sfida con Bagnaia all'ultimo Gran Premio.

Leggi anche

L'infanzia difficile di Marc Marquez: "Niente Disneyland, solo moto"L'infanzia difficile di Marc Marquez: "Niente Disneyland, solo moto"
VR46 cambia tutto: Valentino Rossi 'licenzia' MorbidelliVR46 cambia tutto: Valentino Rossi 'licenzia' Morbidelli
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Jorge Martin

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Davide Brivio
MotoGP

Ballottaggio Marini-Fernandez: Brivio deciderà l'ultimo colpo di mercato

17 giugno 2026
Marc Marquez
MotoGP

L'infanzia difficile di Marc Marquez: "Niente Disneyland, solo moto"

16 giugno 2026
motogp-balaton-park
MotoGP

“Il Balaton Park si è giocato la sua ultima carta”: il verdetto di Paolo Simoncelli

16 giugno 2026

Altre notizie

Davide Brivio

Ballottaggio Marini-Fernandez: Brivio deciderà l'ultimo colpo di mercato

MotoGP
Endurance FIM EWC

Il Mondiale Endurance FIM EWC spariglia le carte delle derivate: case presenti e nuovi investitori

In Pista
Marc Marquez

L'infanzia difficile di Marc Marquez: "Niente Disneyland, solo moto"

MotoGP
Pere Riba parla schietto: "Ecco perchè la Superbike non funziona"

L'analisi di Pere Riba: "Vi spiego perchè la Superbike di oggi non funziona"

Superbike
munoz-moto3-injury

Moto3, David Munoz: nuova operazione dopo il terribile crash in Ungheria

In Pista

Articoli popolari

Marc Marquez

Pirelli, primo test ufficiale MotoGP: timori di una gomma pro-Marquez

MotoGP
Pere Riba parla schietto: "Ecco perchè la Superbike non funziona"

L'analisi di Pere Riba: "Vi spiego perchè la Superbike di oggi non funziona"

Superbike
aprilia-motogp-1

Aprilia dopo il caos: clima teso nell'anno dei "separati in casa" in MotoGP

MotoGP
Liberty Media

La MotoGP del futuro: ecco dove si andrà a correre

MotoGP
motogp-balaton-park

“Il Balaton Park si è giocato la sua ultima carta”: il verdetto di Paolo Simoncelli

MotoGP

Loading